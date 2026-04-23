“Contro l’oligarchia”: Bernie Sanders al Salone del Libro di Torino

Bernie Sanders è il membro indipendente del congresso più longevo nella storia degli Stati Uniti. Nel 2016 e nel 2020 ha concorso alle primarie del Partito democratico, e dal 2021 al 2023 ha ricoperto la carica di presidente della Commissione bilancio del senato. È stato sindaco di Burlington, nel Vermont, per otto anni, membro della Camera dei rappresentanti per sedici anni e ora è al suo quarto mandato al senato degli Stati Uniti.

Il senatore americano, lucido e coraggioso oppositore di Donald Trump, sarà protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino per presentare Contro l’oligarchia, libro-manifesto, carico di passione politica, in uscita per Chiarelettere il prossimo 12 maggio.

L’appuntamento è per sabato 16 maggio, all’Auditorium, alle ore 18.30, in dialogo con il direttore del Post Francesco Costa.

Inutile girarci intorno: per l’autore di Contro l’oligarchia gli Stati Uniti di Trump sono un’oligarchia, “un governo di miliardari per i miliardari”. Da una parte, “un manipolo di ultraricchi esercita un enorme potere economico e controlla la politica attraverso i finanziamenti alle campagne elettorali; dall’altra, milioni di cittadini statunitensi faticano ad arrivare alla fine del mese”. Un “circolo vizioso che può essere rotto solo mettendo in discussione i valori morali alla base della società moderna e chiedendoci cos’è che vogliamo davvero ottenere.”

Denunciando le ingiustizie e le degenerazioni di un’amministrazione che mina la democrazia per arricchirsi e rafforzare la propria influenza, in Contro l’oligarchia il senatore Sanders esorta ad agire ed è il primo a farsi avanti con passione.

Quella stessa passione che lo ha portato ad accettare l’invito del Salone e di Chiarelettere a portare di persona il suo messaggio anche in Italia: “Ho lanciato il tour Fighting Oligarchy nel gennaio 2025 – scrive in apertura al libro – e fin da subito sono rimasto sbalordito dalla passione che ha suscitato. In tutta la nazione, sia negli stati rossi sia in quelli blu, le persone sono accorse in quantità che non avevo mai visto prima. Erano lì per unirsi alla lotta contro Trump e contro gli oligarchi, e riprendersi il controllo del governo e del paese”.

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Il messaggio che Sanders lancia nel libro è chiaro, affermando che essere spettatori non basta: per riuscire a mantenere salda la democrazia e ricostruire una realtà più equa, dobbiamo lottare uniti. “D’altronde, la storia insegna: divisi, perdiamo; uniti, vinciamo”.

L’evento in Auditorium sarà prenotabile a partire da mercoledì 29 aprile sul sito del Salone.