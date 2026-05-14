Al Salone del libro in corso a Torino è stata presentata la terza edizione del Premio Vero, riconoscimento rivolto ai libri di non fiction, giornalistici e divulgativi, pubblicati in Italia, e ideato da Il Post, insieme alla Fondazione Peccioliper , “per valorizzare l’impegno di autori ed editori che si dedicano a ‘spiegare il mondo’”.

La rosa dei 16 titoli candidati della terza edizione, selezionati da una giuria presieduta da Marino Sinibaldi e composta da Ludovica Lugli, Luca Sofri, Fabrizio Franceschini e Giovanni Volpi, è stata annunciata durante un incontro a cui hanno partecipato Lugli, Sinibaldi e Sofri, avviando così il percorso che i libri e i loro autori seguiranno da regolamento fino all’annuncio del testo vincitore, che avverrà durante la cerimonia di premiazione, in programma per il prossimo 5 dicembre nell’ambito della manifestazione Pensavo Peccioli: A Natale libri per te.

Sinibaldi ha spiegato: “Come ogni anno scegliendo i libri candidati al Premio Vero ci siamo misurati con la capacità di autori e autrici italiane di osservare il mondo che hanno intorno e riuscire a raccontarlo. Con una varietà di linguaggio, anche all’interno dell’assenza di finzione, e soprattutto di temi: perché il mondo di oggi è un posto pericoloso e drammatico ma anche per questo molto interessante, pieno di cose che meritano di essere conosciute, condivise e spiegate meglio”.

Ecco i 16 libri candidati all’edizione 2026:

Il regolamento prevede che i librai e le libraie di 20 librerie indipendenti da tutta Italia esprimano il loro giudizio sulle opere in concorso, creando la short list, mentre la fase conclusiva del voto verrà affidata a 250 abbonati del Post con il contributo del gruppo di lettura non fiction della Biblioteca Comunale Fonte Mazzola di Peccioli, che esprimerà un voto unico.

Nel percorso a tappe che è stato pensato per tenere conto delle diverse esperienze di lettura da parte di critici, librai e lettori, venti librerie, scelte ogni anno in modo da rappresentare l’intero territorio nazionale, saranno chiamate, attraverso il loro voto, a stilare la short list dei quattro finalisti, che sarà annunciata il 2 luglio a Peccioli, nell’ambito del Festival 11 Lune.

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Di pari passo si procederà alla composizione della giuria di 250 lettori tra gli abbonati del Post, che dal 25 maggio potranno candidarsi attraverso un’apposita pagina online; le persone estratte per far parte della giuria potranno indicare, da metà ottobre a metà novembre, attraverso un form online, la loro preferenza per uno dei 4 titoli finalisti.

Il libro che riceverà il maggior numero di voti sarà dichiarato vincitore del Premio con un riconoscimento in denaro di seimila euro; per gli autori degli altri libri finalisti è previsto un riconoscimento di mille euro. In caso di parità di voti tra due o più libri, la vittoria sarà attribuita per decisione del Consiglio direttivo con il voto della maggioranza dei suoi membri.

La prima edizione del Premio Vero, nel 2024, è stata vinta da Valentina Furlanetto con Cento giorni che non torno – Storie di pazzia, di ribellione e di libertà (Editori Laterza), mentre nel 2025 il premio è stato assegnato a Francesca Cicculli e Stefania Prandi per Agro Punjab. Lo sfruttamento dei sikh nelle campagne di Latina (Nottetempo).