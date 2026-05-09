“L’AutoreInvisibile”: gli incontri per traduttrici e traduttori al Salone del Libro 2026

“L’AutoreInvisibile”, ciclo curato da Ilide Carmignani, compie 26 anni: ecco gli incontri sulla traduzione editoriale al Salone Internazionale del libro di Torino con ospiti, tra gli altri, Emmanuel Carrère, Peter Cameron, Paolo Nori e Zadie Smith. Inoltre, sabato 16 si terrà nella Sala Madrid la cerimonia di consegna del Premio di traduzione “Giovanni, Emma e Luisa Enriques” a Maurizia Balmelli – Il programma con tutti gli eventi

Nella cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino – che quest’anno si terrà 14 al 18 maggio, come sempre al Lingotto (qui potete consultare il programma con tutti gli eventi) – ritorna la sezione del programma del Salone dedicata agli incontri professionali sulla traduzione editoriale curati da Ilide Carmignani, giunta quest’anno alla sua 26esima edizione.

Il ciclo di incontri ospiterà quest’anno 56 relatori in 21 incontri.

Gli eventi in programma

Tra i protagonisti, Emmanuel Carrère dialogherà su scrittura e traduzione con Ena Marchi (Adelphi) e Dacia Maraini con Paolo di Paolo (Rizzoli).

La sezione Lo scrittore e il suo doppio accoglierà Zadie Smith con Martina Testa (SUR), Peter Cameron e Kiran Desai con Giuseppina Oneto (Adelphi) ed Ece Temelkuran con Giulia Boringhieri (Bollati Boringhieri).

A questi si aggiungeranno Nicola Crocetti, che parlerà di traduzione della poesia, e Valerio Magrelli e Paolo Nori sulle loro nuove trasposizioni del Misantropo di Molière (Mondadori) e di La vita è orribile e meravigliosa di Anton Čechov (Neri Pozza).

Si tratteranno anche molti altri temi: dallo stato dell’arte con Lia Bruna (STRADE), Paola Del Zoppo (Università di Urbino), Eva Filoramo (AITI), Gioia Guerzoni, e Francesca Novajra (CEATL) a femminismi e linguaggio con Elena Battista, Anna Ceschi, Vera Gheno, Annalisa Romani (Il Saggiatore); dalle traduzioni dei libri del Sol Levante con Gianluca Coci (Asiasphere), Simona Olivito (E/O) e Francesca Varotto (Marsilio), al fenomeno editoriale del romantasy con Paola Beretta (Rizzoli), Silvia Costantino, Beatrice Masini e Giusy Scarfone (Castoro Off).

Saranno inoltre presentati i volumi: Ritmi americani – Saggi su stile e traduzione di Franco Nasi (Quodlibet) e Tornare a ridere al giorno di Stella Sacchini (EUM Edizioni) con il coordinamento di Franca Cavagnoli, e si parlerà di cosa significa lavorare in editoria oggi con Paola Di Giampaolo, autrice del saggio omonimo per Editrice Bibliografica, e con Fabio Galimberti presidente di Calibro – Confederazione Autrici e Autori del Libro.

Per la sezione I ferri del mestiere, Giusi Drago e Yasmina Mélaouah racconteranno rispettivamente la traduzione dell’arduo Microgrammi di Robert Walser (Adelphi) e del raffinato Malinconia dei confini di Mathias Enard(E/O); e ancora, con il coordinamento di Martino Gozzi (Scuola Holden), Lia Iovenitti, traduttrice di Han Kang, illustrerà le difficoltà di La scatola delle lacrime (Adelphi), nuovo libro del Premio Nobel, mentre Federico Taibi farà lo stesso con Casa pazza casa di Beth Ferry (Gallucci); infine, Emanuelle Caillat parlerà di Il romanzo di Marceau Miller di Marceau Miller (Einaudi) e Silvia Sichel del pluripremiato Le belve di Clara Usón (Sellerio).

Il format Gli editori si presentano

Ritorna anche il consueto format Gli editori si presentano, a cui parteciperanno, in tre diversi incontri, Serena Bellinello (Aboca), Susanna Ciucci (Mondadori), Francesco Colafemmina (Medhelan), Elisa Copetti (Bottega Errante), Stefano Delprete (add editore), Gianmaria Finardi (Prehistorica), Francesco Giacomantonio (Del Vecchio Editore), Manuel Grillo (Settecolori) e Dario Rossi (UTET).

Tornano, infine, il Premio di traduzione Lorenzo Claris Appiani, edizione dedicata alla lingua greca, e il Premio di traduzione Giovanni, Emma e Luisa Enriques.

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Il Premio di traduzione Giovanni, Emma e Luisa Enriques

Il riconoscimento viene concesso dalla famiglia Enriques a traduttrici e traduttori letterari per l’insieme delle loro attività o a personaggi del mondo culturale che si sono contraddistinti per il loro impegno a favore della traduzione. Il premio è sostenuto anche dalla Fondazione Unicampus San Pellegrino che da quarant’anni è impegnata nella formazione dei traduttori e nella ricerca sulla traduzione.

La giuria, composta da Stefano Arduini, Ilide Carmignani e Renata Colorni, ha assegnato all’unanimità il premio 2025 a Maurizia Balmelli con le seguenti motivazioni:

“Per la sua magistrale capacità di restituire al lettore italiano, con grande naturalezza e al contempo estremo rigore, le voci dei più importanti autori contemporanei – dall’epica oscura di Cormac McCarthy all’essenzialità generazionale di Sally Rooney, fino alla precisione documentaria di Emmanuel Carrère – attraverso un lavoro di ascolto profondo, quasi fisico, e una sensibilità interpretativa finissima, che le consentono di rendere stili antitetici con identica felicità“.

Maurizia Balmelli terrà al Salone un discorso di premiazione dal titolo: Cercando la mia lingua in quelle altrui. Verrà, inoltre, annunciato il nome del vincitore della prossima edizione del Premio. da parte di Stefano Arduini (FUSP).