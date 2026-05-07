Premio Bancarella 2026: ecco la sestina finalista

Di Gianlivio Fasciano, Lorenza Gentile, Felicia Kingsley, Annalisa Menin, Roberta Recchia e Paolo Ruffini i sei libri finalisti del Premio Bancarella 2026 – I particolari

Sono stati annunciati a Milano i sei libri finalisti del Premio Bancarella 2026. Le opere che si contenderanno il prestigioso riconoscimento dei librai pontremolesi sono state presentate nel corso di un incontro presieduto da Ignazio Landi, Presidente della Fondazione Città del Libro.

Ospiti della serata, Aurora Tamigio, vincitrice dell’edizione 2024, e Chiara Buratti, che condurrà la serata finale, in programma a Pontremoli domenica 26 luglio.

“La selezione di quest’anno si distingue per una straordinaria varietà di voci, capaci di spaziare dal romance, ai temi dell’identità femminile, della memoria e della capacità di rinascita”, si legge nell’introduzione.

I sei libri che si contenderanno il San Giovanni di Dio, sono:

La volta giusta di Lorenza Gentile (Feltrinelli): “Tra relazioni finite male e la voglia di trovare la serenità, si delinea il percorso di crescita e trasformazione della protagonista Lucilla, alle prese con una scelta di vita radicale che la conduce in un piccolo borgo di montagna. Tra termini dialettali, vicissitudini burocratiche, aspettative da colmare, il risultato è una vicenda di cambiamento e ripartenza, che tocca il tema delle seconde possibilità e della ricerca di autenticità personale”.

Mi chiamo Ruggine di Gianlivio Fasciano (Castelvecchi): “Enrico Abate, da giovane siciliano, scaltro e scanzonato si trasforma in Pierre Rousseau, volontario della Legione Straniera. Un romanzo di formazione che racconta il percorso interiore del protagonista attraverso esperienze dolorose, di sangue, di guerra, di onore e profonda amicizia”.

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Scandalo a Hollywood di Felicia Kingsley (Newton Compton Editori): “Una commedia romance ambientata nel mondo scintillante del gossip hollywoodiano. Al centro della storia, la rivalità tra due giornalisti, lui, West, lei, Cortez, ex studenti dello stesso College, determinati ad inseguire lo scoop, ma orientati da visioni diverse, accompagnati da un intreccio di competizione professionale, segreti e attrazione, che finiranno per concentrarsi su uno scandalo legato ad un impianto medico pericoloso per la salute delle donne”.

L’Anna che verrà di Annalisa Menin (Giunti Editore): “Terzo episodio che vede come protagonista Anna Venier, dinamica donna in carriera alle prese con crisi personali e di interpretazione della propria vita. L’amore più vero che si mescola con quello transitorio e quello più nocivo. Ambientato tra New York e il Veneto, il libro esplora il tema della personalità minata dalla violenza maschile e della costruzione di una nuova identità attraverso il confronto con il passato e la ricerca di un nuovo equilibrio interiore”.

Io che ti ho voluto così bene di Roberta Recchia, edito da Rizzoli: “Un romanzo potente che scava nel cuore di una famiglia travolta dal dolore. Ambientato nel litorale romano degli anni ’80, e poi nella bergamasca, racconta una storia di tragedie, legami spezzati e ritrovati, di perdono e di rinascita”.

Io sono perfetto di Paolo Ruffini (La Nave di Teseo): “Una storia divertente, commovente, che fa riflettere, che affronta con ironia e sensibilità i temi della disabilità, della diversità e dell’accettazione. Attraverso la storia di un politico ambizioso, Paolo, e di suo fratello gemello; Simone, affetto da sindrome di Down, l’autore costruisce una narrazione che mette in discussione il concetto di normalità e i meccanismi della rappresentazione sociale e politica chiudendosi col quesito: voi lo votereste… Simone?”.

Dopo l’appuntamento milanese, l’attenzione si sposterà ora verso la tappa del 15 giugno a Sesto san Giovanni, prima di raggiungere la storica Piazza della Repubblica di Pontremoli, dove le libraie e i librai indipendenti decideranno il vincitore o la vincitrice.