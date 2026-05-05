Adonis, Rupi Kaur e Murakami tra i protagonisti di Taobuk 2026

Dal 18 al 22 giugno 2026 si terrà la 16esima edizione di Taobuk – Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara. Saranno più di 200 gli ospiti, per un programma che include letteratura, cinema, musica, danza, arti visive, geopolitica e scienza. Sabato 20 giugno appuntamento per la consegna dei Taobuk Award: saranno premiati (tra gli altri) il poeta Adonis, Donato Carrisi, Jonathan Coe, Abdulrazak Gurnah, la poetessa Rupi Kaur, Felicia Kingsley, Dacia Maraini e Haruki Murakami. Tra i protagonisti della manifestazione anche Stefania Auci, Jan Brokken, Gherardo Colombo e Vito Mancuso – I particolari

Dal 18 al 22 giugno 2026 si terrà la 16esima edizione di Taobuk – Taormina International Book Festival, ideato e diretto da Antonella Ferrara.

Il tema della fiducia

Al centro di questa edizione, come si spiega nella presentazione, il tema della “fiducia“, intesa come “radice etica, come forza generativa della convivenza civile, come scommessa sul domani”, affermano gli organizzatori, aggiungendo: “La fiducia ci permette di superare dubbi, paure e incertezze e di immaginare nuovi orizzonti comuni. In un mondo attraversato da cambiamenti rapidi, crisi globali e trasformazioni sociali, “la fiducia diventa più che mai un bene prezioso e una necessità vitale”. Ma anche “una parola-chiave per indagare il rapporto tra essere umano e conoscenza, tra verità e percezione”, tra cittadino e istituzioni, tra individuo e tecnologia”.

Una prospettiva universale calata nel presente

Il concept scelto da Antonella Ferrara si articolerà “in una prospettiva universale calata nel presente”, come osserva la presidente e direttrice artistica di Taobuk: “C’è un rischio, tanto necessario quanto coraggioso, che attraversa ogni epoca: è l’atto di dare e chiedere fiducia. Una richiesta di reciprocità che ammette le fratture ma indica anche la possibilità della loro ricomposizione. In un tempo attraversato da crisi geopolitiche, trasformazioni tecnologiche e profonde tensioni sociali, la fiducia non è più un presupposto acquisito, ma una scelta per costruire e ricostruire. Senza fiducia, nessuna democrazia può reggere, nessuna economia può svilupparsi, nessuna comunità può riconoscersi come tale. Taobuk 2026 nasce da questa consapevolezza e assume la fiducia come tema centrale non solo culturale, ma civile e politico: una questione che riguarda il rapporto tra cittadini e istituzioni, tra sapere e verità, tra libertà e responsabilità”.

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Scrittori, filosofi, scienziati e artisti saranno chiamati a interrogarsi su “cosa significhi oggi affidarsi all’altro, confidare in un’idea, credere nella scienza, affidare la propria voce alla parola, il proprio destino alla collettività” continuano gli organizzatori.

Gli ospiti nazionali e internazionali di Taobuk

Il programma si concentra su questioni di impatto sociale e civico, comprendendo ambiti quali “la diffusione della cultura della legalità; il rafforzamento della partecipazione democratica; il rapporto tra istruzione, formazione e mondo del lavoro, con particolare attenzione ai giovani; la cooperazione internazionale e le politiche di sviluppo; la promozione delle pari opportunità; l’alfabetizzazione digitale e l’utilizzo dei nuovi media, insieme alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; infine, la valorizzazione delle eccellenze e la collaborazione tra settore pubblico e privato per sostenere la proiezione del sistema-Paese sui mercati e nei contesti internazionali”.

Tra gli ospiti alcuni protagonisti della letteratura, dell’arte e della cultura contemporanee, che arricchiranno l’albo d’oro dei Taobuk Award. Il riconoscimento andrà quest’anno agli scrittori Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel per la Letteratura, Haruki Murakami, Dacia Maraini, Jonathan Coe e Donato Carrisi, al poeta Adonis, alla poetessa Rupi Kaur, all’artista Anish Kapoor, al cardinale Gianfranco Ravasi, al direttore d’orchestra Vitali Alekseenok, al Premio Nobel per l’Economia Esther Duflo e all’artista Valerio Adami, che ha realizzato il Manifesto di Taobuk 2026. Agli scrittori Felicia Kingsley e a Eduardo Mendoza sarà conferito il Premio Sicilia.

La cerimonia di consegna dei Taobuk Award si terrà sabato 20 giugno al Teatro Antico di Taormina nel corso del Taobuk Gala, che vedrà sul palco l’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania, l’ente lirico coproduttore musicale dell’evento. Sul podio Vitali Alekseenok. La serata, condotta da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, verrà trasmessa su Rai 1 il 16 luglio.

Lo spazio in cui si misura la tenuta della nostra società

“La fiducia è oggi il vero spazio in cui si misura la tenuta delle nostre società“, spiega Antonella Ferrara: “È ciò che consente alle istituzioni di essere credibili, alla conoscenza di essere condivisa, alle relazioni di durare nel tempo. Per questo Taobuk chiama a raccolta a Taormina oltre duecento protagonisti della cultura contemporanea, provenienti da trenta Paesi, per un confronto aperto tra discipline, linguaggi e visioni. Un laboratorio internazionale in cui la fiducia viene interrogata nelle sue molteplici dimensioni: etica, politica, economica, scientifica. I Taobuk Awards si inseriscono in questo orizzonte come riconoscimento a figure che, attraverso la loro opera, contribuiscono a interpretare e orientare il nostro tempo: voci diverse, accomunate dalla capacità di interrogare le contraddizioni del presente e restituirne il senso. Scrittori come il Premio Nobel Abdulrazak Gurnah, che ha dato forma narrativa alle ferite della storia e dell’esilio; Haruki Murakami con la sua capacità di esplorare le zone più enigmatiche dell’identità contemporanea; Dacia Maraini, voce imprescindibile nel racconto della coscienza civile e della memoria a partire proprio dalla sua Sicilia; Jonathan Coe, interprete acuto delle contraddizioni politiche e sociali del nostro tempo; i poeta Adonis, i cui versi continuano a interrogare, tra radici e modernità, il significato più profondo dell’umano. E il Premio Nobel per l’economia Esther Duflo, che con i suoi approcci sperimentali allo sviluppo ha rivoluzionato gli studi sulla povertà globale”.

Il programma di Taobuk 2026

Il programma si articolerà dal 18 al 22 giugno, con un calendario di talk, dibattiti, tavole rotonde, retrospettive, reading e attività performative in oltre dieci luoghi della città (tra cui, Piazza IX Aprile, Palazzo Duchi di Santo Stefano, Palazzo Corvaja, Casa Cuseni, Teatro Antico, Four Seasons San Domenico Palace Hotel), dalle 10 alle 22 di ogni giornata.

Tra parola, identità, società e futuro, il programma del Festival si dispiega attraverso sei strisce tematiche:

La parola che ci tiene insieme: con Haruki Murakami, Jonathan Coe, Dacia Maraini, Eduardo Mendoza, Donato Carrisi, Adonis, Rupi Kaur, Adulrazak Gurnah, Jan Brokken.

Come si diventa umani: con Matteo Saudino, Vito Mancuso, Monica Calcagni, Felicia Kingsley, Massimo Maugeri, Beatrice Zerbini, Salvo Filetti, Orazio Tomarchio, Romina Caruana, Molly Rogers.

Il patto sociale: con Luciano Fontana, Giovanni Malagò, Giulio Biino, Giovanni Salvi, Vittorio Occorsio, Andrea Apollonio, Antonio Balsamo, Paolo Zangrillo, Federico Fubini, Paolo Gentiloni, Manuel Valls, Marc Lazar, Gherardo Colombo, Paola La Salvia e Miguel Gotor, Lucetta Scaraffia, Matteo Collura, Gianfranco Ravasi, Urbano Cairo, Massimo Bray, Alfio Bonaccorso, Massimo Gaggi e Tamara Jadrejcic.

Il futuro è una promessa?: con Esther Duflo, Innocenzo Cipolletta, Francesco Cicione, Raffaella Case e Andrea Iacomini.

Umani e macchine: con Davide Casaleggio, Cosimo Accoto, Paolo Benanti, Giorgio Metta e Giuliana Panieri.

Geografie della fiducia: con Maria Attanasio, Stefania Auci, Elvira Seminara, Leonardo Colombati, Antonio Spadaro, Giuseppe Sottile, Barbara Bellomo, Maria Elisa Aloisi, Virginia Spanò, Giulio Perrone, Anna Giurickovic Dato, Igiaba Scego, Lorena Spampinato ed Eleonora Lombardo.

Arricchiranno il programma i seguenti approfondimenti: Giustizia e Legalità, a cura di Elvira Terranova; Atlante della Fiducia – Di ciò che tiene insieme le società, curato da Stefano Salis; TaobukTech Edition – Il rapporto con la tecnologia come atto di fiducia verso l’umanità, a cura di Massimo Sideri; VII Osservatorio Europa e Mediterraneo – Ricostruire fiducia nelle relazioni tra politica, economia e società globale, a cura di Paolo Valentino.

Torna, per la sua seconda edizione, il Premio Strega Saggistica – promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti Benevento e Taobuk-Taormina Book Festival, in collaborazione con BPER – con l’annuncio dei cinque finalisti dell’edizione 2026.

Il 20 giugno spazio al consueto annuncio dei semifinalisti del Torneo Letterario IoScrittore, in collaborazione con il Gruppo GeMS, Il Libraio e Ubik Librerie. Il Torneo “porta in scena la vitalità dei talenti emergenti: le voci nuove, gli autori che si mettono in gioco e gli editori che scelgono di investire su di loro”. Con la presenza di Barbara Bellomo, Raffaella Case, Antonella Ferrara, Stefano e Ludovica Mauri, il panel “interroga il punto in cui la letteratura di domani si affaccia sul presente”.

Si confermano anche le iniziative educative rivolte alle giovani generazioni, con il ritorno di TaobukTeen, lo spazio dedicato alla letteratura per ragazzi e ai progetti di promozione della lettura realizzati insieme alle scuole del territorio.

Premio Internazionale Wilhelm von Gloeden

A 240 anni dal Viaggio in Italia di Goethe, il Premio Internazionale Wilhelm von Gloeden (20 giugno), fondato e diretto da Riccardo Tomasello, porta avanti una tradizione dello sguardo che unisce arte e memoria. I premiati – Giovanni Caccamo, Giuseppe Messina e Maria Attanasio – ne offrono “una declinazione contemporanea, attraverso linguaggi diversi ma accomunati dalla capacità di restituire alla Sicilia una forma riconoscibile di bellezza e pensiero”.

BPER Agorà

BPER “rinnova il suo impegno al fianco della cultura” con BPER Agorà, spazio di incontro e condivisione di idee all’interno della 16esima edizione di Taobuk e nel cuore di Taormina, nel Giardino di Palazzo Duchi di Santo Stefano. Caratterizzato da incontri “interattivi”, in cui il pubblico sarà invitato a intervenire e a porre domande agli ospiti, BPER Agorà ospiterà gli appuntamenti con Matteo Saudino, Francesco Cicione, Dacia Maraini, Monica Calcagni e Nicola Gardini.

Lo spazio dei libri in collaborazione con Ubik Librerie

Sarà possibile acquistare i titoli degli autori presenti a Taobuk grazie alla collaborazione con la libreria Ubik, che per l’occasione allestirà un bookshop in città, in piazza IX Aprile.

La kermesse, promossa dalla Regione Siciliana, è guidata dal Presidente Renato Schifani, dall’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo e dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il sostegno del Parco Archeologico Naxos Taormina e del Comune di Taormina, insieme ad altre istituzioni e realtà pubbliche e private.