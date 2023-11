Il maestro del thriller italiano Donato Carrisi torna con uno dei romanzi più attesi dell’anno: “L’educazione delle farfalle”. Per l’occasione ricordiamo tutti i libri che lo hanno consacrato come l’autore italiano di thriller più apprezzato, partendo proprio dall’ultima uscita e passando a bestseller come “Il suggeritore” e “L’uomo del labirinto” (senza dimenticare i film del regista e sceneggiatore)

Il maestro del thriller italiano Donato Carrisi torna in libreria con L’educazione delle farfalle (Longanesi), il suo nuovo atteso romanzo, che va ad aggiungersi alla ricca produzione libraria (e non solo) di un autore bestseller sin dal suo esordio (Il Suggeritore, 2009).

Nato a Martina Franca nel 1973, Carrisi ha studiato giurisprudenza e criminologia, un percorso che ha influenzato notevolmente la sua scrittura. È infatti diventato noto al grande pubblico (anche internazionale) per i suoi thriller, ricchi di suspense e mistero, che spesso coinvolgono personaggi complessi e indagini intricate.

SCENEGGIATORE E REGISTA

Ma oltre alla ricca e costante produzione libraria, Carrisi è impegnato anche in ambito cinematografico e televisivo come sceneggiatore e regista.

Tra le produzioni televisive ricordiamo Casa famiglia ed Era mio fratello per la Rai, Nassiryia – Per non dimenticare e Squadra antimafia – Palermo oggi con Taodue di Mediaset e Moana con Sky, oltre alla conduzione di Il 6° senso – Quello che non ti aspetti dalla mente su Rai 3.

Nel 2017 ha firmato la regia e la sceneggiatura dell’adattamento su grande schermo del suo romanzo La ragazza nella nebbia, con un cast composto, tra gli altri, da Toni Servillo e Jean Reno, grazie al quale si è aggiudicato un David di Donatello. Nel 2019 ha poi diretto L’uomo del labirinto, adattamento dell’omonimo romanzo, con un cast d’eccezione che ha visto la presenza di Toni Servillo e Dustin Hoffman. Ha poi tratto un film anche da Io sono l’abisso, film del 2022 basato sull’omonimo romanzo del 2020, che vede tra gli interpreti Michela Cescon, Gabriel Montesi e Sara Ciocca.

I LIBRI DI DONATO CARRISI (A PARTIRE DALL’ULTIMO, E POI IN ORDINE CRONOLOGICO DAL PRIMO)



Ma torniamo al Carrisi scrittore di successo: in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, L’educazione delle farfalle, ripercorriamo in ordine cronologico i romanzi che hanno consacrato Carrisi come l’autore italiano di thriller più venduto al mondo, partendo proprio dall’ultima uscita e passando ai bestseller che hanno decretato il suo successo.

L’educazione delle farfalle

L’educazione delle farfalle (Longanesi), titolo del nuovo thriller dello scrittore pugliese, si apre con una casa di legno che brucia nel cuore della notte, tra lingue di fuoco che illuminano la vallata fra le montagne. Nel silenzio della neve si sente solo il crepitare del fuoco. E quando la casa di legno crolla, restano soltanto i sussurri impauriti di chi è riuscito a fuggire in tempo…

Ma qualcosa non è come dovrebbe essere. E il destino si rivela terribilmente crudele nei confronti di una madre: Serena. Un termine, “madre”, che lei non sente appartenerle. Lei è lo “squalo biondo”, una broker agguerrita e di successo nel mondo dell’alta finanza: padrona del suo destino, senza nessun padrone. Ma dopo l’incendio allo chalet tutto cambia, e Serena inizia a precipitare nel peggiore dei sogni. E se l’istinto materno che lei ha sempre negato fosse più forte del fuoco, del destino, di qualsiasi cosa nell’universo? E se davvero ci accorgessimo di amare profondamente qualcuno soltanto quando ci appare perduto per sempre?

Nel nuovo romanzo l’autore pugliese affronta un viaggio inarrestabile alla scoperta degli angoli più oscuri del nostro cuore e delle nostre paure, al termine del quale il nostro modo di vedere il mondo, semplicemente, non sarà più lo stesso.

Il suggeritore

E ripartiamo dunque dall’esordio del 2009. Ne Il suggeritore (edito prima da Longanesi, poi riproposto in tascabile da TEA), primo romanzo di Carrisi che lo ha subito consacrato come nome di punta del genere thriller vincendo lo stesso anno il Premio Bancarella, qualcosa di sconvolgente è successo. È richiesta tutta l’abilità degli agenti della Squadra Speciale guidata dal celebre criminologo Goran Gavila per decifrare l’accaduto. Il nemico assume infatti molte facce e li mette alla prova con un’indagine in cui ogni male svelato porta un messaggio. Sarà con l’arrivo di Mila Vasquez, un’investigatrice specializzata nella caccia alle persone scomparse, che gli inganni sembreranno cadere uno dopo l’altro. Un disegno oscuro è in atto, e ogni volta che la Squadra sembra riuscire a dare un nome al male, ne scopre un altro ancora più profondo…

Il tribunale delle anime

Proseguendo il viaggio tra i thriller di Donato Carrisi incontriamo la sua seconda uscita: Il tribunale della anime (edito prima da Longanesi nel 2011, poi riproposto da TEA). In questo libro ci troviamo a Roma, dove una ragazza è misteriosamente scomparsa. Un velo di mistero aleggia attorno all’accaduto: forse è stata rapita, e se è ancora viva di sicuro non le resta molto tempo. Il protagonista, Marcus, è un cacciatore del buio, addestrato a scovare il male in ogni sua forma. Solo lui può salvare la ragazza, ma per farlo ha bisogno di un aiuto…

Sandra, fotorilevatrice delle scientifica, è addestrata a riconoscere i dettagli fuori posto: è in essi che si annida la verità. Il suo sguardo è quello di chi è a caccia di indizi. E di un colpevole. Quando le strade di Marcus e di Sandra si incrociano, rivelano un mondo segreto e terribile, nascosto nelle pieghe oscure della città eterna.

Il racconto, che si svolge nell’arco di cinque giorni con numerosi flashback fino a un anno prima, vanta – come vedremo successivamente – due sequel: Il cacciatore del buio e Il maestro delle ombre.

La donna dei fiori di carta

Passiamo ora a La donna dei fiori di carta (edito prima da Longanesi nel 2012, poi riproposto da TEA), una storia che attraversa il tempo e inganna la morte. Lo sfondo di questo avvincente racconto è il monte Fumo: una cattedrale di ghiaccio, teatro di una battaglia decisiva. In una caverna avviene un teso confronto fra due uomini: uno è un prigioniero che all’alba sarà fucilato, a meno che non riveli nome e grado; l’altro è un medico che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che ancora non sa che ciò che sta per sentire è molto più di quanto ha chiesto e cambierà per sempre anche la sua esistenza…

Le vite di questi due uomini, in realtà, sono legate, appese a un filo sottile ed evanescente come il fumo che si leva dalle loro sigarette. Esse dipendono dalle risposte a tre domande: Chi è il prigioniero? Chi è Guzman? Chi era l’uomo che fumava sul Titanic? Questa è la storia della verità nascosta nell’abisso di una leggenda, a storia di un eroe insolito e della sua ossessione. Una storia che ha attraversato il tempo e ingannato la morte, perché è destinata al cuore di una donna misteriosa.

L’ipotesi del male

Parlando dei libri thriller che hanno segnato il successo di Carrisi non si può non citare L’ipotesi del male (edito prima da Longanesi nel 2013, e riproposto poi TEA), il secondo thriller dell’autore con protagonista Mila Vasquez, che rappresenta sia un prequel che un sequel de Il suggeritore (motivo per cui lo stesso Carrisi li definisce “libri gemelli”).

C’è una sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo provato: il desiderio di sparire. Ma per alcuni non è solo un pensiero passeggero, e finiscono per realizzarlo. Nessuno sa perché, nessuno sa che fine fanno. E quasi tutti, presto, se ne dimenticano. Ma non Mila Vasquez, che vive circondata dai loro sguardi. Ogni volta che entra nell’ufficio persone scomparse – il Limbo – centinaia di occhi la fissano dalle pareti della stanza dei passi perduti. Per lei, è impossibile dimenticare chi è svanito nel nulla. Forse per questo Mila è la migliore in ciò che fa: dare la caccia a quelli che il mondo ha dimenticato…

Ma se d’improvviso alcuni scomparsi tornassero con intenzioni oscure? Come una risacca, il buio restituisce prima gli oggetti di un’esistenza passata. E poi le persone. Sembrano identici a prima, questi scomparsi, ma il male li ha cambiati. Chi li ha presi? Dove sono stati tutto questo tempo? La risposta nel libro, vincitore del Premio Scerbanenco del 2013.

Il cacciatore del buio

Tra i thriller che hanno reso noto Donato Carrisi al grande pubblico troviamo Il cacciatore del buio (edito prima da Longanesi nel 2014, poi riproposto da TEA), sequel de Il tribunale delle anime e prequel de Il maestro delle ombre, in cui ritroviamo gli stessi protagonisti: il penitenziere Marcus e la fotorilevatrice Sandra Vega.

Marcus è un prete che ha la capacità di scovare le anomalie e di intravedere i fili che intessono la trama di ogni omicidio. Ma questa trama rischia di essere impossibile da ricostruire, anche per uno come lui. Anche la determinata Sandra lavora sulle scene del crimine, ma diversamente da Marcus non si deve nascondere, se non dietro l’obiettivo della sua macchina fotografica da fotorilevatrice…

Questo è il romanzo di una follia omicida che risponde a un disegno, terribile eppure seducente. E ogni volta che Marcus e Sandra pensano di aver afferrato un lembo della verità, scoprono uno scenario ancora più inquietante e minaccioso…

“Quando non si può dare un volto al mostro, chiunque gli somiglia. Ci si guarda l’un l’altro con sospetto, chiedendosi cosa si nasconda dietro l’apparenza, consapevoli di essere osservati con la stessa domanda nello sguardo“.

La ragazza nella nebbia

La ragazza della nebbia (edito prima da Longanesi nel 2015, poi riproposto da TEA) è il sesto romanzo di Donato Carrisi, di cui lo stesso autore ha realizzato il film omonimo nel 2017, distribuito da Medusa Film e con interpreti, tra gli altri, Toni Servillo, Alessio Boni e Jean Reno.

Il thriller prende il via in un contesto tenebroso in cui tutto cambia per sempre: la notte di ghiaccio e nebbia ad Avechot. Forse è stata proprio colpa della nebbia se l’auto dell’agente speciale Vogel è finita in un fosso. Non ricorda perché è lì e come ci è arrivato, eppure una cosa è certa: l’agente dovrebbe trovarsi da tutt’altra parte…

Sono ormai passati due mesi da quando una ragazzina del paese è scomparsa nella nebbia. Due mesi da quando Vogel si è occupato di quello che, da semplice caso di allontanamento volontario, si è trasformato prima in un caso di rapimento e, da lì, in un colossale caso mediatico. Perché è questa la specialità dell’agente: manovrare i media. Questo è il suo gioco, e questa è la sua “firma“.

Sono passati due mesi da tutto questo, e l’agente speciale Vogel dovrebbe essere lontano da quelle montagne inospitali. Ma allora, cosa ci fa ancora lì? Perché quell’incidente? E soprattutto, dato che è illeso, a chi appartiene il sangue che ha sui vestiti? Queste le domande che costellano la vicenda, dall’enigmatico romanzo alla premiata trasposizione cinematografica (che nel 2018 ha ottenuto il Premio David di Donatello).

Il maestro delle ombre

Con Il maestro delle ombre (edito prima da Longanesi nel 2016, poi da riproposto da TEA) Donato Carrisi chiude la trilogia che vede protagonista la coppia composta da Marcus e Sandra Vega.

Il thriller si apre con una tempesta senza precedenti che si abbatte su Roma con ferocia inaudita. Quando un fulmine colpisce una delle centrali elettriche, alle autorità non resta che imporre un blackout totale di ventiquattro ore, per riparare l’avaria. Ed ecco che le ombre tornano a invadere la capitale…

Sono passati cinque secoli dalla misteriosa bolla di papa Leone X secondo cui la città non sarebbe “mai mai mai” dovuta rimanere al buio. Nel caos e nel panico che segue, un’ombra più scura di ogni altra si muove silenziosa per la città lasciando una scia di morti e di indizi. Tracce che soltanto Marcus, cacciatore del buio addestrato a riconoscere le anomalie sulle scene del crimine e membro del tribunale delle anime, può interpretare. Ma il penitenziere ha perso la sua arma più preziosa: la memoria. Soltanto l’ex fotorilevatrice Sandra Vega può aiutarlo nella sua caccia. Lei è l’unica a conoscere il segreto di Marcus, ma ha sofferto troppe perdite nella sua vita per riuscire ad affrontate nuovamente il male. Eppure, qualcosa la costringe a cimentarsi, suo malgrado, con questa indagine.

L’uomo del labirinto

Tra i thriller bestseller di Carrisi L’uomo del labirinto (edito prima da Longanesi nel 2017, poi riproposto da TEA in versione economica) è il secondo romanzo a essere stato trasposto in versione cinematografica. Nel 2019 lo stesso autore ha infatti realizzato un adattamento cinematografico distribuito da Medusa Film e che vede tra gli interpreti Toni Servillo, Dustin Hoffman e Valentina Bellè.

Nel romanzo, un’ondata di caldo anomala travolge ogni cosa, costringendo tutti a invertire i propri ritmi di vita: soltanto durante le ore di buio è possibile lavorare, muoversi, sopravvivere. Ed è proprio nel cuore della notte che Samantha riemerge dalle tenebre che l’avevano inghiottita. Tredicenne rapita e a lungo tenuta prigioniera, Sam ora è libera e, traumatizzata, è ricoverata in una stanza d’ospedale.

Accanto a lei, il dottor Green, un profiler fuori dal comune che non va a caccia di mostri nel mondo esterno, bensì nella mente delle vittime. Perché è dentro i ricordi di Sam che si celano gli indizi in grado di condurre alla cattura del suo carceriere: l’Uomo del Labirinto.

Il gioco del suggeritore

Il gioco del suggeritore (edito prima da Longanesi nel 2018, poi riproposto da TEA in versione economica) è invece il quarto libro del Ciclo di Mila Vasquez, iniziato nel 2009 con l’esordio Il suggeritore, proseguito nel 2013 con L’ipotesi del male e nel 2017 con L’uomo del labirinto.

Il thriller si apre con una chiamata al numero della polizia proveniente da una fattoria isolata, a una quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce tremante di una donna in preda al panico. Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a giungere soltanto ore dopo…

Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli investigatori senza risposte e con in mano solo un enigma. Solo una persona può svelare il messaggio celato dentro al male, ma ormai non è più una poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di persone scomparse e si è ritirata a vivere un’esistenza isolata in riva a un lago, con la sola compagnia della figlia Alice. Il suo nome? Mila Vasquez, e quando viene chiamata direttamente in causa, non può sottrarsi. Questa indagine la riguarda da vicino, più di quanto lei stessa creda.

La casa delle voci

Passiamo poi a La casa delle voci (edito prima da Longanesi nel 2019, poi riproposto da TEA in versione economica), il thriller di Carrisi che introduce la figura dell’enigmatico Pietro Gerber. Lui non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è infatti l’ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in comune: sono tutti bambini. E sono spesso protagonisti di eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di cui la polizia si serve per le indagini.

Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come “l’addormentatore di bambini“. Ma quando riceve una telefonata dall’altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un’adulta, tormentata da un ricordo vivido ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per capire se quel frammento di memoria corrisponde alla verità o è soltanto un’illusione, ha un disperato bisogno dell’ipnotista fiorentino…

Io sono l’abisso

Io sono l’abisso (edito prima da Longanesi nel 2020, poi riproposto da TEA in versione economica) è il titolo del thriller di Donato Carrisi su cui è basato l’omonimo film del 2022, scritto e diretto proprio dall’autore pugliese e interpretato, tra gli altri, da Michela Cescon, Gabriel Montesi e Sara Ciocca.

L’uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti.

Lui sa interpretarli, sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto. L’uomo che pulisce vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati, con l’eccezione di rare e memorabili “serate speciali“. Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta dall’incontro con la ragazzina dal ciuffo viola. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, lei sa che è un messaggio che solo lei può capire. C’è soltanto una cosa che può, anzi, deve fare: stanare l’ombra invisibile che si trova al centro dell’abisso…

La casa senza ricordi

Ne La casa senza ricordi di Donato Carrisi (edito prima da Longanesi nel 2021, poi riproposto da TEA in versione economica), un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell’Inferno, quando tutti ormai avevano perso le speranze. Si chiama Nico e ha dodici anni. Sembra stare bene: qualcuno l’ha nutrito, l’ha vestito e si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia stato, perché Nico non parla: la sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile.

L’unico in grado di risvegliarlo è il celebre addormentatore di bambini: Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, che viene chiamato a esplorare la mente di Nico, per scoprire quale sia la sua storia. E per quanto sembri impossibile, Gerber ce la fa. Riesce a individuare un innesco – un gesto, una combinazione di parole – che fa scattare qualcosa dentro al piccolo. Ma quando la voce del bambino inizia a raccontare una storia, Pietro Gerber comprende di aver spalancato le porte di una stanza dimenticata…

La casa delle luci

La casa delle luci (edito da Longanesi nel 2022) è il titolo del thriller di Donato Carrisi che tratta la storia di una bambina di 10 anni, Eva, che vive sola con una governante e una ragazza finlandese au pair, Maja Salo. Dei genitori nessuna traccia.

È proprio la giovane Maja a cercare disperatamente l’aiuto di Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze e addormentatore di bambini. Da qualche tempo Eva non è più ­davvero sola. Con lei c’è un amichetto immaginario, senza nome e senza volto. E a causa di questa presenza, forse Eva è in pericolo. Ma la reputazione di Pietro Gerber è in rovina e, per certi versi, lo è lui stesso. Confuso e incerto sul proprio destino, Pietro accetta – pur con mille riserve – di confrontarsi con Eva. O meglio, con il suo amico immaginario…

È in quel momento che si spalanca una porta invisibile davanti a lui. La voce del bambino perduto che parla attraverso Eva, quando lei è sotto ipno­si, non gli è sconosciuta. E, soprattutto, quella voce conosce Pietro. Conosce il suo passato, e sembra possedere una verità rimasta celata troppo a lungo su qualcosa che è avvenuto in una calda estate di quando lui era un bambino: a undici anni Pietro Gerber è morto.

Eva e la sedia vuota

Eva, la protagonista de La casa delle luci, torna in Eva e la sedia vuota (edito da Longanesi nel 2022), la prima favola dark del maestro italiano del thriller.

Donato Carrisi torna a raccontare la storia della bambina di 10 anni, che vive tutta sola in una grande casa antica e parla con una sedia vuota. Eppure la protagonista sostiene che questa sedia vuota le risponda, con la voce di un bambino senza nome e senza volto…

In attesa di altri nuovi thriller…