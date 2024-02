Dal 4 aprile il film tratto da “Fabbricante di lacrime”: su Netflix il libro-bestseller di Erin Doom

L’annuncio dell’uscita del film tratto dal romanzo arrivò nel maggio 2022; quasi due anni dopo, arriva la data ufficiale: dal 4 aprile 2024 sarà disponibile il film tratto dal bestseller Fabbricante di lacrime, firmato da Erin Doom e pubblicato da Magazzini Salani.

Parliamo di uno dei libri più amati degli ultimi anni, non solo da lettrici e lettori più giovani. Del romanzo, del resto, si è parlato moltissimo anche su #BookTok, così come molto si è detto dell’autrice, che usa uno pseudonimo, è italiana (vive in Emilia Romagna, ha studiato Giurisprudenza e coltiva da sempre la passione per la scrittura), e che ha svelato il suo nome (Matilde) e il suo volto il 14 maggio 2023 ospite di Che tempo che fa.

IL CAST DEL FILM

Fabbricante di lacrime, caso editoriale a lungo in cima alle classifiche (è stato il libro più venduto in Italia nel 2022 e da allora è rimasto nei piani alti della classifica), sarà dunque presto un film, prodotto dalla Colorado Film, parte della casa di produzione Rainbow di Iginio Straffi. Una storia romantica e al tempo stesso commovente quella che vede protagonisti Nica e Rigel, due orfani.

Nei panni di Nica e Rigel, Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni. Nel cast, accanto ai protagonisti, anche Nicky Passarella (Billie) e Alessandro Bedetti (Lionel).

LA TRAMA DEL FILM

E veniamo alla trama del film tratto dal romanzo Fabbricante di lacrime: tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si racconta da sempre una leggenda: quella del Fabbricante di Lacrime, un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi: i coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato.

Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune, la convivenza tra loro sembra impossibile… ma gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi di combattere il dolore e saranno destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel Fabbricante di Lacrime della leggenda. Al Fabbricante non puoi mentire e loro dovranno trovare il coraggio di accettare quella forza che li attrae che si chiama amore.

L’AUTRICE

Quanto a Matilde-Erin Doom, ha firmato anche bestseller come Nel modo in cui cade la neve e Stigma ed è partita da Wattpad, la celebre piattaforma di autopubblicazione dove le sue storie avevano già conquistato il cuore di numerose lettrici e lettori. Dal self-publishing è poi arrivata alla grande editoria, con Magazzini Salani.

IL TEASER UFFICIALE DEL FILM: