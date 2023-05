Erin Doom si svela a “Che tempo che fa”: “Ecco perché ora ho deciso di mostrarmi”

Come anticipato dallo stesso Fabio Fazio attraverso i social di Che tempo che fa nei giorni scorsi, Erin Doom, scrittrice bestseller (da 700mila copie) che finora aveva usato uno pseudonimo, ha deciso di svelarsi in diretta tv, ospite del programma di Rai3.

Dopo aver pubblicato Fabbricante di lacrime (il libro più venduto in Italia nel 2022, e da cui sarà presto tratto un film) e Nel modo in cui cade la neve, il 16 maggio Magazzini Salani (che ha scoperto l’autrice sulla piattaforma Wattpad) porterà nelle librerie Stigma , il nuovo romanzo della scrittrice, la cui trama promette di essere travolgente, ricca di emozioni e anche di tormenti.

Finora non si conosceva molto di questa autrice che ha deciso di mantenere l’anonimato, se non che si chiama Matilde, ha circa 30 anni, vive in Emilia Romagna, ha studiato Giurisprudenza e coltiva da sempre la passione per la scrittura.

Ospite dello studio di Che tempo che fa, Erin Doom-Matilde (che ha deciso di non comunicare il cognome) racconta: “Sono sempre stata una persona molto schiva e riservata, ecco il motivo della scelta dello pseudonimo e dell’anonimato. Nonostante fosse una mia decisione, tante volte ho sentito che mi stavo perdendo qualcosa. Ecco perché adesso ho deciso di mostrare il mio volto”.

“Solo sette persone sanno che sono io Erin Doom, anche i miei genitori lo hanno scoperto tardi“, confessa Matilde.

Erin Doom ha parlato dei temi del nuovo libro, Stigma: “Ho sempre voluto raccontare realtà lontane dalle mie“.

Infine si è rivolta alle sue lettrici e ai suoi lettori: “Vorrei ringraziarvi tantissimo per tutto il sostegno in questi anni e per la fiducia, ora spero di poterli ringraziare di persona“.

LA TRAMA DEL NUOVO ROMANZO, STIGMA

E arriviamo a Stigma, il nuovo romanzo in uscita, la cui protagonista è una ragazza che non crede più nei miracoli. Troppe volte, infatti, la vita l’ha masticata e risputata, illudendola che un futuro scintillante fosse in serbo per lei. Da sola e senza mezzi, Mireya decide di trasferirsi a Philadelphia in cerca di fortuna. Con sé ha soltanto una vecchia valigia, intorno l’inverno gelido di una città sconosciuta. Il suo personale miracolo sembra compiersi quando si imbatte in un’insegna al neon che si staglia nel buio della notte. Eccentrico e sfarzoso, il club Milagro’s è un luogo capace di affascinare chiunque ne varchi la soglia, Mireya compresa. Con l’ostinazione di chi non ha niente da perdere, la ragazza riesce a farsi assumere come barista…

Il Milagro’s, però, è più di un locale esclusivo. Dietro le sue porte chiuse, oltre ai lustrini e alle luci di scena, si intrecciano destini e sussurrano segreti. I più oscuri si condensano tutti nel viso aspro e incantevole di Andras, il capo della sicurezza.

Fra Mireya e Andras è odio a prima vista. Entrambi portano sulla pelle gli stessi segni, hanno addosso il marchio di chi ha dovuto imparare a lottare per sopravvivere. Eppure i due continuano a imbattersi l’uno nell’altra, come attirati da una forza misteriosa che non sanno né possono contrastare, stretti da un filo dorato più forte di un destino.