Erin Doom svelerà la sua identità ospite di “Che tempo che fa” domenica 14 maggio

Il 16 maggio è previsto l’atteso ritorno in libreria dell’autrice bestseller Erin Doom, con “Stigma”. Ma prima, domenica 14 maggio, la scrittrice sotto pseudonimo svelerà la sua identità in diretta tv, ospite di “Che tempo che fa”…

Il 16 maggio è previsto l’atteso ritorno in libreria Erin Doom, l’autrice bestseller (da 700mila copie) di Nel modo in cui cade la neve e Fabbricante di lacrime, il libro più venduto del 2022: è Stigma, sempre edito da Magazzini Salani, il titolo del nuovo romanzo, una storia (di 528 pagine) che promette di essere travolgente, ricca di emozioni e anche di tormenti.

Ma c’è un’altra grande notizia per le lettrici e i lettori di Erin Doom. Come annunciato da Fabio Fazio sui canali social di Che tempo che fa, domenica sera, 14 maggio, Erin Doom svelerà la sua identità in diretta tv, ospite del programma di punta di Rai3.

Finora l’autrice ha mantenuto l’anonimato e ha usato uno pseudonimo. Di lei si sa solo che ha circa 30 anni, vive in Emilia Romagna, ha studiato Giurisprudenza e coltiva da sempre la passione per la scrittura.

Magazzini Salani ha scoperto il talento di Doom su Wattpad, la piattaforma di autopubblicazione dove le sue storie avevano già conquistato il cuore di numerose lettrici e lettori. È stato poi grazie alla spinta di TikTok che Erin Doom è diventata uno dei fenomeni più amati dalle nuove generazioni e non solo. Ora l’attesa per questo svelamento e, naturalmente, per l’uscita del nuovo romanzo…