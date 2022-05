Ci sarà un film tratto da “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom

È ufficiale: Colorado Film ha acquistato i diritti cinematografici del bestseller del momento, “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom. Il lavoro di sviluppo sull’adattamento del libro in forma di sceneggiatura è già cominciato e a breve partirà anche il delicato lavoro di casting per la scelta dei due protagonisti, con l’obiettivo di essere sul set a inizio del 2023

È ufficiale: Colorado Film ha acquistato i diritti cinematografici del bestseller del momento. Stiamo parlando di Fabbricante di lacrime di Erin Doom, la storia che ha conquistato e che ha fatto emozionare la generazione Z, e non solo.

Il libro, pubblicato nel maggio del 2021 da Magazzini Salani, è diventato un caso editoriale da 275mila copie vendute grazie a TikTok, social su cui gli utenti hanno dato vita a un vero e proprio passaparola che ha portato il titolo in cima alle classifiche (dove trova posto anche l’altro libro dell’autrice, Nel modo in cui cade la neve, sempre pubblicato dalla stessa casa editrice).

“Non potevamo immaginare maniera migliore di festeggiare il primo compleanno di Fabbricante di lacrime“, ha dichiarato Gianluca Mazzitelli, Amministratore Delegato di Adriano Salani Editore, “che annunciare la sua futura trasposizione cinematografica. Siamo felicissimi per questo ulteriore traguardo raggiunto da Erin che si somma al riconoscimento avuto al Salone del libro di Torino come libro più venduto nel primo quadrimestre del 2022 e al successo nella vendita dei diritti sui mercati internazionali. Lettori e lettrici di tutte le età stanno confermando che è sua la storia d’amore più bella dell’anno”.

Erin Doom è lo pseudonimo di una scrittrice italiana che ha scelto l’anonimato e che ha esordito su Wattpad, la piattaforma di social reading più famosa al mondo, con il nickname DreamsEater. Di lei sappiamo che ha meno di 30 anni, vive in Emilia Romagna, ha studiato Giurisprudenza e coltiva da sempre la passione per le storie e le scrittura.

“Siamo eccitati ed emozionati di avere l’opportunità di curare l’adattamento audiovisivo di questo unico ed eccezionale caso editoriale”, sottolinea Alessandro Usai, Amministratore Delegato di Colorado Film. E prosegue: “Colorado Film è convinta di poter replicare con questo titolo il successo avuto nelle sale cinematografiche con le proprie produzioni più recenti, avendo massima cura nel preservare i contenuti e lo stile che tanto hanno conquistato le lettrici e i lettori del libro“.

Il lavoro di sviluppo sull’adattamento del libro in forma di sceneggiatura è già cominciato e a breve partirà anche il delicato lavoro di casting per la scelta dei due protagonisti, con l’obiettivo di essere sul set a inizio del 2023.

La trama di Fabbricante di lacrime

Tra le mura del Grave, l’orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole tetre dell’infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per avverarsi.

I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l’adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l’ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo.

Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un’indole oscura. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro sembra impossibile.

Soprattutto quando la leggenda torna a insinuarsi nelle loro vite e il fabbricante di lacrime si fa improvvisamente reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce e coraggiosa, è disposta a tutto per difendere il suo sogno, perché solo se avrà il coraggio di affrontare gli incubi che la tormentano, potrà librarsi finalmente libera come la farfalla di cui porta il nome.