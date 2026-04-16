Ufficiale: a Mondadori il ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica di Hoepli S.p.A.

Arriva l’ufficialità: il Gruppo Mondadori, “a valle della presentazione dell’offerta comunicata lo scorso 25 marzo, e ad esito delle interlocuzioni intercorse con il Liquidatore”, ha sottoscritto il contratto per l’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica di Hoepli S.p.A..

L’operazione è attesa perfezionarsi entro il primo semestre dell’esercizio in corso, “subordinatamente all’avveramento di specifiche condizioni sospensive”. Lo si legge in una nota di Segrate.

Come precisa l’edizione milanese di Repubblica, l’operazione riguarderebbe 9 lavoratori (1 dirigente, 1 quadro e 8 impiegati), su un totale di 90. Per tutti gli altri si apre la cassa integrazione straordinaria, già prevista per 24 mesi.

Ricordiamo che lo scorso 10 marzo l’assemblea dei soci della storica libreria e casa editrice Hoepli ha deciso per lo “scioglimento volontario della Società e la sua messa in liquidazione all’esito di una sofferta e approfondita riflessione sulla situazione complessiva della Società” (qui i particolari).

Da settimane si parla con preoccupazione della crisi di Hoepli, un marchio con 156 anni di storia alle spalle (era infatti il 1870 quando Ulrico Hoepli, appena giunto a Milano dalla Svizzera, inaugurava una libreria in Galleria de’ Cristoforis, nei pressi del Duomo, e, dopo poco, una casa editrice “che seguisse e sostenesse la crescita culturale dell’appena unita Italia”), e che vede il coinvolgimento di 89 dipendenti (tra libreria e casa editrice).

Le voci (smentite) sull’interesse di un fondo italiano

Questa mattina l’edizione di Milano del Corriere della Sera scriveva che “a sorpresa”, un fondo italiano si starebbe muovendo su Hoepli “con un’offerta che comprende tutto – casa editrice e libreria – e un business plan da oltre 20 milioni. L’obiettivo: acquisire e rilanciare il marchio, scongiurando la chiusura del punto vendita così caro ai milanesi e vivo dal 1870″. “Niente spezzatino, dunque, è la proposta arrivata sul tavolo dei soci”, ha scritto il Corriere, citando “fonti finanziarie”. Ora, però, l’ufficialità dell’acquisizione del ramo d’azienda relativo all’editoria scolastica. Staremo a vedere l’evoluzione della situazione…

“La liquidatrice Laura Limido, interpellata sull’ipotesi di offerte alternative, ha escluso ufficialmente l’esistenza di una proposta da 20 milioni da parte di un fondo italiano per l’intera azienda. Una smentita che non ha però del tutto fermato le voci molto insistenti”, scrive Repubblica Milano.

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