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Il mercato del libro 2026 parte in positivo (anche) grazie al “fondo biblioteche”

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di Redazione Il Libraio 05.05.2026

Nei primi 4 mesi del 2026 l’editoria di varia è cresciuta rispetto ai primi 4 mesi del 2025 del 2,5% a copie e del 3,8% a valore, con un incremento di 740mila copie acquistate. Per il presidente dell’Associazione Italiana Editori Innocenzo Cipolletta, “gli acquisti delle biblioteche, grazie al fondo da 60 milioni di euro del ministro della Cultura Alessandro Giuli, trainano questo avvio di anno e sono una boccata d’ossigeno. Ma sui consumi delle famiglie pesano inflazione e incertezza sul futuro: nonostante questi quattro mesi positivi, prevediamo un anno complesso…” – I particolari

Nel 2025 in Italia sono stati comprati tre milioni in meno di libri a stampa nei canali trade (librerie, online e grande distribuzione). Per l’editoria di varia, ovvero saggistica e narrativa, lo scorso anno si è chiuso all’insegna del segno meno.

Al contrario, i primi mesi del 2026 sono caratterizzati dal segno più: nei primi quattro mesi dell’anno, infatti, l’editoria di varia nei canali trade è cresciuta rispetto ai primi quattro mesi del 2025 del 2,5% a copie e del 3,8% a valore, con un incremento di 740mila copie acquistate, pari a una maggior spesa di 16,4 milioni di euro.

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“Gli acquisti delle biblioteche sono per noi una boccata d’ossigeno, ma…”

“Gli acquisti delle biblioteche, grazie al fondo da 60 milioni di euro del ministro della Cultura Alessandro Giuli, trainano questo avvio di anno e sono per noi una boccata d’ossigeno – spiega il presidente dell’Associazione Italiana Editori Innocenzo Cipolletta –. Ma sui consumi delle famiglie pesano inflazione e incertezza sul futuro: nonostante questi quattro mesi positivi, prevediamo un anno complesso”.

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I dati sull’editoria di varia nel 2025-2026 rielaborati dall’ufficio studi di AIE su rilevazione di NielsenIQ BookData e quelli relativi all’editoria scolastica e universitaria nel 2025 saranno al centro dell’incontro organizzato da AIE al Salone Internazionale del Libro di Torino, il 15 maggio in sala Rossa dalle 10.30 alle 12.30, Dove sta andando il mercato del libro nel 2026? – Come cambiano i consumi e la domanda del pubblico.
Con la moderazione di Sabina Minardi (L’Espresso), e introdotti da un intervento del presidente di AIE Innocenzo Cipolletta, illustreranno l’andamento dei rispettivi settori i presidenti dei Gruppi di AIE Lorenzo Armando (Piccoli editori), Renata Gorgani (Editoria di varia), Maurizio Messina (Accademico Professionale) e Giorgio Riva (Educativo).
A seguire l’approfondimento sulle sfide del mercato e l’andamento dei generi con Alessandra Carra (Gruppo Feltrinelli), Andrea Giunti (Gruppo Giunti), Filippo Guglielmone (Gruppo Mondadori), Agnese Manni (Manni Editori), Giovanni Mattioli (Sergio Bonelli Editore), Stefano Mauri (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) e Maria Teresa Panini (Franco Cosimo Panini).

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