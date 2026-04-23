Francesco Greco, L'affare delle galline
Narrativa

“L’affare delle galline” di Francesco Greco: tre investigatori poco convenzionali nella Puglia in piena Controriforma

Narrativa
di Redazione Il Libraio 24.04.2026

Esce in edizione digitale “L’affare delle galline”, il romanzo di Francesco Greco a metà strada tra il giallo storico e il racconto popolare, finalista al Torneo letterario IoScrittore. Tra processioni, dicerie, giochi di potere e segreti sepolti, un giovane prete si ritrova a capeggiare un’improbabile squadra di investigatori (composta da un sacrestano e una domestica) per risolvere una serie di misteri…

Processioni, dicerie, giochi di potere e segreti sepolti. E poi un terzetto di improbabili investigatori.

È questo, in breve, ciò che racchiudono le pagine di L’affare delle galline – La prima indagine di don Galeazzo e dell’adorabile Agnese (per non parlare di Vituccio il sagrestano), libro finalista al Torneo letterario IoScrittore, promosso dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol e dalle sue case editrici, ora in uscita in ebook.

copertina di L'affare delle galline

Alla firma del romanzo troviamo Francesco Greco, classe ’73 e nato a Galatina, in provincia di Lecce.

Sulla scelta di partecipare al Torneo l’autore racconta: “Una volta scritto va valutato, ma io non sono un professionista del settore e non mi andava di affidarlo al giudizio degli amici (perché rischiare di rovinare un’amicizia?), né di qualcuno pagato per farlo (che gusto ci sarebbe)?”, aggiungendo: “Mettersi in gioco, accettare commenti e giudizi, positivi e negativi, e tutto questo in forma anonima: difficile immaginare di meglio”.

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La trama del romanzo 

Ci troviamo nel Salento del 1556, in piena Controriforma, tra misteri e superstizioni, bigottismo e libertinaggio, e “dove il mistico e il profano camminano fianco a fianco”.

Nel paesino di Lucugnano si sono susseguiti una serie di eventi inspiegabili che scuotono la comunità: tutte le galline della vedova Veneziano vengono trovate morte, accatastate come in un macabro suicidio collettivo; il Cristo affrescato in una cappella si è capovolto nel corso di una notte, e la paura del demonio serpeggia tra le stradine assolate.

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È in mezzo a questo caos che compare il protagonista di questa storia: don Galeazzo, l’atteso curato, che si presenta con una tonaca prestata dalle suore e una certa propensione a cacciarsi nei guai.

E, infatti, al suo arrivo si ritrova a guidare un’indagine accompagnato da due investigatori poco convenzionali: Vituccio, sacrestano di buona volontà ma di scarso acume, e la coraggiosa e ribelle Agnese, domestica dal passato tormentato.

L’affare delle galline è una storia a metà strada tra il giallo storico e il racconto popolare, scritta con un linguaggio semplice e con protagonisti personaggi bizzarri e insoliti.

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