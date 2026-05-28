Oltre 100 ebook in sconto, per tutti i gusti di lettura

Dal 29 maggio al 2 giugno sono in offerta 100 ebook, tra romanzi contemporanei, gialli, romance, sci-fi e saggistica. Spazio, tra le altre, a opere firmate da autrici e autori come Margaret Atwood, John Banville, Charlotte Link, Vito Mancuso, Michelle Obama, Marco Vichi e Andrea Vitali… – I particolari sulla promozione