Oltre 100 ebook in sconto, per tutti i gusti di lettura

Dal 29 maggio al 2 giugno sono in offerta 100 ebook, tra romanzi contemporanei, gialli, romance, sci-fi e saggistica. Spazio, tra le altre, a opere firmate da autrici e autori come Margaret Atwood, John Banville, Charlotte Link, Vito Mancuso, Michelle Obama, Marco Vichi e Andrea Vitali… – I particolari sulla promozione
Arriva un’offerta da mancare, per lettrici e lettori che amano leggere anche in ebook. Nei principali negozi online, infatti, dal 29 maggio al 2 giugno sono in offerta 100 titoli in digitale, a partire dal 60% di sconto.
Gli ebook in promozione sono suddivisi in 5 generi: narrativa, gialli, romance, sci-fi e nonfiction.
Tra le opere in offerta, ad esempio, anche libri firmati da autrici e autori come Margaret Atwood, John Banville, M.C. Beaton, Chiara Gamberale, Massimo Gramellini, Charlotte Link, Vito Mancuso, Michelle Obama, Marco Vichi e Andrea Vitali…
Ecco i particolari sulla promozione ebook del momento:
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