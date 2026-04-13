Editoria per l’infanzia: il 2026 comincia bene (+8,3%)

Nei primi tre mesi del 2026 è proseguita – e si è rafforzata – la crescita del mercato dei libri per bambini e ragazzi (fumetti compresi), con un incremento delle vendite (a valore) dell’8,3% rispetto ail primo trimestre 2025. Fino al 16 aprile in programma Bologna Children’s Book Fair, con numerosi incontri a tema – I particolari

Una buona notizia per il mondo dell’editoria libraria, che arriva direttamente dalla Bologna Children’s Book Fair. Nei primi tre mesi del 2026 è infatti proseguita – e si è anzi rafforzata – la crescita del mercato dei libri per bambini e ragazzi (fumetti compresi), con un incremento delle vendite a valore dell’8,3% rispetto ai primi tre mesi del 2025.

Con una crescita a copie dello 0,3% (23,6 milioni di copie) e a valore del 2% (277 milioni di euro), i libri per bambini e ragazzi (fumetti compresi) avevano chiuso il 2025 in controtendenza rispetto all’editoria italiana di varia nel suo complesso, che aveva segnato una flessione a copie del 3%.

Sono numeri che confermano la vivacità del settore, pur a fronte del calo demografico che riduce il perimetro di mercato e in un contesto di forte trasformazione nelle abitudini di lettura che interroga esperti e istituzioni internazionali sulla necessità di ripensare le politiche di promozione del libro tra i più giovani.

Sarà questo uno dei tempi di riflessione che l’Associazione Italiana Editori porta alla fiera in corso Bologna, in programma fino al 16 aprile. Confermata inoltre, per il sesto anno consecutivo, la partnership per l’organizzazione di BolognaBookPlus, l’iniziativa per l’editoria generalista che si svolge negli stessi giorni.

“La collaborazione con Bologna Children’s Book Fair è strategica, a partire dall’organizzazione di BolognaBookPlus” – ha commentato il presidente di AIE Innocenzo Cipolletta – “crediamo in questa Fiera come grande vetrina per l’editoria italiana sulla scena internazionale e siamo in prima linea nel sostenerla e farla crescere come luogo di confronto e di scambio. Il mercato internazionale della vendita di diritti di traduzione non è solo un fattore chiave di crescita per il nostro settore, ma è benzina nel motore di una comunità internazionale che deve continuare a credere nel dialogo e nel confronto”.

“Insieme a Bologna Children’s Book Fair proponiamo quest’anno un momento di alto confronto internazionale sulla promozione della lettura per stimolare le istituzioni di tutto il mondo a intervenire” – ha spiegato Carlo Gallucci, Delegato della Presidenza per la Commissione Permanente Ragazzi di AIE – “Ma racconteremo anche quello che facciamo in Italia con la sperimentazione #ioleggoperchéLAB-NIDI, illustreremo il mercato italiano agli operatori internazionali, torneremo a parlare dei mestieri del fumetto e di accessibilità con Fondazione LIA – Libri Italiani Accessibili ETS”.

Gli incontri alla fiera in corso a Bologna

All’interno di BolognaBookPlus sarà di 150 metri quadrati la collettiva organizzata da AIE per gli editori generalisti e le aziende della filiera. Sette gli espositori presenti quest’anno: Ediciclo Editore, Kosmos, La bottega dei traduttori, Messaggerie Libri, Reggio Children, Terminal Distribuzione, Tomolo EdiGiò Edizioni.

Confermata inoltre la premiazione del BOP, il premio internazionale Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the year, organizzato dalla Bologna Children’s Book Fair e AIE, in collaborazione con IPA – International Publishers Association.

Il calendario di incontri si è aperto, come da tradizione, con la presentazione dei dati del mercato italiano agli operatori stranieri, al BBPlus Theatre: The Italian General and Children’s Book Markets in 2025. Sono intervenuti Bruno Giancarli e Rachele Marziolo (ufficio studi AIE). Si è parlato di numeri dell’editoria italiana anche al Caffè traduttori, nell’incontro The Italian Book Market in 2025: Trends and Translation Opportunities, con l’intervento di Bruno Giancarli (ufficio studi AIE).

Il convegno Building the Future Generation of Readers: Best Practices and Policies for Reading Promotion

Si prosegue, sempre oggi, dalle 15.30 alle 17.15 al Caffè Illustratori con il convegno internazionale Building the Future Generation of Readers: Best Practices and Policies for Reading Promotion, organizzato da AIE con Bologna Children’s Book Fair e in collaborazione con la francese Syndicat national de l’édition (SNE), la Federazione degli editori europei (FEP), International Publishers Association (IPA) e The International Board on Books for Young People (IBBY). Partecipa per Unesco Mari Yasunaga, Programme Specialist, Section of Youth, Literacy, and Skills Development, Division for Policies and Lifelong Learning Systems (Education Sector).

Mentre dalle 15.45 alle 16.45 si terrà Unlocking accessibility in fixed-layout e-books, al BBPlus Theatre, l’evento organizzato da Fondazione LIA – Libri Italiani Accessibili ETS che esplorerà le opportunità e le sfide affrontate dagli editori che lavorano con libri dal layout complesso. Intervengono Gregorio Pellegrino, Chief Accessibility Officer Fondazione LIA, Sebastiano Bagarotto, Head of AI Strategy & Innovation – Mondadori Education, Gautier Chomel, Project manager EDRLab. Modera Elisa Molinari, Fondazione LIA.

Invece, domani 14 aprile, dalle 13.30 alle 14.20 in sala The content cafè si tiene I mestieri del fumetto che quest’anno approfondirà il lavoro redazionale, includendo attività come editing, traduzione, progettazione grafica e curatela editoriale. Partecipano Alessandro Gucciardo (Panini Comics), Marco Amici e Davide Astegiano (INK Mondadori), Lorenzo Raggioli (Comicon Edizioni). Modera Enrico Fornaroli (Accademia di Belle Arti di Bologna). A cura della Commissione Comics e Graphic Novels di AIE.

Sempre domani 14 aprile, dalle 14:30 alle 16.00 in Sala Wagner, si tiene poi Leggere al nido – Indagine e confronto sulle pratiche di lettura 0-3, a cura di AIE con Fondazione Cariplo, in collaborazione con Nati per leggere e Bologna Children’s Book Fair.