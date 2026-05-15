Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2026: ecco i libri finalisti nelle 3 categorie

Il Comitato scientifico del Premio Strega Ragazze e Ragazzi ha scelto i libri finalisti nelle categorie di concorso 6+, 8+, 11+…
In occasione dell’edizione 2026 di Bologna Children’s Book Fair il Premio Strega Ragazze e Ragazzi ha annunciato i libri vincitori delle categorie “Libro d’esordio” e “Narrazione per immagini” e ha comunicato le selezioni nelle categorie 6+, 8+, 11+. Al Salone del libro di Torino è tempo di conoscere i libri finalisti nelle diverse categorie.
Il Comitato scientifico – composto da Alessandro Barbaglia, Simonetta Bitasi, Lorenzo Cantatore, Maria Coleti, Maria Greco, Vittorio Macioce, Elena Pasoli, Marcella Terrusi e Maddalena Vaglio Tanet – ha scelto i seguenti libri finalisti nelle categorie di concorso 6+, 8+, 11+.
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Categoria 6+:
- Maria José Ferrada e Issa Watanabe, La scuola degli animali (Topipittori), tradotto da Marta Rota Nuñez.
- Stefanie Höfler e Philip Waetchter, Ada e le formiche nella pancia (uovonero), tradotto da Anna Patrucco Becchi.
- Laura Imai Messina, L’ospedale dei giocattoli (Salani).
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Categoria 8+:
- Lena Frölander-Ulf, Lotte Pelomatto (Iperborea), tradotto da Laura Cangemi.
- Espérance Hakuzwimana, MentiRosa. Storia di una bambina che inventava la verità (Mondadori).
- Guus Kuijer, Florian (Camelozampa), tradotto da Valentina Freschi.
- Germano Zullo e Albertine, Non tutte le barche prendono il mare (Timpetill), tradotto da Beatrice Masini.
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Categoria 11+:
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- Antonio Carmona, Non si dice sayonara (Emons Edizioni), tradotto da Mirta Cimmino.
- Vinko Möderndorfer, Una balena in spiaggia (besa muci), tradotto da Lucia Gaja Scuteri.
- Ali Standish, Yonder. Per sognare un mondo senza guerra (Mondadori), tradotto da Anna Carbone.
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Alessandro Barbaglia e Chiara Sgarbi hanno condotto l’incontro di annuncio dei libri finalisti che si è tenuto nell’Arena Bookstock del Salone Internazionale del libro di Torino. I vincitori di ciascuna categoria verranno scelti da una giuria composta da 6150 ragazze e ragazzi in rappresentanza di 390 tra scuole primarie e secondarie di primo grado, biblioteche e gruppi di lettura in Italia e all’estero. I premi saranno consegnati a Roma, a dicembre, durante Più Libri Più Liberi. Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria.
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All’evento sono intervenuti, Giovanni Solimine (presidente della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci), Rossella Pace (responsabile Ufficio Scuola del Centro per il libro e la lettura), Lorena De Vita (Ufficio Sponsorships BPER Banca), Daniela Marmocchi (Events and Incoming Manager Bologna Children’s Book Fair).
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