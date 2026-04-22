Riviste, libri, corsi e festival: Lucy Editore, “un insieme di mondi culturali”

Paolo Benini (che nel 2014 ha co-fondato il marchio add) annuncia la nascita di Lucy Editore, che comprende “Lucy sulla cultura”, “Lucy sui mondi”, corsi, festival (come “3 Volte Lucy” e “Dialoghi”), l’agenzia di promozione culturale Lucy Agency e la stessa add. In arrivo un’app e progetti per le scuole – I particolari

Se negli scorsi giorni abbiamo parlato di recenti collaborazioni tra media digitali e case editrici, e di nuove riviste cartacee promosse da editori tradizionali e non, ora arriva l’annuncio della nascita di Lucy Editore da parte dell’editore Paolo Benini (che nel 2014 ha co-fondato con la moglie Francesca Mancini il marchio add).

Tra riviste, corsi e festival

Nata nel 2023 come rivista online, e poi anche cartacea, Lucy nel tempo si è evoluta, e oggi si definisce “un progetto editoriale indipendente che esplora il mondo della cultura con uno sguardo curioso, accessibile e trasversale“, animato “dall’obiettivo di raccontare ciò che accade dentro e attorno alla cultura”.

A Lucy sulla cultura si è aggiunta, nell’aprile del 2025, Lucy sui mondi, una seconda realtà multicanale – diretta da Telmo Pievani – “che si occupa dei mondi reali o possibili attraverso uno sguardo scientifico”.

Lucy Editore raccoglie quindi progetti diversi (ognuno con “una sua storia, un’identità e una missione specifica”, come si legge nella nota): Lucy sulla cultura, Lucy sui mondi, i corsi, i festival (come 3 Volte Lucy e Dialoghi), l’agenzia di promozione culturale Lucy Agency e il già citato marchio add editore.

In arrivo l’app e i progetti per le scuole

Benini sottolinea: “Due nuove iniziative arricchiranno a breve il progetto Lucy Editore. Prima dell’estate, attraverso un’unica app sarà possibile esplorare tutti i contenuti di Lucy e add editore. Migliorerà così la fruizione dei testi, dei podcast, dei videopodcast e delle lezioni, diventando un punto di incontro della nostra comunità di lettori. La seconda iniziativa, che lanceremo entro l’anno e a cui teniamo particolarmente, riguarderà la scuola. Insegnanti, studenti, educatori, genitori, nonni sono una comunità di milioni di persone che ogni giorno hanno a che fare con la formazione. Per entrare in dialogo con questa realtà variegata, stiamo realizzando uno spazio di incontro online in cui pubblicheremo contenuti fruibili dal mondo della scuola che renda il processo della conoscenza più desiderabile di quanto non sia oggi per gli studenti. Stiamo lavorando inoltre per mettere in rete, sui nostri canali, le tante iniziative già presenti sul territorio nazionale realizzate da studenti, insegnanti, gruppi di studio con l’intenzione di valorizzarle mettendole in dialogo tra loro. Abbiamo un’idea di scuola che vorremmo condividere e su cui vorremmo confrontarci alla partenza del progetto entro quest’anno”.

Dal canto suo, Nicola Lagioia, direttore editoriale di Lucy sulla cultura, sottolinea: “Il mondo sta attraversando un cambiamento radicale. Ciò che colpisce, tra le molte cose, è la mancanza di una griglia di interpretazione condivisa per dare forma a ciò che sta accadendo, rendendolo in questo modo comprensibile. Lucy è un progetto libero, giovane, capace di convocare intorno a sé alcuni dei nomi più prestigiosi e interessanti del mondo culturale – scrittori, scienziati, storici, antropologi, sociologi, registi cinematografici, musicisti, giornalisti d’inchiesta, inviati di guerra –, attraendo un pubblico di lettori (e sostenitori) vasto ed eterogeneo. L’approccio multidisciplinare (e multimediale), la capacità di essere on line e su carta, in rete e nel mondo reale con le tante iniziative sul territorio, di dare spazio all’approfondimento, all’intervento sui temi urgenti, alla didattica, ha trasformato in breve questo progetto in qualcosa di prezioso, un dispositivo che interroga i tempi che viviamo in modo diverso, ma anche una comunità capace di farci sentire più vicini e meno soli in un mondo che ci vuole atomizzati. Siamo orgogliosi di avere creato uno spazio che prima non c’era, sentiamo la responsabilità di rafforzarlo e farlo crescere”.

Per Telmo Pievani, direttore editoriale di Lucy sui mondi, “oggi sui social e nel dibattito politico chiunque si alza in piedi, fa un’affermazione esorbitante e infondata e poi chiede agli altri di dimostrare che è falsa. In molti ci cascano: prove me wrong! Un delirio sofistico che dimostra come stiamo perdendo i fondamentali del dibattito razionale: è chi esprime una tesi a doverla argomentare, non il contrario; e tanto più è dirompente quella tesi, tanto più solide dovranno essere le prove. Ecco, Lucy sui mondi è una comunità cross mediale che desidera porre di nuovo al centro i fondamentali della libera discussione argomentata e del giornalismo di indagine, raccontando la scienza come una forma alta di cultura, un serbatoio di storie appassionanti, un’esplorazione di mondi possibili, un esercizio di critica del presente e di costruzione di alternative. Nel 2026 Lucy sui mondi sarà pronta a rivolgersi, attraverso appositi contenuti e incontri, al mondo della scuola e ai contesti in cui crescono le future generazioni”.