Editoria: nasce la collana “Facciamo il punto” di Editrice Il Castoro & Factanza Media

“Facciamo il punto” è una nuova collana editoriale “pensata per lettrici e lettori dai 18 ai 30 anni”, nata dall’incontro tra Editrice Il Castoro e Factanza Media (la cui maggioranza, da poche settimane è stata acquisita da Zanichelli Editore nell’ambito di M&A di ZNext). Ogni volume sarà dedicato a “un grande tema del presente”. La prima uscita (il 12 maggio, presentata al Salone del libro di Torino) è “Stare bene in un mondo che corre”. In autunno le successive, che parleranno di lavoro e di relazioni – I particolari

Non è una novità la collaborazione tra media “nativi digitali” e case editrici: dalle numerose proposte nate dal dialogo tra Il Post e Iperborea a quella, più recente, tra Chora Media e Feltrinelli con la rivista trimestrale cartacea Volume. E ora un nuovo progetto, Facciamo il punto, una nuova collana editoriale nata dall’incontro tra Editrice Il Castoro e Factanza Media.

A proposito di Factanza, va ricordato che nelle scorse settimane è arrivata la prima operazione di M&A di ZNext, creata su iniziativa di Zanichelli Holding. Questa realtà, che rappresenta un nuovo progetto imprenditoriale di Zanichelli Editore – “e che con un piano da 60 milioni investirà in aziende tecnologiche ad alto potenziale” – ha infatti acquisito proprio la maggioranza di Factanza Media con un’operazione da 5,1 milioni di euro, come ha raccontato Il Sole 24 Ore.

Una collana “pensata per lettrici e lettori dai 18 ai 30 anni”

Con Facciamo il punto, “collana pensata per lettrici e lettori dai 18 ai 30 anni – ma aperta a tutte le generazioni” -, prende forma un progetto editoriale “che mira a fornire informazioni e strumenti per orientarsi nei grandi temi del presente, rivolgendosi a una comunità digitale anagraficamente giovane, informata, critica e attenta, e questa volta fuori dagli schermi“.

Nella presentazione, inoltre, si legge che “in una società di frammentazione in cui anche l’informazione passa per dei flussi difficili da capire, smaterializzati e incessanti, con Facciamo il punto la scommessa è fornire informazioni e strumenti agili, precisi e puntuali per interpretare i grandi temi del mondo di oggi, attraverso dati, notizie e approfondimenti su singoli temi, attraverso modalità nuove”.

Negli ultimi anni Factanza Media “si è affermata come una delle principali voci dell’informazione digitale rivolta alla Gen Z e ai Millennials“. Con una comunità online di oltre 1 milione di follower solo su Instagram (e circa 10 milioni di utenti complessivi attraverso tutti i canali), il progetto “è nato per rendere notizie e temi di attualità, accessibili online soprattutto alle giovani generazioni”.

Con Facciamo il punto, questo modello di fare informazione “esce dagli schermi per entrare nella dimensione del libro, alimentando riflessioni e dibattiti non solo nei media digitali, ma prendendosi spazio all’interno della comunità culturale più ampia”.

In questo percorso, Editrice Il Castoro affianca Factanza Media come partner editoriale.

“Ogni libro è un’apertura. Alla riflessione, al dibattito, alla partecipazione“

“Una storia guidata da sempre da curiosità e sperimentazione di nuovi generi e linguaggi, che possano stare al passo dell’interesse e dello sguardo delle generazioni giovani”, sottolinea Renata Gorgani, CEO di Editrice Il Castoro, che aggiunge: “Con Factanza Media abbiamo da subito condiviso intenti e visioni che hanno dato vita a un progetto editoriale innovativo: libri che sappiano parlare a un pubblico nuovo e curioso, aperto ai temi contemporanei, con un linguaggio che coniuga l’approfondimento con l’immediatezza. Ogni libro è un’apertura. Alla riflessione, al dibattito, alla partecipazione. ‘Facciamo il punto’ è il nome della collana, così che saldi e consapevoli si possa andare oltre”.

“Con ‘Facciamo il punto’ vogliamo creare uno spazio in cui le nuove generazioni possano ritrovare il tempo e gli strumenti per leggere la complessità del presente in modo più consapevole”, spiega Bianca Arrighini, CEO e co-founder di Factanza. E ancora: “Per noi significa ampliare il nostro modo di fare informazione, affiancando al digitale una dimensione più riflessiva, che permetta di fermarsi, capire e costruirsi un’opinione slegata dalle logiche frenetiche del mondo online”.

Ogni volume di Facciamo il punto sarà dedicato a “un grande tema del presente… Libri agili e curati, progettati con un forte impatto visivo che richiama l’identità grafica di Factanza: all’interno, analisi, approfondimenti storici e dati per orientarsi tra complessità e cambiamenti”.

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I primi titoli della collana

Il primo titolo della collana, Facciamo il punto: Stare bene in un mondo che corre, uscirà il 12 maggio e sarà dedicato al rapporto tra benessere, pressione sociale e velocità del mondo contemporaneo.

A settembre seguirà invece il secondo volume incentrato sul tema del lavoro, in un’epoca in cui diritti e tutele sembrano progressivamente smaterializzarsi. Tra i temi successivi, anche quello delle relazioni e delle trasformazioni che attraversano la vita sociale e affettiva delle nuove generazioni.

L’incontro al Salone del libro di Torino

Il progetto Facciamo il punto sarà presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino venerdì 15 maggio, alle ore 18, presso l’Arena Bookstock, con la partecipazione di Bianca Arrighini per Factanza e Renata Gorgani per Il Castoro. L’incontro offrirà anche l’occasione per approfondire i temi del primo volume insieme ad Adrian Fartade, Esmeralda Moretti e Michele Viana.