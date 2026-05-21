“Miracle”, una storia di passione, mistero e redenzione nel cuore pulsante dell’Africa

Una fiaba moderna che intreccia sogni, amore e fede con la vita reale e che, con delicatezza e un pizzico di leggerezza, guida la protagonista alla scoperta di sé e di ciò che conta davvero per essere felici. Alla scoperta di “Miracle”, romanzo della modenese Chiara Barbieri giunto in finale al Torneo letterario IoScrittore e ora in uscita in edizione ebook…

“Una storia di passione, mistero e redenzione che nel cuore pulsante dell’Africa” è protagonista al Torneo letterario IoScrittore, promosso dal Gruppo GeMS e dalle sue case editrici. Parliamo di Miracle della modenese Chiara Barbieri, romanzo giunto in finale e ora in uscita in edizione ebook.

Laureata in lingue, l’autrice insegna nella scuola primaria. Nel 2024 ha pubblicato, sotto pseudonimo, il suo romanzo d’esordio, Prendere per la coda una cometa (PubMe).

Ora l’uscita di Miracle, una fiaba moderna che intreccia sogni, amore e fede con la vita reale e che, con delicatezza e un pizzico di leggerezza, guida la protagonista alla scoperta di sé e di ciò che conta davvero per essere felici.

La trama di Miracle

Tutto quello che si sa di lei è racchiuso nel suo nome: “miracolo”. Miracle è stata infatti trovata da un cacciatore sotto un sicomoro, nella savana africana, all’apparente età di due anni. Ma chi possa aver abbandonato quella piccina dalla pelle di luna è rimasto un mistero. Cresciuta dalle suore, a poco più di vent’anni Miracle è divisa tra due mondi: di giorno è una novizia sottomessa alle rigide regole del convento, di notte è un’anima selvaggia che corre libera sotto le stelle, alla ricerca di radici che sembrano non esistere, di un’identità che le sfugge tra le dita come sabbia del deserto.

Quando il convento le offre l’occasione di tornare in Africa, là dove tutto ha avuto inizio, Miracle lo prende come un segno del destino. Forse finalmente potrà capire qualcosa di se stessa. Quello che non può immaginare è l’incontro con Samuel, un affascinante professore di inglese che dietro i suoi profondi occhi blu nasconde segreti ancora più profondi… Tra baci rubati e fughe nella savana, tra la vocazione religiosa e un amore impossibile, Miracle dovrà scegliere: restare nell’ombra di un destino scelto da altri, o abbracciare la luce accecante della propria verità…

La partecipazione a IoScrittore

Quanto alla decisione di prendere parte a IoScrittore, l’autrice ha spiegato: “Avevo bisogno di confrontarmi con lettori reali, in grado di fornirmi consigli e un feedback sincero, sia positivo sia negativo, sul mio lavoro. Mi interessava capire come migliorare il romanzo, in particolare l’inizio, e valutare se la strada intrapresa fosse quella giusta o se fosse necessario modificare l’approccio. Per questo mi sono iscritta al torneo, senza alcuna aspettativa di superare nemmeno la prima fase. E invece… ‘i miracoli accadono quando più ne abbiamo bisogno’…”.