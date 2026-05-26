Felicia Kingsley nella foto di Yuma Martellanz
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Nella classifica dei 20 libri più amati su BookTok ben 6 romance di Felicia Kingsley

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di Redazione Il Libraio 26.05.2026

Torna la #BookTok Bestseller List di TikTok. A trionfare è il romance in tutte le sue sfumature. Protagonista con ben 6 libri in top 20 è Felicia Kingsley – I particolari

Poco più di un mese fa abbiamo raccontato del lancio della #BookTok Bestseller List di TikTok, che torna con la classifica di aprile, “confermando le tendenze e le passioni che animano la community italiana di BookTok”. Aprile 2026 vede infatti “trionfare il romance in tutte le sue sfumature, la serialità e il talento delle scrittrici italiane”. La lista, come abbiamo spiegato, “evidenzia ogni mese i titoli di maggior successo all’interno della community”.

Booktok Bestseller list aprile 2026

In Italia la lista “si basa sugli insight della piattaforma e sui dati di vendita di NielsenIQ BookData”. Ma non solo: nelle librerie italiane, i volumi che verranno inseriti nella #BookTok Bestseller list mensile potranno essere “contrassegnati con adesivi ufficiali #BookTok, consentendo alla community di trovare i propri libri preferiti nei negozi fisici e online”

Sul podio di questa speciale classifica troviamo infatti Hazel Riley con Game of Gods – Discesa agli inferi (Sperling & Kupfer), Non è un paese per single di Felicia Kingsley (Newton Compton – tra l’altro l’autrice emiliana è presente con ben 6 libri nella top 20), che nel mese di presentazione del film (su Amazon Prime) tratto dal libro passa dalla 18esima alla seconda posizione, e Rebecca Yarros con Fourth Wing (Sperling & Kupfer).

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Questo mese, la #BookTok Bestseller list accoglie due new entry rispetto al mese precedente: il dark romance My baby – Illusione di Giorgia Fiorella (@giorgiafiorellaa), autrice proveniente Wattpad, e Limitless – Senza Pietà. Vol. 3 di Karim B.. Non mancano i “classici” di #BookTok, come Una vita come tante e La canzone di Achille.

Come si legge nella nota di TikTok Italia, da una recente ricerca GlobalWebIndex condotta su un campione di utenti della piattaforma, emerge inoltre che oltre 4 utenti su 10 in Italia (44%) sono interessati a libri e letteratura: tra l’altro, “la loro top 3 di interessi personali include film/cinema (78%), musica (74%) e viaggi (68%)”.

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