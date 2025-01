Rebecca Yarros: i libri della saga di “Fourth Wing” e altre storie da non perdere

Negli ultimi anni abbiamo parlato spesso del ritorno in auge del genere fantastico nelle librerie italiane (e non solo): tra i protagonisti più recenti di questa rinascita ci sono sicuramente Rebecca Yarros e i suoi libri – Fourth Wing, Iron Flame e Onyx Storm, tutti pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer e ambientati nell’immaginario paese di Navarra, popolato da draghi e cavalieri. Alla trilogia dovrebbero aggiungersi (stando alle previsioni dell’autrice) altri due titoli.

La saga di Fourth Wing, che prende il nome di Empyrean, è iniziata nel 2023 con il primo volume e prosegue nel 2025 con l’atteso terzo romanzo, Onyx Storm, in uscita in contemporanea mondiale il 21 gennaio. Per l’occasione, Sperling & Kupfer ha organizzato un evento esclusivo per chi acquisterà l’edizione speciale del libro su Mondadori Store o in Mondadori Duomo dal 13 al 20 gennaio. L’evento avrà luogo a Milano, al Nepentha Club, il 21 gennaio dalle 17 alle 20, con posti limitati.

I libri scritti da Rebecca Yarros rappresentano uno dei fenomeni editoriali più trascinanti degli ultimi anni, in Italia come nel resto del mondo (la serie, infatti è stato tradotta in quaranta paesi). Fin dalla sua prima pubblicazione nel maggio del 2023, Fourth Wing di Rebecca Yarros è stato ampiamente discusso sui social, in particolare su TikTok, occupando per diverse settimane la prima posizione in classifica dei bestseller del New York Times.

In Italia, invece, i libri della saga Empyrean risultano tra i libri fantasy più venduti del 2024 (primo fra tutti il sequel Iron Flame, seguito da Fourth Wing).

L’appartenenza al genere romantasy (che unisce elementi fantastici e storie d’amore) è uno dei motivi principali del successo di questa saga, che ha portato anche alla produzione di un’attesa serie tv, in uscita su Amazon Prime Video con la regia di Moira Walley-Beckett (la cui data di distribuzione, però, è ancora da definirsi).

Rebecca Yarros, scrittrice statunitense classe 1981, ha studiato Storia Europea e Inglese e oggi vive in Colorado con la famiglia. A partire dal 2014 ha scritto numerosi romanzi romance, alcuni dei quali recentemente portati in Italia da Sperling & Kupfer con la traduzione di The Bookmakers.

In questo articolo, quindi, non ci limiteremo a ripercorrere la trama di Fourth Wing e l’ordine di lettura della saga, ma ci soffermeremo anche sugli altri libri di Rebecca Yarros.

Libri di Rebecca Yarros: la saga Empyrean

Fourth Wing

Il primo libro della saga, Fourth Wing (Sperling & Kupfer, traduzione di The Bookmakers), ci presenta subito la protagonista femminile, Violet Sorrengail, figlia della generalessa Lilith Sorrengail e da lei costretta ad arruolarsi per diventare cavaliere di draghi. Come se non bastasse l’ambiente più pericoloso e competitivo di tutta Navarra a darle filo da torcere, Violet deve fare anche i conti con Xaden Riorson, il cavaliere più atletico e senza scrupoli del Quadrante, pronto a eliminarla alla prima occasione. Intanto la guerra infuria, e i pericoli dell’addestramento sono solo il primo scoglio da superare per un cavaliere…

Fino a quel momento, Violet aveva desiderato soltanto di vivere immersa tra i libri, complice anche il suo corpo fragile e poco allenato: l’ingresso all’Accademia di Basgiath la spinge invece a lottare con tutte le sue forze per sopravvivere, fino a instaurare il suo legame con un drago. Accanto a numerosi avversari, però, Violet troverà anche degli insperati alleati, come Liam, Rhiannon e Ridoc, senza contare la velocità con cui un nemico, a volte, può diventare qualcosa di molto più dolce…

Rebecca Yarros ha dichiarato di aver costruito le fragilità di Violet a partire dai sintomi della sindrome di Ehlers-Danlos, patologia ereditaria del tessuto connettivo di cui soffre la stessa autrice.

Iron flame

La trama di Iron Flame (Sperling & Kupfer, traduzione di Marta Lanfranco e Angela Ricci) prosegue con l’addestramento di Violet. Dopo aver superato la Trebbiatura, la giovane si chiede come riuscirà a resistere all’allenamento brutale e doloroso che l’aspetta nei mesi successivi, progettato per portare al limite i corpi e le menti delle reclute.

Non mancano altri problemi: un nuovo vicecomandante minaccia di liberarsi di lei, ritenendola inadatta, a meno che non tradisca l’uomo che ama. Nonostante la sua salute cagionevole, però, Violet è animata da una volontà ferrea e da un’intelligenza vivace, e come ogni cavaliere di draghi che si rispetti sa costruirsi da sola le proprie regole.

Quando un segreto pericoloso sull’Accademia militare di Basgiath le viene svelato, Violet dovrà infine trovare un modo per salvare tutti loro…

Onyx storm

La trama di Onyx Storm (Sperling & Kupfer, traduzione di Marta Lanfranco), attualmente l’ultimo libro di Rebecca Yarros, porta i lettori e le lettrici nel vivo del conflitto: le lezioni d’addestramento sono finite, ora inizia la guerra. Le spie sono dappertutto ed è impossibile capire di chi fidarsi.

Alla ricerca di alleati disposti a schierarsi con Navarra, Violet parte per un viaggio che la metterà a dura prova. Mentre una tempesta si sta addensando all’orizzonte, la giovane protagonista sa di custodire un segreto temibile, capace di distruggere tutto ciò che ama: i suoi draghi, la sua casa e lui…

Altri libri di Rebecca Yarros

Cose che non ci siamo mai detti

Rebecca Yarros ha scritto numerosi libri prima di Fourth Wing. Tra questi c’è Cose che non ci siamo mai detti (Sperling & Kupfer, traduzione di The Bookmakers), romance che ha in comune con la saga Empyrean il trope enemies to lovers, ovvero il passaggio dei due protagonisti dall’odio all’amore.

Dopo un brusco divorzio, Georgia Stanton ha perso tutto: la casa di New York, gli amici e persino l’orgoglio. Rifugiata nella vecchia casa della sua bisnonna, in Colorado, fa la conoscenza di Noah Harrison, scrittore romance di successo deciso a terminare l’ultimo (e incompiuto) romanzo scritto dalla nonna di Georgia, Scarlett Stanton. L’incontro tra i due non è dei più pacifici, ma alla fine Georgia e Noah decidono di leggere assieme il manoscritto e le lettere di Scarlett, scoprendo il mistero dietro al romanzo incompleto.

Ma se nemmeno sua nonna pensava che le storie d’amore potessero avere un lieto fine, allora Georgia è sempre più convinta di dover evitare di compiere gli stessi errori del passato, a costo di distruggere la carriera di Noah, ignorando i sentimenti che inizia a provare per lui.

Le parole che mi hai lasciato

Concludiamo (per ora) la nostra panoramica sui libri di Rebecca Yarros con Le parole che mi hai lasciato (Sperling & Kupfer, traduzione di The Bookmakers). Il romanzo parla di Ella e Chaos – lei orfana e madre single, lui giovane militare in missione al fronte. I due si conoscono solo tramite lettere, e proprio tramite la loro corrispondenza hanno scoperto un sentimento ancora più profondo.

Improvvisamente, però, proprio mentre la vita di Ella la mette a dura prova, le lettere di Chaos smettono di arrivarle.

In realtà Chaos, il cui vero nome è Beckett, ha scoperto che Ella è la sorella del suo migliore amico caduto in battaglia, che gli ha lasciato scritto di tornare in America per starle vicino. Anche se Beckett sa che non sarà mai in grado di svelarle chi è davvero, farà il possibile per esaudire il desiderio del suo amico e per stare accanto alla donna che ha iniziato ad amare…