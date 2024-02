Il caso Rebecca Yarros: dopo “Fourth Wing”, il successo di “Iron Flame” (con la spinta di #BookTok)

Appena arrivato in libreria, Iron Flame, secondo capitolo della saga-bestseller di Rebecca Yarros, esordisce al primo posto della classifica. Dopo Fourth Wing (uscito a metà del 2023 negli Stati Uniti, e in corso di pubblicazione in oltre 30 Paesi), quindi, Rebecca Yarros torna a conquistare lettrici e lettori appassionati del mix tra romance e fantasy.

Fourth Wing e Iron Flame, che nel mondo complessivamente hanno venduto sei milioni di copie, godono della spinta di #BookTok (oltre mezzo miliardo di visualizzazioni) e diventeranno una serie Amazon Studios.

Rebecca Yarros, che vive in Colorado, e che sta lavorando al terzo capitolo della Empyrean Series, ambienta queste storie nel Basgiath War College, una scuola per diventare cavalieri di draghi, la più “crudele ed elitaria che ci sia”. Del resto, una volta entrati, non si hanno altro che due possibilità: diventare cavalieri o morire…

LA TRAMA DI IRON FLAME

E veniamo alla trama di Iron Flame: tutti si aspettavano che Violet Sorrengail morisse durante il suo primo anno al Collegio della Guerra di Basgiath, compresa lei stessa. Ma la Trebbiatura è stata solo la prima, difficilissima prova per eliminare gli insicuri, gli indegni e gli sfortunati. Ora inizia l’addestramento vero e proprio, e Violet già si chiede come farà a superarlo. Perché non sarà soltanto terribilmente estenuante, brutale e progettato per testare la capacità dei cavalieri di resistere al dolore oltre ogni limite. Il vero pericolo è il nuovo vicecomandante, che ha deciso di dimostrare a ogni costo a Violet quanto sia inadatta al posto che si è guadagnata a fatica, a meno che non tradisca l’uomo che ama. Forse il corpo di Violet è più debole di quello degli altri, ma di certo non le manca né l’ingegno, né una volontà di ferro. E soprattutto, la vicecomandante non tiene conto della lezione più importante di Basgiath: i cavalieri dei draghi si fanno le regole da soli. Ma la determinazione a sopravvivere non sarà sufficiente quest’anno. Perché Violet conosce il vero segreto nascosto da secoli al Collegio di Guerra di Basgiath e niente, nemmeno il fuoco dei draghi, potrebbe essere sufficiente a salvarli.

TRA FANTASY E ROMANCE…

Intervistata da Robinson, la scrittrice ha raccontato: “Il fantasy è il mio primo amore; è il genere con cui sono cresciuta da lettrice e che amo ancora leggere. Offre una lente attraverso la quale possiamo comprendere il mondo in cui viviamo costruendone uno nostro. Ci permette di mettere in discussione la nostra società, in particolare la cancellazione della Storia”. Quanto al successo del genere romance e al bisogno di un lieto fino da parte di lettrici e lettori ha aggiunto: “Penso che sia un genere che permette una forma di evasione. E dà un senso di sicurezza il sapere che il lieto fine, nella storia che stai leggendo, alla fine sarà garantito”