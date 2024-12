Da gennaio a ottobre 2024, in Italia le vendite di libri di genere fantasy sono cresciute del 27,1%. Tuttavia, non è semplice perimetrare esattamente un genere che vive di ibridazioni, come testimonia, ad esempio, la crescente popolarità del romantasy. Nella top ten dei romanzi più venduti in Italia quest’anno, domina Rebecca Yarros, con “Iron Flame” e “Fourth Wing” – I particolari