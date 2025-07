Dai buoni pasto ai premi: Librerie Feltrinelli, c’è l’accordo sul nuovo contratto integrativo aziendale

Dopo le polemiche dei mesi scorsi (con tanto di sciopero, il 17 marzo scorso, nell’anno del 70esimo anniversario della casa editrice), e dopo un anno di trattative, per i 1.200 lavoratori di Feltrinelli/Finlibri è arrivato il nuovo contratto integrativo aziendale. Nei giorni scorsi, infatti, l’azienda ha firmato l’accordo con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Nel nuovo testo, come sottolineano i sindacati, non mancano le novità, tra cui l’aumento dei buoni pasto per tutte le lavoratrici e i lavoratori, full time e part time, che passano da 6 euro a 7,50; spazio inoltre alla “completa riformulazione dell’impianto del premio di risultato, con l’introduzione di una soglia minima garantita e l’estensione a tutte le lavoratrici e i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato“; si parla inoltre dell’introduzione o del rafforzamento “dei permessi per figli minori, visite mediche, studio, permessi non retribuiti e congedi matrimoniali anche per unioni civili/matrimoni esteri”, e del “potenziamento e della ridefinizione del sistema delle relazioni sindacali, con il raddoppio del monte ore dei permessi”; nel nuovo contratto anche “misure innovative su pari opportunità e inclusione, in primo luogo il riconoscimento della carriera alias in caso di variazione identitaria”.

Le organizzazioni sindacali sottolineano che “i risultati ottenuti sono frutto di un lavoro collettivo e della determinazione con cui tutte e tutti, nei punti vendita, nei territori e nei tavoli nazionali, hanno contribuito a portare avanti la trattativa, permettendo così di superare insieme le difficoltà incontrate e di raggiungere questo risultato di rilievo“.