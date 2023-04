Romance trope: i topos più celebri della letteratura rosa

Farfalle nello stomaco, storie appassionanti e lacrime di commozione: il romance offre questo e molto altro. Grazie all’utilizzo di intrecci già conosciuti e familiari, rielaborati per risultare sempre intriganti, un pubblico sempre più vasto (e consapevole) ha riportato questo genere in cima alle discussioni su TikTok e in testa alle classifiche. Su ilLibraio.it, una guida ai romance trope, i topos ricorrenti della narrativa rosa (con tanti esempi, dalla narrativa al cinema, passando per le serie): dall’enemies to lovers al love triangle, passando per il forced proximity e il fake dating…

Quello del romance è uno dei generi più prolifici di sempre: apprezzato dalle nuove generazioni così come dai lettori di lunga data, è in grado di regalare farfalle nello stomaco e brividi, emozioni travolgenti e sospiri… e, ammettiamolo, a volte anche qualche lacrima di commozione.

Quando si parla di romance ce n’è davvero per tutti i gusti: sono molti i suoi sottogeneri, e numerosi i titoli che ogni anno vengono pubblicati, sempre più spesso con successo. Ma i romance riescono a catturare anche perché, il più delle volte, ci mettono di fronte a situazioni già collaudate, coinvolgenti nella loro semplicità, schemi fissi destinati a essere sempre rielaborati per risultare allettanti e piacevoli a lettrici e lettori.

Parliamo proprio dei romance trope, un termine che rimanda a tutti quei topos e a quelle scelte narrative in grado di spostare la trama verso direzioni prevedibili, ma non per questo meno intriganti.

In questo articolo ripercorriamo alcuni dei trope più celebri e apprezzati, ovviamente non trattenendoci dal suggerire delle letture (e in alcuni casi, anche dei film) a tema…

Che cosa sono i romance trope?

Partiamo dall’inizio: che cos’è un trope? Trope è un termine inglese utilizzato (anche) per indicare un tema ricorrente nella narrazione, quindi non solo riguardante il genere romance, ma più globalmente ogni tipo di schema utilizzato per far proseguire la trama verso una precisa direzione.

Nello specifico, però, sono soprattutto i film e i romanzi d’amore a servirsi di questi leitmotiv, per cui i personaggi tendono spesso a trovarsi in situazioni “già viste”, vicine al cliché, ma che in un modo o nell’altro finiscono comunque per catturare il lettore con elementi di novità.

Importante non confondere i trope con il genere del romanzo rosa, che riguarda le atmosfere, le tematiche e le caratteristiche generali del libro (per saperne di più vi rimandiamo al nostro approfondimento su tutti – o quasi – i sottogeneri del romance): è un trope invece la particolare trovata narrativa che porta ad avvicinare i due protagonisti, così come la loro specifica modalità di interagire (quando per esempio lui è un bad boy scorbutico e lei una ragazza dolce e sorridente), e così via.

Negli ultimi tempi le varie tipologie di romance trope sono passate molto al centro dell’attenzione. Soprattutto su TikTok, i lettori hanno iniziato a mostrare maggiore consapevolezza dei motivi ricorrenti alla base delle loro storie preferite, suggerendo di conseguenza romanzi con presupposti analoghi, per poter sperimentare emozioni simili e trovare nuove letture.

Da personaggi costretti a condividere lo stesso letto, a feroci scontri tra colleghi che finiscono per far scattare la scintilla di un nuovo amore, proseguiamo quindi con il presentare alcuni dei trope più popolari del genere romance, identificati in inglese.

10 tra i romance trope più popolari

Amnesia

Cominciamo con un romance trope che lascia già presagire lacrime di commozione. In questo caso, uno dei protagonisti è colpito da una perdita di memoria (temporanea o permanente), che lo porta a dimenticare il suo passato e, assieme a quello, l’amore provato per il partner. Riuscirà lo sventurato a riaccedere ai propri ricordi, anche grazie all’aiuto dell’amato o dell’amata? Oppure dovrà riscoprire giorno per giorno la persona che ha al suo fianco, finendo per innamorarsene di nuovo?

Un trope forse non molto accurato dal punto di vista medico, ma di certo un grande classico del genere romance. Lo ritroviamo infatti, con varie modifiche e aggiustamenti, in diversi libri e commedie romantiche.

E partiamo proprio con un romanzo (divenuto nel 2005 anche un film, con Ryan Gosling e Rachel McAdams): Le pagine della nostra vita (Sperling & Kupfer, traduzione di Lisa Morpurgo) di Nicholas Sparks, che interpreta questo trope in modo originale. Al centro del libro c’è la tenera ed emozionante storia d’amore tra Noah e Allie, sposati e innamorati da molto tempo. Ed è proprio il loro amore che Noah racconta giorno dopo giorno a sua moglie, malata di Alzheimer, nel tentativo di riaccendere in lei i ricordi di quel passato sempre più lontano.

Anche 50 volte il primo bacio (2004, film diretto da Peter Segal, con Adam Sandler e Drew Barrymore) vede la protagonista femminile, Lucy, soffrire di perdita di memoria in seguito a un incidente che la porta a dimenticare tutto ciò che le succede, compresi i suoi incontri con il protagonista maschile, Henry.

Ancora più emblematico il film cult Se mi lasci ti cancello (2004, premio Nobel per la miglior sceneggiatura originale nel 2005), diretto da Michel Gondry. In questo caso il trope dell’amnesia è rappresentato in un modo ancora diverso. Clementine, interpretata da Kate Winslet, decide infatti di rivolgersi a una clinica per cancellare dalla sua memoria la storia d’amore con Joel, interpretato da Jim Carrey. A sua volta Joel pensa di fare lo stesso: ma sarà davvero pronto a perdere per sempre il ricordo di Clementine?

Brother’s best friend

Chi non si è mai preso una cotta per una ragazza o un ragazzo più grande? Questo romance trope si basa proprio sull’infatuazione della protagonista per il migliore amico di suo fratello maggiore. Il più delle volte lui è un ragazzo affascinante e sicuro di sé, mentre lei una ragazza goffa e timida. Qualora però l’attrazione tra i due sia reciproca, subentra spesso un’altra questione: come la prenderà il fratellone? Riuscirà ad accettare l’amore tra sua sorella e il suo amico più caro, oppure loro dovranno tenerlo nascosto? Un mix di attrazione, segreto, tentazione e tensione sessuale ha reso questo trope così popolare.

Alla base di L’amore è sempre in ritardo (Newton Compton) di Anna Premoli c’è la storia di Alexandra Tyler, innamorata del migliore amico di suo fratello, Norman Morrison, da quando era adolescente. Ma lui l’ha rifiutata senza mezzi termini. Ora deve cercare di essergli amica, e di superare il nervosismo che le provoca la sua presenza. È proprio vero che il primo amore non si scorda mai…

Enemies To Lovers

Detto anche Hate to love, questo è forse uno dei romance trope più amati, e per questo anche più utilizzati. Traducibile in “da nemici a innamorati“, i protagonisti del romanzo inizialmente non possono sopportarsi. Nelle prime pagine assistiamo a litigi, baruffe, vendette e parole taglienti, per poi gradualmente scoprire che dietro a tutto quell’astio in realtà c’è una forte attrazione, e che i due (anche se ancora non vogliono ammetterlo) sarebbero pronti a fare di tutto l’uno per l’altra…

Quando si parla di enemies to lovers, i libri da consigliare sarebbero innumerevoli. Per citarne solo qualcuno, cominciamo da Erin Doom, pseudonimo dell’autrice del libro più venduto in Italia nel 2022, Il fabbricante di lacrime (Magazzini Salani). Quest’ultimo e il suo secondo romanzo, Nel modo in cui cade la neve (entrambi inizialmente pubblicati su Wattpad, e poi portati in libreria da Magazzini Salani) hanno catturato centinaia di migliaia di lettori, anche grazie al rapporto contrastato tra la protagonista femminile e l’intrigante e misterioso ragazzo che le fa tremare il cuore.

Parlando di altri successi provenienti da Wattpad, Better. Collisione (Magazzini Salani) di Carrie Leighton, anche in questo caso pseudonimo di una giovane scrittrice italiana, presenta il personaggio di Thomas, un miscuglio esplosivo di fascino e rabbia, un ragazzo con un passato tormentato che lo ha lasciato ferito, furioso e incapace di aprirsi all’amore. Il suo rapporto con Vanessa è quindi conflittuale, intenso, appassionato ma anche doloroso, e prosegue con ancora più forza in Better. Dannazione (Magazzini Salani).

Passando invece a un genere totalmente diverso, il trope enemies to lovers è alla base de Il principe crudele (Mondadori), primo romanzo di una trilogia scritta dall’autrice statunitense Holly Black. Parliamo in questo caso di un romantasy, cioè di un romance con ambientazione ed elementi fantastici: Jude, la protagonista, dovrà destreggiarsi tra magie, inganni e intrighi di palazzo, lottando contro il disprezzo delle creature fatate, che la reputano solo un’umana indegna di rispetto. Il principe Cardan, il figlio più giovane del Sommo Re, con lei è particolarmente malvagio, ma Jude non ha intenzione di cedere alle sue minacce…

Fake Dating

I presupposti sono semplici. Per qualche motivo i due futuri amanti devono fingere di stare assieme, spesso per frequentare un evento sociale al quale uno dei due non può presentarsi da solo, oppure per farlo credere a qualcun altro. A partire dalle prime bugie, però, inizia una lenta e dolce discesa verso un vero innamoramento…

I romanzi che partono da queste basi sono diversi, e non disdegnano una spruzzata del trope enemies to lovers. Una delle letture più apprezzate dell’ultimo periodo è Facciamo finta che mi ami (Newton Compton, traduzione di Mariacristina Cesa), di Elena Armas, che vede la protagonista, Catalina Martín, costretta a trovare un accompagnatore dell’ultimo minuto per il matrimonio di sua sorella, in modo da non sfigurare davanti al suo ex. Purtroppo, l’unico candidato disponibile per fingersi il suo ragazzo è il suo insopportabile collega, Aaron Blackford.

Proseguiamo poi con The love hypotesis (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppett) di Ali Hazelwood, una storia d’amore ambientata in un laboratorio scientifico. Adam Carlsen, giovane e affascinante professore di solito intrattabile con tutti, sorprendentemente decide di stare al gioco quando Olive Smith, dottoranda in biologia, finge che lui sia il suo fidanzato. Adam si rivela una persone gentile e affascinante, e Olive sarà costretta a rinunciare al suo rifiuto per l’amore.

Anche Tu prima di me. Two Wrongs Make a Right (Netwon Compton) di Chloe Liese è un esempio da manuale del trope del fake dating. I protagonisti sono Jamie e Bea, decisi a dare una lezione ai loro amici ficcanaso, che non possono fare a meno di combinare loro appuntamenti al buio, compreso quello che li ha fatti incontrare mettendo in moto il loro piano di vendetta. Ma forse le cose non andranno come pensavano…

Forced Proximity

Ovvero “vicinanza forzata“. Un imprevisto porta i nostri protagonisti a trovarsi a stretto contatto (bloccati in un ascensore, in uno sgabuzzino o in una baita di montagna) per un periodo di tempo più o meno lungo. I due non sono affatto intimi, e a volte non si stanno nemmeno simpatici: ma cosa c’è di più efficace di uno spazio ristretto per farli avvicinare?

Anche in questo caso la sovrapposizione con il trope enemies to lovers calza a pennello, per cui le prime fasi di convivenza forzata spesso finiscono per essere piuttosto complicate. Emblematico il caso del bestseller Due cuori in affitto di Felicia Kingsley: per un errore Blake e Summer hanno prenotato la stessa casa per le vacanze negli Hamptons, e nessuno dei due ha la minima intenzione di andarsene. Ma forse alla fine la loro convivenza finirà per risultare piacevole…

Friends To Lovers

Uno dei romance trope più emozionanti, che vede due amici di lunga data, spesso amici d’infanzia, scoprire l’amore. A volte uno dei due potrebbe amare l’altro da tempo, e solo dopo anni scoprire di essere ricambiato, oppure tutti e due potrebbero sentire, fin da bambini, di essere destinati a stare assieme, per poi essere costretti dagli eventi a separarsi. In ogni caso, si tratta di un intreccio capace di scaldare il cuore.

Dammi mille baci (Always Publishing, traduzione di Monica Ricco) di Tillie Cole, uno dei romance più apprezzati dal #BookTok, è un esempio perfetto del trope friends to lovers: Poppy e Rune sono amici e vicini di casa fin da quando sono bambini, e il loro amore cresce con il passare degli anni. Fino a quando Rune non è costretto a trasferirsi, e poco tempo dopo Poppy scompare dalla sua vita senza dare spiegazioni.

L’amicizia si trasforma in amore anche nel romanzo della scrittrice coreana Jenny Han, L’estate nei tuoi occhi (Rizzoli, traduzione di Annalisa Biasci), primo libro di una trilogia divenuto anche una serie tv Amazon. Belly passa ogni estate nella casa sul mare di Susannah, la madre di Jeremiah e Conrad, con cui ha condiviso l’infanzia: ma ora è cresciuta, e la vicinanza di Conrad le fa battere il cuore. Chissà se però lui riuscirà mai a vederla come qualcosa di più di un’amica, o di una sorellina…

Grumpy x sunshine

In questo caso, il trope si riferisce al carattere dei due protagonisti: da un lato abbiamo la personalità grumpy, cioè scontrosa, introversa e irritabile, dall’altro invece quella del raggio di sole (sunshine), socievole, allegra e vivace. A volte è la componente femminile a interpretare il ruolo dello spumeggiante ed energico raggio di sole, a volte invece è quella maschile… in ogni caso, questo trope prende il proverbio “gli opposti si attraggono” e lo rende legge.

Un esempio? The fine print. Un accordo per due (Always Publishing, traduzione di Serena Stagi) dell’autrice statunitense Lauren Asher. Dal lato grumpy abbiamo Rowan Kane, serio e burbero, costretto a presentare un corposo progetto di rinnovamento per il parco dei divertimenti fondato dalla sua famiglia: solo così potrà entrare in possesso della sua eredità. Dalla parte allegra e brillante si trova invece Zahra Gulian, una dipendente del parco ricca di idee e di creatività. La loro collaborazione darà il via a un rapporto turbolento, ma non solo…

Love Triangle

C’è chi lo ama e chi lo odia: il “triangolo amoroso” è capace di dividere i lettori così come la nostra protagonista, che si trova indecisa tra due ragazzi. Ciascuno la colpisce per un motivo (di solito per motivi opposti), e la ragazza non riesce proprio a rinunciare a uno dei due. Inevitabilmente qualcuno dei lettori finisce per rimanere deluso dalla scelta che, alla fine, la nostra eroina è chiamata a fare. Ma in fondo al cuore non si comanda…

Il triangolo amoroso è un tema caldo nel genere romance: a partire dalla saga che nei primi anni duemila ha scaldato di più gli animi, tra sostenitori del team Edward e quelli del team Jacob, cioè Twilight, di Stephenie Meyer (Fazi, traduzione di Luca Fusari), il love triangle continua ad essere un trope molto utilizzato.

Per esempio in Tenebre e ossa (Mondadori, traduzione di Roberta Verde), romantasy frutto della penna di Leigh Bardugo. Alina è infatti divisa tra l’amore per il suo forte, gentile e leale amico d’infanzia, Mal, e l’attrazione pericolosa per l’Oscuro, il potente e letale generale a capo dei Grisha, termine con cui si indicano tutte le persone in grado di manipolare gli elementi. Da questo primo capitolo della saga è stata tratta anche una serie tv Netflix.

Ritornando ad atmosfere più familiari, l’apprezzato romanzo di Coleen Hoover, It ends with us. Siamo noi a dire basta (Sperling e Kupfer, traduzione di Roberta Zuppet) vede due figure maschili contendersi il cuore di Lily, la nostra eroina: Atlas, il ragazzo che ama fin dall’infanzia ma che le è stato strappato via, e Ryle, un avvenente neurochirurgo che però dimostrerà di nascondere un lato oscuro…

Parlando sempre di legami complessi, Parlarne tra amici (Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli), il primo romanzo di Sally Rooney, autrice tre le più apprezzate della sua generazione, molto conosciuta su TikTok per il suo Persone normali (Einaudi, traduzione di Maurizia Balmelli), mostra l’ambiguità dei sentimenti e dei rapporti umani. Al centro del libro ci sono infatti le diverse forme d’amore tra i personaggi, che vivono relazioni extraconiugali e poliamorose, amicizie, allontanamenti e ritorni di fiamma.

Second Chance At Love

Un altro romance trope molto commuovente è quello del “dare all’amore una seconda chance“. In questo caso, i due innamorati protagonisti si sono lasciati (volontariamente o meno) dopo grandi tormenti, per poi scoprire di poter essere di nuovo felici assieme.

It starts with us. Siamo noi l’inizio di tutto (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppet) di Coleen Hover, (il seguito del sopracitato It ends with us. Siamo noi a dire basta) è un esempio emblematico di questo trope. Dopo il suo divorzio con Ryle, Lily sembrerebbe aver raggiunto la tanto agognata serenità. Ma il fragile equilibrio che si è costruita viene presto scombussolato dall’inaspettato incontro con Atlas, il suo primo amore, che la invita ad uscire. Ma sono tanti gli ostacoli che separano i due dalla felicità: riusciranno a superarli e a vivere finalmente assieme?

Small town

Per finire con la panoramica sui romance trope più apprezzati, quello dello small town prevede una storia d’amore ambientata in una piccola cittadina, meglio ancora se in campagna o in mezzo alla natura, dove la nostra eroina (spesso proveniente dalla grande città) troverà inaspettatamente l’uomo della sua vita.

Ultimo ma non per importanza, Cose che non abbiamo mai superato (Newton Compton, tradotto da Valentina Nobili) di Lucy Score è ambientato proprio in una cittadina sperduta della Virginia, un luogo in cui le discussioni vengono risolte a suon di botte. Naomi si ritrova inaspettatamente bloccata in quel paesino assieme alla nipote undicenne (che ha appena conosciuto), figlia di sua sorella, la quale l’ha abbandonata lì soffiandole la macchina. Eppure in quell’angolo sperduto del mondo Naomi riuscirà a trovare l’amore in Knox, scorbutico e solitario barbiere, che al suo contrario ama quel posto. Aggiungiamo quindi a questo romanzo una buona dose del trope grumpy x sunshine, e il gioco è fatto!