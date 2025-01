Da “M. L’uomo del secolo” al “Gattopardo”, dalla terza stagione di “House of the Dragon” all’ultima di “The Handmaid’s Tale”. Tra prime visioni assolute, spin-off e nuove stagioni di adattamenti già molto apprezzati, ecco un’ampia selezione (in costante aggiornamento) dedicata alle serie tv tratte dai libri in uscita nel corso del 2025, tanto sulle piattaforme di streaming quanto sui canali in chiaro: a cominciare dalle opere storiche e sociali, fino ad arrivare al fantasy, alla fantascienza, al giallo, all’horror, al romance e…

Ogni nuovo anno è, per definizione, una scoperta: non possiamo sapere che cosa ci riserverà il futuro, anche se per fortuna, nel caso delle serie tv che potrebbero rubarci il cuore nei prossimi mesi, qualche anticipazione è comunque possibile.

Accanto ai nostri speciali sui libri da leggere nel 2025, sugli esordi letterari italiani del 2025 da non perdere e sui film del 2025 ispirati alla letteratura da segnare in agenda, torna quindi anche il nostro tradizionale appuntamento con le serie tv del 2025 tratte dai libri.

Una selezione ampia e variegata – in costante aggiornamento nel corso dell’anno e i cui titoli non sono posti in ordine di importanza –, che include tante piattaforme di streaming e canali in chiaro, partendo dalla trasposizione di alcuni noti romanzi storici e sociali, per poi spaziare dal fantasy alla fantascienza, dal thriller all’horror, dal giallo al crime, fino ad arrivare ai romance, alle produzioni tratte da storie vere e a quelle basate su fumetti e manga…

Quali sono le serie tv tratte dai libri in arrivo nel 2025?

Cominciamo da una delle serie tv del 2025 tratte dai libri più attese, ovvero M. L’uomo del secolo, basata sull’omonimo romanzo scritto per Bompiani da Antonio Scurati, e con il quale l’autore aveva vinto il Premio Strega 2019: la prima stagione, composta da otto episodi, arriverà su Sky e su NOW il 10 gennaio, con Luca Marinelli nei panni di Mussolini e la regia di Joe Wright. Qui altri particolari.

C’è grande fermento anche per Il Gattopardo, la serie tv in sei episodi che sarà disponibile su Netflix nei primi mesi del 2025, basata sul capolavoro di Giuseppe Tomasi Di Lampedusa edito da Feltrinelli nel 1958: Kim Rossi Stuart sarà il principe di Salina e Benedetta Porcaroli sarà Concetta, mentre Deva Cassel interpreterà Angelica e Saul Nanni il giovane Tancredi.

Restando in tema di romanzi storici, il 2025 dovrebbe essere anche l’anno dell’adattamento de Le avventure di Washington Black di Esi Edugyan (Neri Pozza, traduzione di Ada Arduini), che aspettiamo su Disney+ entro la fine dell’estate: una road story antischiavista ambientata fra la Nuova Scozia e le Barbados nel XIX secolo, con Ernest Kingsley Jr., Sterling K. Brown e Tom Ellis fra i nomi di punta.

Il 7 e l’8 gennaio, approderà invece su Rai 1 la miniserie evento Leopardi. Il poeta dell’infinito diretta da Sergio Rubini e che, pur non essendo tratta espressamente da un libro, è unita a doppio filo al mondo letterario e porterà in prima serata la vita del grande poeta e filosofo di Recanati, interpretato da Leonardo Maltese e affiancato da Alessio Boni, Valentina Cervi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Fausto Russo Alesi e Alessandro Preziosi.

Dal 13 gennaio , sempre su Rai 1, arriva inoltre una serie tv di respiro internazionale, Il conte di Montecristo, tratta dal grande romanzo di Alexandre Dumas (Garzanti, traduzione di Lanfranco Binni) e caratterizzata da una coproduzione italiana e francese, con Sam Claflin nel ruolo del protagonista e Ana Girardot in quello di Mercédès, nonché Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas fra gli attori del nostro Paese.

Lato Mediaset, il 7 gennaio prenderà il via su Canale 5 la prima stagione di Amore e vendetta. Zorro: un reboot in dieci episodi definito moderno e particolarmente audace, che è stato prodotto da Secuoya Studios e Amazon MGM Studios e in cui Miguel Bernardeau incarnerà il vendicatore mascherato nato dall’ingegno di Johnston McCulley (1883-1958) e apparso per la prima volta nel 1919, all’interno del romanzo breve La maledizione di Capistrano, poi rinominato Il segno di Zorro (Mondadori).

Tra le novità in preparazione, anche la serie televisiva sul maresciallo Maccadò, nato dalla fantasia dello scrittore di Bellano Andrea Vitali, come ha raccontato quest’ultimo in un’intervista a Laprovinciaunicatv.it: “Ho parlato recentemente con produttore e sceneggiatore e pare proprio che a fine gennaio inizieranno le riprese. Il protagonista principale sarà il maresciallo Ernesto Maccadò; si seguiranno le sue vicende a partire dal suo arrivo a Bellano. I romanzi sono quelli ambientati negli anni Venti del Novecento e per la precisione: Nome d’arte Doris Brilli, La signorina Tecla Manzi, Certe fortune e Un uomo in mutande. Saranno tutti episodi chiusi, ci sarà solo un breve rimando alla storia precedente. L’attore che impersonerà il maresciallo Maccadò sarà Antonio Folletto“. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti…

Serie tv del 2025 tratte da libri fantasy

Veniamo ora al mondo del fantasy e dei suoi sottogeneri: buone notizie innanzitutto per i fan di The Witcher, la serie tv ispirata ai libri di Andrzej Sapkowski (portati in Italia da Nord, nella traduzione di Raffaella Belletti), che dovrebbe tornare su Netflix nel corso del 2025, con Liam Hemsworth pronto a prendere il posto di Henry Cavill per impersonare Geralt di Rivia.

Mentre aspettiamo ulteriori notizie sulla sua data di uscita, segnaliamo nell’autunno 2025 l’arrivo della seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo su Disney+ (che prende spunto dalla saga di Rick Riordan, pubblicata da Mondadori) e della terza stagione de La Ruota del Tempo su Amazon Prime Video, adattamento dei romanzi di Robert Jordan editi da Fanucci, e che sarà disponibile in streaming dal 13 marzo.

Nella seconda metà del 2025, in attesa della terza stagione di House of the Dragon (disponibile non prima della fine dell’anno), è prevista inoltre l’uscita (probabilmente su Sky e su NOW) di un altro spin-off legato all’universo de Il Trono di Spade di George R. R. Martin (Mondadori) – e cioè A Knight of the Seven Kingdoms, che trasporrà tre novelle fantasy focalizzate sul cavaliere errante Dunk e sul futuro re Aegon V della casa Targaryen.

Quanto alle prime visioni assolute, dovrebbe approdare su Amazon Prime Video la miniserie in sei episodi basata su I ragazzi di Anansi di Neil Gaiman (Mondadori, traduzione di Katia Bagnoli), attesa per l’estate 2025 e con Delroy Lindes, Malachi Kirby, Grace Saif, Whoopi Goldberg, Fiona Shaw e Jason Watkins.

Si sta già parlando molto anche di Fourth Wing, la serie romantasy legata alla collana The Empyrean di Rebecca Yarros (Sperling & Kupfer, traduzione di Marta Lanfranco), e di cui Fourth Wing è il primo volume: la regia è stata affidata a Moira Walley-Beckett e potremo vederla presto su Amazon Prime Video (nel frattempo, il 21 gennaio arriverà nelle librerie italiane anche il terzo volume, intitolato Onyx Storm).

Sempre su Amazon Prime Video debutterà nei prossimi mesi The Inheritance Games, basata sulla dilogia romantasy bestseller di Jennifer Lynn Barnes (Sperling & Kupfer, traduzione di Cristina Brambilla), mentre su Netflix è da non perdere Quiksilver, che si rifà al dark fantasy scritto da Callie Hart (Rizzoli, traduzione di Cristina Proto), molto popolare su #BookTok e il cui lancio sulla piattaforma è previsto per l’autunno del 2025.

C’è inoltre una chicca in arrivo per gli amanti di Anne Rice, che verso la fine del 2025 potranno scoprire The Talamasca, un adattamento in sei episodi firmato AMC+ e dedicato all’omonima società segreta di cui viene fatta menzione in Intervista col vampiro (Tea, traduzione di Margherita Bignardi). Mentre il 5 gennaio ci prepariamo a guardare su Paramount+ la seconda stagione de Le streghe Mayfair, tratta dall’omonima serie di libri con protagonista Rowan Fielding (interpretata da Alexandra Daddario).

Nel 2025 verrà anche adattata la trilogia romantasy Powerless, scritta da Lauren Roberts e che, intanto, l’8 aprile tornerà in Italia con il capitolo conclusivo della saga, ovvero Fearless. Coraggio e destino (Newton Compton, traduzione di Valentina Cabras). La serie tv è stata prodotta da Lyrical Media e affidata al regista Will Gluck, ma non sappiamo ancora quando e dove sarà trasmessa.

Serie tv del 2025 tratte da libri di fantascienza

Continuiamo con le serie tv del 2025 tratte dai libri di fantascienza, fra cui spicca il ritorno di The Handmaid’s Tale, ispirata al longseller Il racconto dell’Ancella della pluripremiata scrittrice canadese Margaret Atwood (Ponte alle Grazie, traduzione di Camillo Pennati), e la cui sesta e ultima stagione sarà su Amazon Prime Video nella primavera del 2025.

E, per chi pensa che sia finita troppo presto, è ormai ufficiale la notizia di un adattamento del suo seguito, intitolato I testamenti (Ponte alle Grazie, traduzione di Guido Calza) e prodotto da Hulu, che dovrebbe arrivare sempre su TimVision nel corso dell’anno, dopo la fine della serie tv precedente.

Su AppleTV+ sbarcherà invece, in data ancora da definire, una novità sci-fi intitolata Murderbot e ispirata a Murderbot. I diari della macchina assassina di Martha Wells (Mondadori, traduzione di Stefano A. Cresti): a scrivere, dirigere e produrre la serie tv sono Chris Weitz e Paul Weitz, mentre il protagonista di questa storia di uomini e cyborg dovrebbe essere Alexander Skarsgård.

In parallelo, i creatori di The Expanse stanno lavorando a The Mercy of Gods, tratta dalla trilogia The Captive’s War di James S. A. Corey (pseudonimo di Daniel James Abraham e Ty Corey Franck), e che intende quindi sviluppare meglio l’universo dei due autori americani: l’appuntamento è su Amazon Prime Video nell’autunno del 2025.

Serie tv del 2025 tratte da libri thriller e horror

Se parliamo poi di serie tv del 2025 tratte da libri thriller e horror, è impossibile non annunciare in primo luogo un adattamento ispirato a L’istituto del re dell’horror Stephen King (Sperling & Kupfer, traduzione di Luca Briasco): si chiamerà The Institute ed è stato ideato da Benjamin Cavell e Jack Bender per MGM+. Otto episodi che usciranno al ritmo di uno a settimana, benché in merito al quando e al dove ci sia da pazientare ancora un po’.

Sul fronte thriller, vedremo su Netflix la quinta stagione di You, che dovrebbe uscire nei primi mesi dell’anno e che giungerà così alla sua conclusione: la storia, ispirata all’omonimo libro di Caroline Kepnes (Mondadori, traduzione di Paola Bertante), tornerà a svolgersi a New York, dove lo stalker Joe Goldberg (Penn Bagdley) conoscerà la famiglia allargata di Kate (Charlotte Ritchie).

Da appuntare sono poi due produzioni che uniscono il genere Young Adult e New Adult a una forte tensione psicologica: Come uccidere la tua famiglia, prevista su Netflix, che si basa sul popolare romanzo di Bella Mackie (HarperCollins Italia, traduzione di Aurelia Di Meo) e il cui personaggio principale sarà interpretato da Anya Taylor-Joy; e Mezzanotte è l’ora più buia, i cui diritti sono stati opzionati dalla casa di produzione di Ron Howard (la Imagine Entertainment) e che, nell’attesa, potremo presto leggere in italiano per Newton Compton, che tradurrà l’opera omonima di Ashley Winstead.

Infine, a metà fra il thriller e il mistery, menzioniamo The Hunting Wives, una miniserie programmata per i primi mesi del 2025 e prodotta da Starz, la cui direttrice esecutiva coincide con la scrittrice che ha dato vita all’omonimo romanzo (ancora inedito nel nostro Paese), e cioè May Cobb: una vicenda incentrata su un’insolita cricca di casalinghe, che verranno coinvolte in un vortice di ossessioni, seduzioni e omicidi…

Serie tv del 2025 tratte da gialli e crime

E a proposito di mistery, molte sono anche le serie tv del 2025 tratte da gialli e crime: iniziamo dalla seconda stagione de La ragazza di neve, che riprenderà su Netflix il 31 gennaio con otto nuovi episodi tratti da Il gioco dell’anima di Javier Castillo (Salani, traduzione di Elena Rolla), il quale – dal canto suo – tornerà contemporaneamente in libreria in una nuova edizione.

Riprenderà con la terza stagione, su Amazon Prime Video, anche Reacher, l’adattamento del romanzo ad alta tensione La vittima designata del prolifico Lee Child (Longanesi, traduzione di Adria Francesca Tissoni). I primi tre episodi saranno disponibili dal 20 febbraio e i successivi cinque usciranno ogni giovedì fino al 27 marzo – laddove, per la terza stagione di Will Trent, basterà attendere il 7 gennaio, data a partire dalla quale potremo guardare i 18 nuovi episodi ispirati alla serie di libri di Karin Slaughter (Edizioni Time Crime).

Nel frattempo, dopo aver avviato la produzione di I will find you – Ovunque tu sia, la serie tv basata sull’omonimo romanzo dell’amato scrittore Harlan Coben (Longanesi, traduzione di Luca Bernardi), Netflix rende disponibile dal 1° gennaio anche il suo Missing You, una miniserie in cinque episodi con Richard Armitage, Rudi Dharmalingam e Jackie Knowles, che racconta di come sia destinata a cambiare la vita della detective Kat Donovan quando trova il suo ex fidanzato su un’app di incontri.

Sempre su Netflix verrà distribuita prossimamente Sara, prodotta da Palomar e con Claudia Gerini e Teresa Saponangelo, che prende le mosse dai libri del bestsellerista Maurizio de Giovanni (Einaudi Stile Libero) dedicati alle indagini del suo omonimo personaggio (il quale, peraltro, nel mese di maggio sarà in libreria con il settimo capitolo della serie, intitolato Rumore).

Passando ad AppleTV+, non va dimenticata la serie tv americana Watson, creata da Craig Sweeny e che dal 26 gennaio porterà sul piccolo schermo i romanzi di sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) da una prospettiva insolita: il protagonista sarà infatti il dottor John Watson (Morris Chestnut), braccio destro di Sherlock Holmes, e la trama sarà ambientata un anno dopo la morte di quest’ultimo a opera di Moriarty.

Rai 1 punterà invece sull’ispettore napoletano di origine Rom Gregorio Esposito, detto Gerri, per un poliziesco in quattro puntate diretto da Giuseppe Bonito, che andrà in onda da domenica 7 aprile e che ci presenterà Giulio Beranek nei panni del personaggio creato da Giorgia Lepore, in Forse è così che si diventa uomini (E/O).

Mentre nel corso dell’anno, su Sky, dovrebbe uscire Long Bright River, la miniserie con Amanda Seyfried ispirata a I cieli di Philadelphia di Liz Moore (NN Editore, traduzione di Ada Arduini): un crime che vede l’agente Mickey pattugliare un quartiere di Philadelphia colpito dalla crisi degli oppioidi, almeno finché non realizzerà che la sua storia personale potrebbe essere collegata al caso.

Adattamenti del 2025 tratti da romance

Proseguiamo con le serie tv del 2025 tratte dai romance Young Adult, New Adult e per adulti, che riserveranno un paio di belle sorprese a chi ama le storie d’amore. Prima di tutto, è stata confermata la seconda stagione di Maxton Hall – la romcom New Adult di Amazon Prime Video tratta dalla trilogia di Mona Kasten (Sperling & Kupfer, traduzione di Alessandra Petrelli), e prevista per la prossima primavera.

Presto sul piccolo schermo anche la terza stagione di The Summer I Turned Pretty, che tornerà su Amazon Prime Video nel corso dell’estate, prendendo spunto dalla serie Young Adult The Summer Trilogy di Jenny Han, composta da L’estate nei tuoi occhi, Non è estate senza te e Per noi sarà sempre estate (BUR, traduzione di Annalisa Biasci).

Su Netflix, nel frattempo, debutterà nella seconda metà del 2025 una serie western romantica intitolata Ransom Canyon, con Josh Duhamel e Minka Kelly, che sarà composta da 10 episodi e che si baserà sui libri omonimi libri di Jodi Thomas, disponibili finora solo in lingua originale, per descriverci la vita di tre famiglie di proprietari di ranch a Texas Hill Country…

Serie tv del 2025 tratte da storie vere

Per quanto riguarda le serie tv del 2025 tratte da storie vere, Netflix ha fatto sapere che dovrebbe arrivare durante l’anno la terza stagione di Monsters, serie tv dedicata come sempre a un agghiacciante protagonista del true crime: dopo Dahmer e i fratelli Menéndez ci si concentrerà sul serial killer Ed Gein, sul quale è imperniato anche il libro Monster Psycho Killer. La vera storia di Ed Gein di Harold Schechter, in uscita per Tea nel mese di aprile.

Sempre su Netflix, ma stavolta dal 15 gennaio, esce la serie tv ACAB, ispirata al film di Stefano Sollima e che includerà nel cast Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi: il punto di partenza è ACAB. All Cops Are Bastards di Carlo Bonini, che ritroveremo negli scaffali in una nuova edizione Feltrinelli, e che era nato da una lunga inchiesta volta a ripercorrere alcuni episodi di violenza urbana avvenuti in Italia.

Su Rai 1, invece, scopriremo nei primi mesi del 2025 la serie tv Miss Fallaci, con protagonista Miriam Leone, presentata alla Festa del Cinema di Roma e che prende le mosse da Penelope alla guerra (BUR) e da I sette peccati di Hollywood (BUR) della celebre giornalista Oriana Fallaci (1929-2006), per raccontarci del suo primo viaggio negli Stati Uniti alla fine degli anni Cinquanta, e di come da allora in poi la sua vita e la sua carriera siano cambiate profondamente.

Adattamenti del 2025 di fumetti e manga

E concludiamo questo speciale con le serie tv del 2025 tratte da fumetti e manga, fra cui annoveriamo la seconda stagione di The Sandman, tratta dall’acclamata serie a fumetti omonima di Neil Gaiman (Panini Comics) e che sarà su Netflix intorno alla metà dell’anno, così come la terza stagione di Invincible, basata sui fumetti supereroistici di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, in streaming su Amazon Prime Video dal 6 febbraio al 13 marzo.

Grandi progetti anche per Disney+, che ha in cantiere ben sei titoli Marvel, di cui tre serie tv animate e tre live-action. Le serie animate saranno, nell’ordine: Your Friendly Neighborhood Spider-Man, che dal 29 gennaio ci presenterà una versione alternativa di Peter Parker; Black Panther: Eyes of Wakanda, la prima del suo genere a essere ambientata nel MCU originale, e in arrivo il 6 agosto; e Marvel Zombies, uno spin-off horror di What If, vietato ai minori e disponibile da ottobre.

Quanto ai live-action, sarà la volta di Daredevil: Born Again, un sequel revival del Marvel’s Daredevil di Netflix, in uscita il 4 marzo; di Ironheart, un sequel spin-off di Black Panther: Wakanda Forever su Riri Williams, in streaming dal 24 giugno; e di Wonder Man, creata e diretta da Destin Daniel Cretton, che potremo guardare a dicembre 2025.

Su Netflix, intanto, vedremo nei prossimi mesi il film a puntate ispirato a un’opera cult del fumetto di fantascienza, nata nell’Argentina degli anni Cinquanta dalla penna di Héctor Germán Oesterheld e dalla matita di Francisco Solano López (Panini Comics): si intitola L’Eternauta, e sarà diretto dal regista Bruno Stagnaro e interpretato da Ricardo Darín (nei panni del protagonista Juan Salvo).

Sulla stessa piattaforma sarà pubblicato anche l’anime The Summer Hikaru Died, basato sulla serie manga horror L’estate in cui Hikaru è morto, scritta e disegnata da Mokumokuren (Edizioni BD, traduzione di Matteo Cremaschi): la trasposizione è stata diretta da Ryohei Takeshita, sarà online dall’estate 2025 e ruoterà intorno al giovane e carismatico Hikaru, e al suo inaspettato e prematuro decesso…