Con l’arrivo del nuovo anno e con i buoni propositi che, più o meno seriamente, ci ritroviamo sempre a stilare, potremmo esserci ripromessi anche in vista del 2024 di guardare nuove serie tv per ampliare i nostri orizzonti, o per esplorare meglio i nostri gusti.

Eppure, poi, capita spesso di non riuscire a scovare i titoli giusti al momento giusto, o di segnarne troppi e non avere il tempo di stare al passo con tutte le storie a cui vorremmo dedicarci nel corso dei mesi.

Quali saranno le serie tv tratte da libri in arrivo nel 2024?

Ecco perché, come da tradizione, abbiamo preparato per voi uno speciale da consultare all’occorrenza, che in particolare si concentra sulle serie tv tratte dai libri che vedremo nel corso del 2024, spaziando fra generi diversi tra loro (storico, fantasy, thriller, crime e tanto altro) e fra le proposte di numerose piattaforme di streaming, senza dimenticare i canali in chiaro come Rai e Mediaset.

Anche perché l’anno appena cominciato si prospetta variegato e pieno di sorprese, specie ora che si è concluso dopo molti mesi lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, seguito a ruota da quello di attrici e attori insoddisfatti delle proprie condizioni contrattuali, e che aveva inevitabilmente rallentato le produzioni per il grande e piccolo schermo, poi ripartite a novembre dopo gli accordi con gli studios.

Dalle nuove stagioni di serie tv già molto amate agli spin-off e alle prime visioni assolute, che includono anche gli adattamenti a partire da graphic novel, fumetti e romanzi YA (sempre più popolari fra le nuove generazioni, anche grazie al #BookTok), ecco quindi una selezione in aggiornamento – che non pretende di essere esaustiva e i cui titoli non sono posti in ordine di importanza – delle serie tv tratte dai libri da non perdere prossimamente…

A proposito, prima di cominciare questo lungo viaggio vi ricordiamo che qui trovate il nostro speciale dedicato ai film tratti da romanzi, racconti e saggi in arrivo nel 2024…

Le nuove stagioni di serie tv già molto amate

Iniziamo dalle nuove stagioni delle serie tv tratte da libri previste per il 2024, tra le quali ci sarà la sesta e ultima di The Handmaid’s Tale, ispirata al celebre romanzo distopico Il racconto dell’ancella (Ponte alle Grazie, traduzione di Camillo Pennati) di Margaret Atwood, e che dovrebbe arrivare su TIM Vision entro la fine dell’anno.

Da appuntare anche l’uscita (ancora senza data certa) della seconda parte della 7° stagione di Outlander, che prende spunto dall’omonima saga di romanzi fantasy a sfondo storico firmata Diana Gabaldon (Corbaccio e Mondadori), e della 4° stagione di True Detective, intitolata Night County, che invece trae spunto da Il Re Giallo (Vallardi, traduzione a cura di Aster Studio) di Robert William Chambers, e che riparte su Sky e NOW dal 14 gennaio.

Ma le nuove stagioni di serie tv tratte da libri che vedremo nel 2024 non finiscono qui, ed ecco perciò una lista (in aggiornamento) di quelle da non perdere:

Feud: Capote vs. The Swans (2° stagione) : torna il 31 gennaio su FX e poi su Hulu la serie tv tratta da Capote’s Women di Laurence Leamer , dedicata alla vita di Truman Capote ;

: torna il 31 gennaio su e poi su la serie tv tratta da di , dedicata alla vita di ; The Spiderwick Chronicles (4° stagione) : anche la serie live-action dell’omonima saga fantasy di Holly Black (Mondadori) riprende a inizio 2024, stavolta però su Roku ;

: anche la serie live-action dell’omonima di (Mondadori) riprende a inizio 2024, stavolta però su ; Will Trent (2° stagione) : a febbraio, su Disney+ , ritroviamo l’agente speciale nato dalla fantasia di Karin Slaughter (HarperCollins Italia), e interpretato da Ramón Rodríguez ;

: a febbraio, su , ritroviamo l’agente speciale nato dalla fantasia di (HarperCollins Italia), e interpretato da ; Màkari (3° stagione) : la fiction Rai con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna , investigatore creato dalla penna di Gaetano Savatteri (Sellerio), sarà su Rai 1 in primavera;

: la fiction Rai con nei panni di , investigatore creato dalla penna di (Sellerio), sarà su in primavera; Bridgerton (3° stagione) : buone notizie anche per la serie tratta dalla saga Regency di Julia Quinn (Mondadori), i cui nuovi episodi arriveranno su Netflix il 16 maggio e il 13 giugno;

: buone notizie anche per la serie tratta dalla di (Mondadori), i cui nuovi episodi arriveranno su il 16 maggio e il 13 giugno; House of the Dragons (2° stagione) : lo spin-off de Il Trono di Spade , serie tv e saga fantasy di George R. R. Martin (Mondadori), tornerà invece su Sky e NOW all’inizio dell’estate;

: lo spin-off de , serie tv e saga fantasy di (Mondadori), tornerà invece su e all’inizio dell’estate; L’estate nei tuoi occhi (2° stagione) : la serie tv basata sull’ omonima trilogia di Jenny Han (BUR, traduzione di Annalisa Biasci) sarà in streaming dal 14 luglio su Prime Video ;

: la serie tv basata sull’ di (BUR, traduzione di Annalisa Biasci) sarà in streaming dal 14 luglio su ; Il commissario Ricciardi (3° stagione) : la fiction Rai con Lino Guanciale , tratta dai polizieschi di Maurizio De Giovanni (Einaudi Stile Libero), arriverà su Rai 1 a fine 2024;

: la fiction Rai con , tratta dai polizieschi di (Einaudi Stile Libero), arriverà su a fine 2024; Heartstopper (3° stagione) : a fine anno torna anche il teen drama LGBTQIA+ ispirato ai graphic novel di Alice Oseman (Mondadori), che ritroveremo come sempre su Netflix ;

: a fine anno torna anche il teen drama LGBTQIA+ ispirato ai di (Mondadori), che ritroveremo come sempre su ; Gli anelli del potere (2° stagione) : release incerta per la serie fantasy basata sui capolavori di J.R.R. Tolkien (Adelphi e Bompiani), anche se resta attesa su Prime Video entro il 2024;

: release incerta per la serie fantasy basata sui capolavori di (Adelphi e Bompiani), anche se resta attesa su entro il 2024; Sandman (2° stagione): non c’è una data nemmeno per la produzione tratta dalla serie a fumetti di Neil Gaiman, che però dovrebbe essere disponibile su Netflix entro quest’anno.

Serie tv del 2024 tratte da libri italiani

Sempre nel 2024 debutteranno anche alcune serie tv tratte da libri di scrittrici e scrittori italiani, come l’adattamento per il piccolo schermo di M. Il figlio del secolo (Bompiani) di Antonio Scurati (un bestseller dedicato a Benito Mussolini e all’ascesa del fascismo in Italia e vincitore del Premio Strega 2019), in arrivo su Sky e NOW e affidato alla regia di Joe Wright.

Novità anche per i lettori e le lettrici dei classici, dal momento che, sempre su Sky e NOW, arriverà finalmente la serie tv basata su L’arte della gioia (Einaudi) di Goliarda Sapienza (diretta da Valeria Golino e ambientata nella Sicilia di inizio ‘900), mentre su Netflix troveremo a partire dall’autunno la serie tv dedicata a Il Gattopardo (Feltrinelli) di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con Deva Cassel e Benedetta Porcaroli.

Per il genere poliziesco, invece, nel primo semestre del 2024 Rai 1 proporrà la serie tv Gerri, tratta da I figli sono pezzi di cuore (e/o) di Giorgia Lepore e con protagonista l’ispettore pugliese Gregorio Esposito (Giulio Beranek).

Su Canale 5, invece, sbarcherà Vanina Guarrasi, in cui troveremo l’omonima vicequestora della Squadra Mobile di Catania, interpretata da Giusy Buscemi e ispirata al personaggio principale dei romanzi di Cristina Cassar Scalia (Einaudi Stile Libero).

Serie tv del 2024 tratte da libri fantasy e di fantascienza

Fra le serie tv del 2024 tratte da libri fantasy e di fantascienza non possiamo non menzionare Il quinto giorno, ispirata all’omonima opera di Franz Schätzing (Editrice Nord, traduzione di Sergio Giulio Vicini), l’eco-thriller da oltre un milione di copie girato quasi integralmente nel nostro Paese, e trasmesso prossimamente su Rai 2.

Si continua con Il problema dei tre corpi, il nuovo progetto dei produttori de Il Trono di Spade, che si rifà alla trilogia fantascientifica dello scrittore cinese Liu Cixin e che approderà su Netflix il 21 marzo, per poi arrivare a Sanctuary. A Witch’s Tale, la serie tv di Prime Video online dal 5 gennaio e basata sull’omonimo bestseller di V.V. James, ancora inedito in Italia.

Serie tv del 2024 tratte da libri di ispirazione storica

Veniamo ora alle serie tv del 2024 tratte da libri di ispirazione storica, a cominciare dal bestseller internazionale Il tatuatore di Auschwitz di Heather Morris (Garzanti, traduzione di Stefano Beretta), che dovrebbe uscire su Sky e NOW nella prima metà dell’anno, con Harvey Keitel nel ruolo di punta.

Il 27 febbraio su Disney+ arriva poi Shogun, la miniserie tratta dal romanzo di James Clavell (Bompiani, traduzione di Grazia Lanzillo) e ambientata nel Giappone feudale del XV secolo, mentre in data ancora da destinarsi, su Paramount+, debutterà A Gentleman in Moscow, basata su Un gentiluomo a Mosca di Amor Towles (BEAT, traduzione di Serena Prina).

Da romanzi e saggi ancora inediti in Italia sono tratte altre produzioni internazionali, che riepiloghiamo di seguito:

Masters of the Air : la nuova serie della saga tv Band of Brothers , prodotta da Tom Hanks e Steven Spielberg , torna dal 26 gennaio su Apple TV+ , ispirandosi all’omonimo saggio di Donald L. Miller per omaggiare gli uomini dell’8ª Forza Aerea degli Stati Uniti;

: la nuova serie della saga tv , prodotta da e , torna dal 26 gennaio su , ispirandosi all’omonimo saggio di per omaggiare gli uomini dell’8ª Forza Aerea degli Stati Uniti; The Dynasty. New England Patriots : sempre su Apple TV+ , il 16 febbraio, arriva anche la serie tv dedicata a una delle dinastie dominanti nel mondo del football nel XXI secolo, e che prende le mosse dall’ omonimo bestseller di Jeff Benedict ;

: sempre su , il 16 febbraio, arriva anche la serie tv dedicata a una delle dinastie dominanti nel mondo del football nel XXI secolo, e che prende le mosse dall’ di ; Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer : proseguiamo con le novità di Apple TV+ , su cui il 15 marzo sarà disponibile la serie diretta da Carl Franklin e basata sul libro di James L. Swanson , che racconterà invece della caccia all’assassino di Abramo Lincoln;

: proseguiamo con le novità di , su cui il 15 marzo sarà disponibile la serie diretta da e basata sul libro di , che racconterà invece della caccia all’assassino di Abramo Lincoln; Rivals: eccoci infine a una serie di prossima uscita su Disney+, che porta sul piccolo schermo l’omonimo romanzo di Jilly Cooper del 1988, ambientato sulla rivalità fra due gentiluomini inglesi pronta a raggiungere il mondo della stazione televisiva Corinium.

Serie tv del 2024 tratte da gialli e crime

Passiamo alle serie tv del 2024 tratte da libri crime, introducendo innanzitutto Lady in the Lake, la miniserie presto disponibile su Apple TV+ ispirata a La donna del lago di Laura Lippman (Bollati Boringhieri, traduzione di Benedetta Gallo): la vicenda è ambientata nella Baltimora degli anni ’60, dove un omicidio irrisolto spinge la casalinga e madre Maddie Schwartz (Natalie Portman) a riprendere la carriera di giornalista investigativa.

Dal 14 gennaio arriva negli Stati Uniti anche Monsieur Spade, miniserie che fa riferimento al celebre Il falco maltese di Dashiell Hammett (Mondadori) e che non è ancora chiaro quando e dove si potrà vedere dall’Italia, mentre è certo il debutto su Rai 2 di Kostas, la fiction ispirata ai libri di Petros Markaris (La nave di Teseo) con protagonista Kostas Charitos, il capo della sezione omicidi della polizia di Atene.

Arrivata su Netflix dal 1° gennaio e già popolarissima nel nostro Paese è intanto Un inganno di troppo, la serie tv che si rifà all’omonimo libro dello scrittore bestseller Harlan Coben (Longanesi, traduzione di Katia Bagnoli), mentre bisognerà aspettare marzo per Mai fidarsi delle apparenze, la serie tv con Annette Bening e Sam Neill tratta dal romanzo di Liane Moriarty (Mondadori, traduzione di Enrica Budetta), che non sappiamo ancora su che piattaforma verrà proposta.

Serie tv del 2024 tratte da thriller e storie drammatiche

Sono numerose anche le serie tv del 2024 tratte da libri drammatici e thriller, a partire da Regina Rossa, ispirata al bestseller di Juan Gómez-Jurado (Fazi, traduzione di Elisa Tramontin) e che sbarcherà su Prime Video il 29 febbraio 2024, e poco dopo da Ripley, prevista su Netflix per la prima metà dell’anno e basata sul celebre Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith (La Nave di Teseo, traduzione di Maria Grazia Prestini).

Si va avanti con Ragazzo divora universo, serie in sette episodi da vedere su Netflix dall’11 gennaio, e che prende le mosse dalla storia firmata Trent Dalton (HarperCollins Italia, traduzione di Stefano Beretta), nonché con Il simpatizzante, l’adattamento del romanzo Premio Pulitzer del vietnamita Viet Thanh Nguyen (Neri Pozza, traduzione di Luca Briasco), creato da Park Chan-wook e di cui attendiamo ulteriori dettagli.

Restiamo nel continente asiatico con Chinatown interiore, serie tv ideata dallo showrunner Charles Yu prendendo spunto dal suo pluripremiato romanzo omonimo (La nave di Teseo, traduzione di Claudia Durastanti), e che vedrà la luce nel 2024 su Disney+, per poi arrivare a Expats, che invece è tratta da The Expatriates di Janice Y. K. Lee (inedito in Italia), in streaming su Prime Video dal 26 gennaio, con Nicole Kidman come protagonista e produttrice esecutiva.

Serie tv del 2024 tratte da libri Young Adult

Da segnalare sono poi le serie tv del 2024 tratte da libri Young Adult, un genere che sta diventando sempre più diffuso anche grazie all’ascesa del fenomeno #BookTok, l’hashtag di TikTok da oltre 200 miliardi di visualizzazioni che raccoglie video–recensioni, consigli e scambi di opinioni a tema letterario.

Fra le produzioni in programma spicca quella de La Nona Casa, che nasce dal famoso fantasy di Leigh Bardugo (Mondadori, traduzione di Roberta Verde) e che vedremo nel 2024 su Prime Video, mentre non sappiamo ancora molto sulla release di They Both Die at the End, tratta da L’ultima notte della nostra vita di Adam Silvera (Il Castoro HotSpot, traduzione di Chiara Reali), che arriverà su Netflix verosimilmente verso fine anno.

Sempre su Netflix, in data da destinarsi, troveremo Geek girl, l’adattamento dell’omonimo bestseller di Holly Smale (Il Castoro, traduzione di Francesca Capelli), mentre Prime Video punterà su The Inheritance Games, basata sulla duologia di Jennifer Lynn Barnes in cui si parla di “una posta in gioco mortale e dei risvolti elettrizzanti”.

Serie tv del 2024 tratte da fumetti e graphic novel

Non vanno dimenticate nemmeno le serie tv del 2024 tratte da fumetti e graphic novel: dal 10 gennaio si può già guardare su Disney+ la nuova serie firmata Marvel Spotlight, intitolata Echo, mentre sempre dai fumetti del MU sarà tratta la serie Agatha: Darkhold Diaries, prevista per il 19 settembre su Disney+.

Sulla stessa piattaforma sarà pubblicato dal 25 febbraio anche The Walking Dead. The ones who live, spin-off della serie tv basata sugli omonimi fumetti survival horror. Ancora in tema di spin-off, Netflix proporrà nella seconda metà dell’anno la serie tv The Penguin, che approfondirà il personaggio di Pinguino della DC Comics, allacciandosi al film The Batman del 2022.

Per gli amanti di Neil Gaiman, invece, in arrivo ad aprile su Netflix la serie tv Dead Boy Detectives, una commedia poliziesca sovrannaturale sviluppata da Steve Yockey e incentrata sugli omonimi personaggi creati dallo scrittore americano e da Matt Wagner per la DC Comics.

Altre serie tv del 2024 tratte da libri

E concludiamo con un paio di altre serie tv del 2024 tratte dai libri, fra cui va nominata la produzione di Nautilus, che si rifà a Ventimila leghe sotto i mari (Nord-Sud, a cura di Annalisa Strada) di Jules Verne (Nord-Sud, a cura di Annalisa Strada) e che è stata acquisita dalla AMC dopo la rinuncia di Disney+, senza che però sia stata ancora comunicata una data di uscita ufficiale.

Il 2024 sarà anche l’anno del primo adattamento di Un giorno, la storia d’amore bestseller di David Nicholls (BEAT, traduzione di Marco Rossari e Lucio Trevisan), che approderà su Netflix nel mese di febbraio, e di Mr. & Mrs. American Pie di Juliet Mcdaniel, una commedia ancora inedita in Italia che troveremo su Apple TV+ a partire dal 20 marzo, sotto il nome di Palm Royale.