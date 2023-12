Giunti ormai agli ultimi giorni dell’anno ci si proietta già in quello nuovo, con desideri e buoni propositi, ma anche con curiosità verso il futuro. Per le lettrici, i lettori e gli appassionati del grande schermo, abbiamo quindi pensato a questa incursione nei film del 2024 tratti da libri che sono già stati annunciati o che sono attesi per l’anno a venire, così che ci si possa iniziare a creare un piccolo calendario di uscite al cinema e di letture che le anticipino o le accompagnino.

Del resto, da sempre l’immaginario letterario ha affascinato i registi e in generale il mondo del cinema (a proposito, qui trovate il nostro speciale con oltre 120 storie che hanno ispirato altrettanti film, in cui sono presenti tantissimi classici e opere cult!).

Ma torniamo al presente: il mondo del cinema negli ultimi anni ha vissuto diversi di momenti di incertezza, prima a causa delle chiusure delle sale dovute alla pandemia di Covid-19, e poi per via degli scioperi (oltreoceano) del settore. Per questa ragione alcuni film previsti al cinema nel corso del 2023 sono slittati all’anno prossimo, e poiché non tutte le uscite sono state ancora recuperate è possibile che alcune delle date già preannunciate per il 2024 possano slittare all’anno seguente; o che, al contrario, vengano annunciati a breve nelle sale film di cui ancora non si conosce la data di fine lavorazione.

Ecco quindi una piccola panoramica (in aggiornamento) dei film del 2024 che hanno tratto ispirazione del mondo dei libri (romanzi classici e contemporanei, thriller, gialli, saghe fantasy o di fantascienza) da appuntarsi sull’agenda nell’attesa di un anno che ci auguriamo possa essere dedicato anche alla lettura e alle uscite al cinema:

Wonka

Prima di iniziare con le nuove uscite del 2024 partiamo con un film arrivato nelle sale questo dicembre che ci accompagnerà nei cinema anche nei primi giorni del nuovo anno: parliamo Wonka (che nel cast presenta anche Timothée Chalamet e Olivia Colman), diretto da Paul King. La magia di Roald Dahl torna sul grande schermo: fin da quando era bambino, Willy Wonka sapeva di voler creare meraviglie con il cioccolato. Quando passano gli anni e si ritrova finalmente davanti alla famosa Galleria Gourmet, sede delle botteghe dei tre più rinomati cioccolatieri della città, ben presto scopre che il trio non è l’amichevole compagnia che sperava di trovare. Willy avrà bisogno del potere dell’immaginazione e di un sorprendente gruppo di amici per portare al mondo le sue straordinarie creazioni. Una vicenda – prequel de La fabbrica di cioccolato – che parla di sogni, amicizie improbabili e dolci spettacolari, basata su Wonka, firmato dall’autrice bestseller Sibéal Pounder, in uscita per Salani il 3 gennaio.

One life

Anche questo film è in uscita negli ultimi giorni del 2023 (il 21 dicembre) ma la sua presenza nelle sale è prevista anche i primi giorni del 2024: parliamo di One life, la nuova pellicola con protagonista Anthony Hopkins per la regia di James Hawes. Il film è tratto dal libro One life (Garzanti, traduzione di Giuseppe Maugeri e Sara Caraffini) di Barbara Winton, figlia di Nicholas Winton, al centro di questa vicenda realmente accaduta. Ci troviamo nel 1938, poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale; Winton è 29enne agente di borsa, che in seguito a una richiesta del Comitato per i rifugiati inglese parte per un viaggio a Praga che gli cambia la vita. Al ritorno Winton infatti darà vita all’operazione Kindertransport, che permetterà a 669 bambini di sfuggire ai campi di concentramento e di trovare la salvezza nel Regno Unito.

Estranei

Estranei (in originale All of us strangers), girato da Andrew Haigh, è un film definito “romantic fantasy” la cui uscita nelle sale italiane è prevista per il 29 febbraio 2024. Come protagonisti troviamo gli attori Andrew Scott e Paul Mescal, conosciuti anche per aver recitato in due celebri serie tv tratte da libri: Sherlock e Persone Normali. La storia di Estranei ruota attorno a un fortuito incontro tra Adam e Henry, che provocherà in Adam un risveglio dei ricordi d’infanzia e un bisogno di tornare a visitare la casa in cui ha vissuto con i genitori prima della loro morte. Il film (distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia) è ispirato al romanzo Estranei di Taichi Yamada (Nord, traduzione di A. Martini), vincitore del premio Yamamoto Shūgorō 1987, che per l’occasione torna in una nuova edizione.

Il fabbricante di lacrime

La versione cinematografica del caso editoriale Fabbricante di lacrime (Magazzini Salani) arriverà (solo) su Netflix nel corso del 2024. Diventata in breve tempo bestseller anche grazie al passaparola dei lettori su TikTok, la storia d’amore creata da Erin Doom (pseudonimo di un’autrice italiana che ha svelato nei mesi scorsi il suo volto ospite di Che tempo che fa) sarà trasposta in un film per la regia di Alessandro Genovesi, e vedrà a interpretare i protagonisti gli attori Caterina Ferioli, Eco Andriolo e Simone Baldassarri. Nica ha diciassette anni e vive al Grave, un orfanotrofio, quando finalmente una famiglia decidendo di adottarla esaudisce il suo più grande desiderio. La famiglia però adotta dal Grave anche Rigel, l’ultima persona che Nica avrebbe voluto che facesse parte della sua nuova vita…

Il colore viola

Il colore viola (Sur, traduzione di Andreina Lombardi Bom) di Alice Walker, vincitore nel 1983 del Premio Pulitzer e del National Book Award, aveva già avuto una celebre trasposizione cinematografica nel 1985 per mano di Steven Spielberg e dal 17 gennaio 2024 torna nei cinema in un nuovo adattamento di Blitz Bazawule. Bazawule reinterpreta la storia di due sorelle, Celie e Nettie, che si perdono nel tentativo di emanciparsi da un passato difficile, che le ha viste subire abusi e violenze. La vita, però, riesce a trovare il modo di riavvicinarle, riannodando un rapporto in cui possano trovare la forza per affrontare le difficoltà della vita e della storia. Tra le protagoniste Taraji P. Henson (che aveva anche recitato nell’adattamento Il diritto di contare), Danielle Brooks, Corey Hawkins e Halle Bailey.

Povere creature!

Povere creature! è il nuovo film del regista Yorgos Lanthimos, che dopo il successo ottenuto con La favorita torna con una nuova storia interpretata dall’attrice Emma Stone. L’arrivo della pellicola nelle sale italiane è previsto a partire dal 25 gennaio 2024. Descritta come una “black comedy fantasy”, la sceneggiatura Povere creature! è stata ispirata dall’omonimo libro di Alasdair Gray edito in Italia da Safarà (con la traduzione di Sara Caraffini). Protagonista del film è Bella Baxter, una donna riportata in vita in età vittoriana da un eccentrico e brillante scienziato, che dovrà imparare come vivere e comportarsi nella società del periodo.

Un amor

Un amor è una pellicola della regista spagnola Isabel Coixet, che dovrebbe arrivare nei cinema italiani nel 2024. Questo film è tratto dal libro Un amore di Sara Mesa (La nuova frontiera, traduzione di Elisa Tramontin), che è stato tra i candidati al Premio Strega Europeo 2022. Protagonista è Nat, una giovane traduttrice che si trasferisce a La Escapa, un piccolo paese della Spagna rurale che assume presto una forma ostile e opprimente nei suoi confronti. Nat in questo ambiente è costretta ad affrontare relazioni difficili, come quella con il proprietario della casa che affitta e quella con il suo vicino, ma deve soprattutto rielaborare la relazione che ha con se stessa.

Inoltre sempre per la regia di Isabel Coixet è atteso un futuro adattamento in lingua inglese del bestseller I giorni dell’abbandono (e/o), di Elena Ferrante, che vedrà una nuova collaborazione della regista con l’attrice Penélope Cruz. Cruz interpreterà Olga, una donna giovane e dalla vita serena che viene improvvisamente lasciata dal marito, e che si trova così sola nella cura dei figli e costretta ad affrontare un periodo di profondo dolore e umiliazione. Si tratta di una nuova trasposizione proveniente dai romanzi di Ferrante, dei quali diversi sono stati recentemente reinterpretati sotto forma di serie tv (L’amica geniale, La vita bugiarda degli adulti) e di film (La figlia oscura).

Dune 2

Il tanto atteso sequel di Dune che era inizialmente previsto nei cinema per fine 2023 è ora stato rimandato al primo marzo 2024. Si tratta della seconda parte dell’adattamento per mano del regista Denis Villeneuve dell’omonima saga fantascientifica di Frank Herbert (edita da Fanucci, con la traduzione di Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli). Paul Atreides (Timothée Chalamet), dopo le tragedie e le scoperte sul suo passato che hanno caratterizzato il primo episodio, si trova ad affrontare il suo destino e un inevitabile desiderio di vendetta. Nel cast del secondo episodio troviamo anche Rebecca Ferguson, Zendaya, Stellan Skarsgård e Florence Pugh.

Foe

Il 5 gennaio 2024 è prevista l’uscita su Prime Video del film Foe, diretto da Garth Davis, con protagonisti Saoirse Ronan e Paul Mescal. La sceneggiatura di questo film è ispirata al romanzo Il nemico (Rizzoli, traduzione di Stefano Tummolini) di Iain Reid, un thriller psicologico che indaga le dinamiche di coppia e le possibili crepe che in esse può introdurre l’avanzare della tecnologia. Protagonisti infatti sono Hen e Junior, una giovane coppia che vive in solitudine in una fattoria sperduta nella vastità di grandi campi coltivati. Il loro equilibrio viene scalfito dall’arrivo di Terrance, un funzionario giunto ad annunciare che Junior è stato scelto dal governo per partecipare a un avanzato programma interspaziale, e che la sua presenza nella fattoria verrà sostituita da un robot con le sue sembianze. Il nemico è il secondo romanzo di Reid: anche dal suo esordio Sto pensando di finirla qui (Rizzoli, traduzione di Giulia de Biase) era stato l’omonimo film diretto da Charlie Kaufman.

Siamo noi a dire basta

Il caso editoriale It ends with us. Siamo noi a dire basta (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppet) verrà trasposto in un film atteso nelle sale per il 2024. Diretta da Justin Baldoni e con Blake Lively nel ruolo di protagonista, la pellicola, che prende spunto da alcuni elementi autobiografici della vita di Colleen Hoover, racconta la storia di Lily, che lascia una piccola cittadina per trasferirsi a Boston. Qui conosce Ryle, un neurochirurgo con cui inizierà una relazione, messa però in crisi dall’incontro inaspettato con Atlas, il suo primo amore. In questa fase di grandi cambiamenti Lily si troverà anche affrontare la difficoltà di superare le violenze domestiche che hanno caratterizzato la sua infanzia. Nel cast del film troviamo anche Jenny Slate, Brandon Sklenar e lo stesso Justin Baldoni.

Argylle – La super spia

Argylle – La super spia, come suggerisce il sottotitolo italiano è un film d’azione e di spionaggio la cui uscita in Italia è prevista per il 2 febbraio del 2024. Diretto da Matthew Vaughn (conosciuto anche per aver diretto la saga di Kingsman) il film presenta un cast ricco di attori e attrici celebri, come Bryan Cranston, Sam Rockwell, Henry Cavill, Ariana de Bose, ma anche di celebrità come Dua Lipa e John Cena. Più che esserne effettivamente tratto, questo film è legato all’omonimo libro Argylle, in uscita nel 2024, dell’autrice Elly Conway (Mondadori, traduzione di Manuela Faimali).

La coda del diavolo

È previsto per il 2024 un adattamento, per la regia di Domenico de Feudis, del libro La coda del diavolo (Longanesi) di Maurizio Maggi. Ambientato in una Sardegna dalle atmosfere misteriose, questo thriller ha come protagonista di Sante, una guardia carceraria la cui vita cambia per sempre con l’arrivo del “mostro” tra le sbarre della prigione. Nonostante i suoi crimini efferati circola la notizia che il “mostro” se la caverà grazie ai suoi agganci: è a quel punto che a Sante arriva una proposta che cambierà per sempre la sua vita, e che lo costringerà alla fuga e alla ricerca di una verità sempre più sconvolgente. Tra gli interpreti di questo adattamento cinematografico troviamo anche Cristiana Dell’Anna e Luca Argentero.

Sleeping Dogs

Nel 2024 è in arrivo un film tratto da Il libro degli specchi (Longanesi, traduzione di Luca Bernardi) di E. O. Chirovici dal titolo Sleeping Dogs. Diretta da Alan Cooper, la pellicola presenta tra gli attori protagonisti Russell Crowe e Karen Gillan, e ruoterà attorno al dramma di Roy Freeman, un ex detective della squadra omicidi che in seguito un trattamento per l’Alzheimer si trova a ripercorrere un vecchio caso irrisolto, rivivendolo come se si trattasse della prima volta.

La rosa dell’Istria

La rosa dell’Istria è un film per la televisione diretto da Tiziana Aristarco atteso su Rai1 nel febbraio 2024, che prende liberamente ispirazione dal libro Chi ha paura dell’uomo nero (Corbaccio, in libreria dal 13 febbraio 2024) di Graziella Fiorentin. Ambientato nel 1943, il film si concentra sugli eventi che seguirono all’armistizio, e in particolare sul dramma di Maddalena della sua famiglia, che si trovano costretti come molti altri istriani e dalmati ad abbandonare le proprie case e a ricostruirsi una vita come esuli. Nel cast troviamo anche Gracjela Kicaj, Costantino Seghi, Eugenio Franceschini e Andrea Pennacchi.

La treccia

Nel 2024 è atteso anche in Italia il film tratto da La treccia (TEA), romanzo scritto da Laetitia Colombani che vede incrociarsi i destini di tre donne, geograficamente distanti e diversissime tra di loro. Smita, Giulia e Sara cercano il coraggio, sia di andare alla ricerca di un futuro migliore, sia di salvaguardare il proprio presente. E nonostante non si incontreranno queste tre donne saranno capaci di fornire l’una all’altra la forza per trovare quel coraggio dentro di sé. Colombani ha curato anche l’adattamento cinematografico del romanzo, che vede nel cast Kim Raver, Fotinì Peluso e Mia Maelzer.

Le Comte de Monte Cristo

Il celebre classico Il conte di Montecristo (Garzanti, traduzione di Lanfranco Binni) di Alexandre Dumas torna in un nuovo adattamento cinematografico per la regia di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte. Previsto nelle sale francesi l’11 dicembre del 2024, il film avrà come protagonista l’attore Pierre Niney, che reintepreterà le avventure di Edmond Dantès, il giovane marinaio ingiustamente accusato e detenuto in prigionia al Castello d’If. Dantès, dopo una tortuosa fuga dalla prigione tornerà a Marsiglia sotto le vesti di conte di Montecristo per consumare la sua vendetta. Nel cast del film compare anche l’attore italiano Pierfrancesco Favino.

Il signore degli anelli: The War of the Rohirrim

A dicembre 2024 negli Stati Uniti (non è ancora stata annunciata la data italiana) è prevista l’uscita di un nuovo film, questa volta d’animazione, dedicato al vastissimo mondo ideato da J. R. R. Tolkien relativo alla saga de Il signore degli anelli (Bompiani, traduzione di Ottavio Fatica). Il film girato da Kenji Kamiyama tratterà gli eventi che hanno avuto luogo circa 261 anni prima di quelli narrati nel film Le due Torri e che vedono protagonista Helm Hammerhand, il re di Rohan (che avrà la voce dell’attore Brian Cox).

La luce nella masseria

La luce nella masseria è un film per la televisione che arriverà in Rai in occasione della celebrazione per 70 anni della televisione italiana. Il film è tratto dall’omonimo libro scritto da Saverio D’Ercole e Roberto Moliterni (Mondadori), in uscita a gennaio 2024: ci troviamo nella Matera dei primi anni ’60, quando nella famiglia Rondinone, profondamente legata alla propria masseria, irrompe la televisione. Simbolo delle trasformazioni che da lì a breve avrebbero attraversato l’Italia, la televisione affascina Pinuccio, il piccolo di casa, attraverso i cui occhi vediamo le scelte che si troveranno a compiere le generazioni che popolano la sua famiglia una volta poste di fronte all’inevitabile cambiamento.

Confidenza

Nel 2024 è prevista anche l’uscita dell’adattamento cinematografico del romanzo Confidenza di Domenico Starnone (Einaudi) per la regia di Daniele Lucchetti. Nel cast, tra gli altri troviamo Elio Germano e Vittoria Puccini, Isabella Ferrari e Pilar Fogliati: la storia è quella della relazione travagliata tra Pietro e Teresa che, in un momento di crisi ,su proposta di lei decidono di scambiarsi reciprocamente una confidenza mai confessata prima. Questa decisione però si ritorcerà contro di loro dopo l’inevitabile rottura…

The Return

The Return è un film diretto da Uberto Pasolini con protagonista Ralph Fiennes nei panni di Ulisse e Juliette Binoche in quelli di Penelope, la cui uscita è prevista per il 2024. Il film è un adattamento di una parte del poema epico Odissea di Omero, e in particolare degli eventi che seguono al ritorno di Ulisse a Itaca dopo anni di peregrinazioni. Ulisse, profondamente cambiato dalla guerra e dalla sua Odissea, si troverà infatti a dover combattere con astuzia per salvare la sua famiglia e per tornare in possesso del suo titolo e delle sue terre.

10 minuti

10 minuti, atteso prima per l’anno in corso e ora per il 2024, è un film liberamente ispirato al libro Per 10 minuti (Feltrinelli) di Chiara Gamberale. La protagonista Bianca, trovandosi in un momento difficile della propria vita, su consiglio della sua psicoterapeuta decide di usare almeno dieci minuti al giorno per fare una cosa nuova, che non aveva mai fatto prima, mettendosi in gioco a partire da sfide più semplici, come il cimentarsi in una nuova ricetta, fino a quelle che richiederanno molto più coraggio. L’adattamento, diretto da Maria Sole Tognazzi, vede nel cast anche Margherita Buy, Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Alessandro Tedeschi.

Wicked – Parte prima

Questo adattamento cinematografico è la prima di due parti sviluppate sulla base del celebre musical di Broadway Wicked, che a sua volta ha due ispirazioni letterarie: Il mago di Oz (Nord-Sud, traduzione di Annalisa Strada), di L. Frank Baum, e il romanzo Wicked. Vita e opere della perfida strega dell’Ovest (Mondadori, traduzione di Michele Piumini) di Gregory Maguire. Il film, girato da John M. Chu, presenta nel cast Cynthia Erivo, Ariana Grande e Jonathan Bailey e narrerà la storia della perfida strega dell’Ovest.

La vita accanto

Marco Tullio Giordana dirige questo adattamento atteso per il 2024 del romanzo La vita accanto (Einaudi) di Mariapia Veladiano, con protagonisti gli attori Valentina Bellé e Paolo Pierobon. Ci troviamo nella vita di una famiglia vicentina, il cui equilibrio cambia quando nasce Rebecca, bambina bella e sana, caratterizzata però da una macchia purpurea sul viso che non può essere rimossa. Nei genitori questo fatto provoca un senso di rifiuto e impotenza, ma il vuoto lasciato da loro affetto verrà colmato dal legame che Rebecca sviluppa con sua zia Erminia, pianista di successo.