Tra le novità Disney del 2024 anche “Estranei”, film scritto e diretto da Andrew Haigh, che debutterà il 29 febbraio 2024. Un’uscita ispirata dal premiato romanzo di Taichi Yamada, che per l’occasione tornerà in una nuova edizione – I dettagli

In occasione della 46esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, Disney Italia ha presentato al pubblico le novità in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi.

Tra queste figura anche Estranei, film scritto e diretto da Andrew Haigh, che debutterà il 29 febbraio 2024 nelle sale italiane.

La nuova uscita riprende il romanzo – insignito del prestigioso Yamamoto Shugoro Prize for Literature – di Taichi Yamada che, pubblicato per la prima volta da Nord nel 2005 con la traduzione di Anna Martini, è pronto a tornare per la stessa casa editrice a febbraio, in una nuova edizione.

Un ritorno, dunque, per Taichi Yamada, giapponese classe ’34 definito da Bret Easton Ellis “uno dei migliori autori giapponesi che abbia mai letto”.

Nel film, nel suo condominio di Londra, Adam (Andrew Scott), una notte ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa d’infanzia in cui i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano vivere, proprio come il giorno della loro morte, 30 anni prima.

Fotografia header: copy Searchlight Pictures