Film tratti da libri: oltre 120 storie che hanno ispirato il cinema

Il rapporto tra letteratura e cinema è solido e duraturo: libri e film si intrecciano in un gioco di ispirazioni reciproche sin dai tempi della nascita della settima arte, e non si tratta di una relazione che sembra essere destinata a finire.

Il legame tra queste due discipline è evidente soprattutto nei numerosissimi esemplari di film tratti da libri che hanno fatto la storia del cinema. A partire dalla Cenerentola del 1899 girata da Georges Méliès (da molti considerato il primo esempio di adattamento cinematografico), fino alle numerose saghe contemporanee tratte dalle serie fantasy e dai fumetti di supereroi, i film d’ispirazione letteraria sono un genere molto apprezzato dagli spettatori, tanto che molte storie continuano a essere riportate sul grande schermo ogni manciata di anni (ne è un esempio Canto di Natale di Dickens, di cui si contano almeno una ventina di adattamenti).

Ma se da un lato il cinema prende grande ispirazione dalla letteratura, è anche vero il contrario: per esempio alcuni stili narrativi sono molto influenzati dalla velocità e dall’espressività visiva e poco dialogata di alcuni film (pensiamo al principio show, don’t tell), e, seppur più rari, non mancano i libri tratti da sceneggiature originali.

Una volta compresa e apprezzata la diversità dei due mezzi poi, si può finalmente mettere da parte l’annosa questione se sia “meglio il libro o il film”: cinema e letteratura per la loro estrema diversità (di sensi coinvolti, di tempo impiegato, di immediatezza…) non possono essere comparabili, ma nulla vieta di apprezzare entrambe le forme delle proprie storie preferite nelle loro diverse versioni. In fondo, molti appassionati di letteratura o di cinema si sono avvicinati a uno dei due mezzi proprio grazie alla voglia di riscoprire una storia amata anche in altre forme, senza contare poi che, la produzione dell’uno o dell’altro, rende la storia ancora più conosciuta, contribuendo alla sua “immortalità” nell’immaginario comune.

Per chi ama entrambe queste forme interpretative, ecco quindi una lista (che non ha alcuna pretesa di essere esaustiva, sarebbero migliaia i titoli da citare) di alcuni dei migliori film tratti da libri: un percorso di riscoperta, tra audiovisione e lettura, per accompagnare gli appassionati tra i più celebri adattamenti cinematografici e i libri da cui sono stati tratti.

Film tratti da libri – Classici

Film tratti da libri – Storie vere

Il diritto di contare , tratto da Il diritto di contare di Margot Lee Shatterley (Harper Collins, traduzione di Cristina Ingiardi)

, tratto da di Margot Lee Shatterley (Harper Collins, traduzione di Cristina Ingiardi) La mia Africa , tratto da La mia Africa di Karen Blixen (Feltrinelli, traduzione di Lucia Drudi Demby)

, tratto da di Karen Blixen (Feltrinelli, traduzione di Lucia Drudi Demby) Shindler’s list , tratto da La lista di Schindler di Thomas Keneally (Sperling & Kupfer, traduzione di Marisa Castino)

, tratto da di Thomas Keneally (Sperling & Kupfer, traduzione di Marisa Castino) The Help , tratto da The Help di Kathryn Stockett (Mondadori, traduzione di Paola Frezza Pavese e Adriana Colombo)

, tratto da di Kathryn Stockett (Mondadori, traduzione di Paola Frezza Pavese e Adriana Colombo) Persepolis , tratto da Persepolis di Marjane Satrapi (Rizzoli Lizard)

, tratto da di Marjane Satrapi (Rizzoli Lizard) Into the wild , tratto da Nelle terre estreme di John Krakauer (Corbaccio, traduzione di Laura Ferrari e Sabrina Zung)

, tratto da di John Krakauer (Corbaccio, traduzione di Laura Ferrari e Sabrina Zung) The wolf of wall street , tratto da Il libretto rosso del lupo di Wall Street di Jordan Belfort (Vallardi, traduzione di Sergio Orrao)

, tratto da di Jordan Belfort (Vallardi, traduzione di Sergio Orrao) A beautiful mind , tratto da Il genio dei numeri di Sylvia Nasar (BUR, traduzione di C. Capararo e R. Zuppet)

, tratto da di Sylvia Nasar (BUR, traduzione di C. Capararo e R. Zuppet) Nomadland , tratto da Nomadland. Un racconto di inchiesta di Jessica Bruder (Edizioni Clichy, traduzione di Giada Diano)

, tratto da Nomadland. Un racconto di inchiesta di Jessica Bruder (Edizioni Clichy, traduzione di Giada Diano) Il pianista , tratto da Il pianista di Władysław Szpilman (Dalai Editore)

, tratto da di Władysław Szpilman (Dalai Editore) Sette anni in Tibet , tratto da Sette anni tibet (Mondadori, traduzione di G. Gentili)

, tratto da (Mondadori, traduzione di G. Gentili) Lawrence d’Arabia , tratto da I sette pilastri della saggezza di T. E. Lawrence (Bompiani, tradotto da Erich Linder)

, tratto da di T. E. Lawrence (Bompiani, tradotto da Erich Linder) The imitation game, tratto da Alan Turing. Storia di un enigma di Andrew Hodges (Bollati Boringhieri, traduzione di David Mezzacapa)

Film tratti da libri – Commedie

Il diavolo veste Prada , tratto da Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger (Pickwick)

, tratto da di Lauren Weisberger (Pickwick) Il diario di Bridget Jones (trilogia), tratto dalla serie de Il diario di Bridget Jones di Helen Fielding (Rizzoli, traduzione di Olivia Crosio)

(trilogia), tratto dalla serie de di Helen Fielding (Rizzoli, traduzione di Olivia Crosio) About a boy , tratto da Un ragazzo di Nick Hornby (Guanda, traduzione di Federica Pedrotti)

, tratto da di Nick Hornby (Guanda, traduzione di Federica Pedrotti) Mangia prega ama , tratto da Mangia prega ama (Rizzoli, traduzione di Margherita Crepax)

, tratto da (Rizzoli, traduzione di Margherita Crepax) Forrest Gump , tratto da Forrest Gump di Winston Groom (Edizioni Theoria, traduzione di Francesco Vitellini)

, tratto da di Winston Groom (Edizioni Theoria, traduzione di Francesco Vitellini) Il dottor stranamore, tratto da Il dottor stranamore di Peter George (Bompiani, traduzione di Roberta Rambelli)

Film tratti da libri – Romantici e storie d’amore

Film tratti da libri – Thriller

Shining , tratto da Shining di Stephen King (Bompiani, traduzione di Adriana dall’Orto)

, tratto da di Stephen King (Bompiani, traduzione di Adriana dall’Orto) Il silenzio degli innocenti , tratto da Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris (Mondadori, traduzione di Roberta Rambelli)

, tratto da di Thomas Harris (Mondadori, traduzione di Roberta Rambelli) Assassinio sull’Orient Express , tratto da Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie (Mondadori, traduzione di Lidia Zazo)

, tratto da di Agatha Christie (Mondadori, traduzione di Lidia Zazo) Profumo – Storia di un assassinio, tratto da Il profumo di Patrick Süskind (TEA, traduzione di Giovanna Agabio)

L’amore bugiardo , tratto da L’amore bugiardo di Gyllian Flynn (Rizzoli, traduzione di Francesco Graziosi e Isabella Zani)

, tratto da di Gyllian Flynn (Rizzoli, traduzione di Francesco Graziosi e Isabella Zani) Lo squalo, tratto da Lo squalo di Peter Benchley (Mondadori, traduzione di M. Dèttore)

La ragazza del treno , tratto da La ragazza del treno di Paula Hawkins (Piemme, traduzione di Barbara Porteri)

, tratto da di Paula Hawkins (Piemme, traduzione di Barbara Porteri) Il codice da vinci , tratto da Il codice da vinci di Dan Brown (Mondadori, traduzione di Riccardo Villa)

, tratto da di Dan Brown (Mondadori, traduzione di Riccardo Villa) American psycho , tratto da American psycho di Bret Easton Ellis (Einaudi, traduzione di Giuseppe Culicchia)

, tratto da di Bret Easton Ellis (Einaudi, traduzione di Giuseppe Culicchia) Psycho , tratto da Psycho di Robert Bloch (il Saggiatore, traduzione di Bruno Tasso)

, tratto da di Robert Bloch (il Saggiatore, traduzione di Bruno Tasso) Rebecca , tratto da Rebecca la prima moglie di Daphne du Maurirer (il Saggiatore, traduzione Marina Morpurgo)

, tratto da di Daphne du Maurirer (il Saggiatore, traduzione Marina Morpurgo) Non è un paese per vecchi , tratto da Non è un paese per vecchi di Cormac McCarthy (Einaudi, traduzione di Martina Testa)

, tratto da di Cormac McCarthy (Einaudi, traduzione di Martina Testa) La finestra sul cortile tratto dal racconto La finestra sul cortile di Cornell Woolrich

tratto dal racconto di Cornell Woolrich Il talento di Mr. Ripley , tratto da Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith (La nave di Teseo, traduzione di Maria Grazie Prestini)

, tratto da di Patricia Highsmith (La nave di Teseo, traduzione di Maria Grazie Prestini) La ragazza nella nebbia, tratto da La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi (TEA)

, tratto da di Stieg Larsson (Marsilio, traduzione di Carmen Giorgetti Cima) Il nome della rosa , tratto da Il nome della rosa di Umberto Eco (La nave di Teseo)

, tratto da di Umberto Eco (La nave di Teseo) Arancia meccanica , tratto da Arancia meccanica di Anthony Burgess (Einaudi, traduzione di Marco Rossari)

, tratto da di Anthony Burgess (Einaudi, traduzione di Marco Rossari) Casino Royale, tratto da Casino Royale di Ian Fleming (Adelphi, traduzione di M. Bocchiola)

Film tratti da libri – Drammi

Trainspotting , tratto da Trainspotting di Irvine Welsh (Guanda, traduzione di Giuliana Zeuli)

, tratto da di Irvine Welsh (Guanda, traduzione di Giuliana Zeuli) Quel che resta del giorno , tratto da Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro (Einaudi, traduzione di Maria Antonietta Saracino)

, tratto da di Kazuo Ishiguro (Einaudi, traduzione di Maria Antonietta Saracino) Molto forte, incredibilmente vicino , tratto da Molto forte, incredibilmente vicino di Jonathan Safran Foer (Guanda, traduzione di Massimo Bocchiola)

, tratto da di Jonathan Safran Foer (Guanda, traduzione di Massimo Bocchiola) Il miglio verde , tratto da Il miglio verde di Stephen King (Sperling & Kupfer, traduzione di Tullio Dobner)

, tratto da di Stephen King (Sperling & Kupfer, traduzione di Tullio Dobner) Qualcuno volò sul nido del cuculo , tratto da Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey (Rizzoli, traduzione di B. Oddera)

, tratto da di Ken Kesey (Rizzoli, traduzione di B. Oddera) Le ali della libertà , tratto da Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank di Stephen King, presente nell’antologia Stagioni Diverse (Sperling & Kupfer, traduzione di Paola Formenti e Bruno Amato)

, tratto da di Stephen King, presente nell’antologia Stagioni Diverse (Sperling & Kupfer, traduzione di Paola Formenti e Bruno Amato) La scelta di Sophie , tratto da La scelta di Sophie di William Styron (Mondadori, traduzione di Ettore Capriolo)

, tratto da di William Styron (Mondadori, traduzione di Ettore Capriolo) Non lasciarmi , tratto da Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro (Einaudi, traduzione di Paola Novarese)

, tratto da di Kazuo Ishiguro (Einaudi, traduzione di Paola Novarese) Il padrino (trilogia), tratto da Il padrino di Mario Puzo (Corbaccio, traduzione di Mercedes Giordini Ozzola)

(trilogia), tratto da di Mario Puzo (Corbaccio, traduzione di Mercedes Giordini Ozzola) Fight Club , tratto da Fight Club di Chuck Palhaniuk (Mondadori, traduzione di Tullio Dobner)

, tratto da di Chuck Palhaniuk (Mondadori, traduzione di Tullio Dobner) Il paziente inglese , tratto da Il paziente inglese di Michael Ondaatje (Garzanti, traduzione di Marco Papi)

, tratto da di Michael Ondaatje (Garzanti, traduzione di Marco Papi) Via col vento , tratto da Via col vento di Margaret Mitchell (Neri Pozza, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani)

, tratto da di Margaret Mitchell (Neri Pozza, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani) Noi ragazzi dello zoo di Berlino , tratto da Noi ragazzi dello zoo di Berlino di Christiane F. (Rizzoli, traduzione di Roberta Tatafiore)

, tratto da di Christiane F. (Rizzoli, traduzione di Roberta Tatafiore) Il giardino delle vergini suicide , tratto da Le vergini suicide di Jeffrey Eugenides (Mondadori, traduzione di Cristina Stella)

, tratto da di Jeffrey Eugenides (Mondadori, traduzione di Cristina Stella) Memorie di una geisha , tratto da Memorie di una Geisha di Arthur Golden (TEA, traduzione di Donatella Cerutti Pini)

, tratto da di Arthur Golden (TEA, traduzione di Donatella Cerutti Pini) Balla coi lupi, tratto da Balla coi lupi di Michael Blake (Sperling & Kupfer, tradotto da L. Bollini)

Noi siamo infinito, tratto da Noi siamo infinito. Ragazzo da parete di Stephen Chbosky (Sperling & Kupfer, traduzione di Chiara Brovelli)

Film tratti da libri – Fantasy e fantascienza

Harry Potter (saga), tratto dalla saga di Harry Potter di J. K. Rowling (Salani, traduzione di Marina Astrologo)

(saga), tratto dalla saga di di J. K. Rowling (Salani, traduzione di Marina Astrologo) Il signore degli anelli (trilogia), tratto dalla saga de Il signore degli anelli di John R. R. Tolkien (Bompiani, traduzione di Ottavio Fatica)

(trilogia), tratto dalla saga de di John R. R. Tolkien (Bompiani, traduzione di Ottavio Fatica) Jurassic Park , tratto da Jurassic Park di Michael Crichton (Garzanti, traduzione di Maria Teresa Marenco e Andrea Pagnes)

, tratto da di Michael Crichton (Garzanti, traduzione di Maria Teresa Marenco e Andrea Pagnes) Dun e, tratto dal ciclo di Dune di Frank Herbert (Fanucci, traduzione di Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli)

e, tratto dal ciclo di di Frank Herbert (Fanucci, traduzione di Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli) Blade Runner , tratto da Ma gli androiodi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick (Fanucci, traduzione di Carlo Pagetti e Riccardo Duranti)

, tratto da di Philip K. Dick (Fanucci, traduzione di Carlo Pagetti e Riccardo Duranti) 2001 Odissea nello spazio , da cui è stato tratto 2001 Odissea nello spazio di Arthur C. Clarke (Fanucci, traduzione di Bruno Oddera)

, da cui è stato tratto di Arthur C. Clarke (Fanucci, traduzione di Bruno Oddera) La bussola d’oro (saga), tratto da la trilogia Queste oscure materie di Philip Pullman (Salani, traduzione di Alfredo Tutino e Marina Astrologo)

(saga), tratto da la trilogia di Philip Pullman (Salani, traduzione di Alfredo Tutino e Marina Astrologo) Le cronache di Narnia (saga), tratto dalla saga de Le cronache di Narnia di C. S. Lewis (Mondadori, traduzione di Chiara Belliti e Fedora Dei)

(saga), tratto dalla saga de di C. S. Lewis (Mondadori, traduzione di Chiara Belliti e Fedora Dei) Hunger games (saga), tratto dalla saga di Hunger Games di Suzanne Collins (Mondadori, traduzione di Fabio Paracchini e Simona Brogli)

Film tratti da libri – Storie per bambini e ragazzi

Film tratti da libri – Horror