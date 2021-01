I film del 2021 tratti da libri (romanzi, graphic novel e fumetti)

Per chi ama il cinema e i libri (romanzi di tutti i generi, ma anche graphic novel e fumetti) abbiamo preparato una selezione di anticipazioni dei film del 2021 ispirati da libri.

Una lista che non ha la pretesa di essere definitiva: il 2020, infatti, è stato un anno che tra i vari settori ha colpito fortemente anche il mondo della settima arte, a causa dei diversi periodi di chiusura di sale e teatri e delle produzioni interrotte. Per questa ragione molte uscite sono state rimandate più volte, fino a essere spostate a un indefinito 2021; altre ancora hanno tentato (e stanno tentando) la via dei servizi di streaming. E per quanto ci auguriamo che i titoli di cui vi parliamo possano essere proiettati sul grande schermo, non si può escludere che alcune uscite possano essere rimandate ai prossimi anni o passare direttamente per i vostri salotti.

Vediamo quindi, tra le uscite cinematografiche di quest’anno rimandate al prossimo, e quelle già programmate per l’anno a venire, quali film previsti per il 2021 hanno preso ispirazioni dal mondo dei libri.

Film del 2021 tratti da romanzi

L’Arminuta

Regia: Giuseppe Bonito (già dietro la camera di Pulce non c’è e Figli).

Cast: Sofia Fiore, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Andrea Fuorto, Carlotta De Leonardis.

Tratto da: il romanzo omonimo di Donatella di Pietrantonio, intervistata da ilLibraio.it in occasione dell’uscita de L’arminuta e del suo proseguimento Borgo Sud e pubblicato da Einaudi.

Trama: siamo nel 1975, quando la protagonista, una ragazzina di tredici anni, viene riportata dalla famiglia a cui non sapeva di appartenere, perdendo così la vita da figlia unica che l’aveva cullata fino a prima, trovandosi a dover condividere l’affetto e lo spazio di una piccola casa con altri cinque fratelli.

Dune

Regia: Denis Villeneuve (autore di altri celebri film degli ultimi anni, come Arrival e Blade Runner 2049).

Cast: Timothée Chalamet (che, rimanendo in tema di adattamenti, abbiamo trovato già in Chiamami con il tuo nome e in Piccole Donne nella versione di Greta Gerwig), Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa e Javier Bardem.

Tratto da: Dune (Fanucci, traduzione di Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli) di Frank Herbert, primo romanzo di un ciclo fantascientifico, vincitore del premio Nebula e del premio Hugo. La versione audiolibro è stata protagonista di una puntata del nostro podcast L’audiolibraio.

Trama: ci troviamo in un futuro lontano da quello che potremmo immaginare, in cui “la spezia” è la sostanza più cercata in tutto l’universo, poiché allunga la vita, aumenta le capacità mentali, e permette di viaggiare nello spazio. Al duca Leto Atreides viene affidata la gestione del pianeta noto come Dune, l’unico in cui si trova “la spezia”, pur sapendo che troverà ad aspettarlo un piano architettato dai suoi nemici.

La tigre bianca

Regia: Ramin Bahrani.

Cast: Adarsh Gourav, Rajkummar Rao, Priyanka Chopra Jonas (conosciuta per la sua partecipazione alla serie tv Quantico).

Tratto da: l’omonimo romanzo di Aravind Adiga, vincitore del Booker Prize 2008, pubblicato in Italia da Einaudi con la traduzione di Norman Gobetti. Dal romanzo Selection Day dello stesso autore Netflix aveva già tratto una serie tv.

Trama: nell’India moderna, Balram, un giovane ragazzo ambizioso, riesce a diventare l’autista dei facoltosi Ashok e Pinky. Cresciuto con convinzione di dover adottare un comportamento da leale servitore, scopre che i nuovi datori di lavoro sarebbero disposti a rovinare il suo futuro per mantenere la loro vita così come’è. Da questa rivelazione Balram troverà la forza di ribellarsi al sistema corrotto e ingiusto di cui ha sempre fatto parte.

The Forgiven

Regia: John Michael McDonagh.

Tratto da: il romanzo omonimo di Lawrence Osborne, inedito in Italia.

Cast: Ralph Fiennes (attore teatrale conosciuto al cinema tra gli altri per le sue interpretazioni in Schindler’s List, nell’adattamento de Il paziente inglese e per essere stato Voldemort nella saga di Harry Potter), Jessica Chastain (la troviamo, per esempio, in The Help e The Martian), Said Taghmaoui, Caleb Landry Jones, Matt Smith, Christopher Abbott, Ismael Kanater, Marie-Josée Croze, Alex Jennings e Abbey Lee.

Trama: ci troviamo in Marocco, tra le montagne dell’Alto Atlante. Una coppia angloamericana è in viaggio per raggiungere una grande e lussuosa villa immersa nel deserto, dove è pianificata una festa che durerà l’intero weekend, ma vengono coinvolti in un incidente automobilistico che sconvolgerà la loro vita, quella dei loro amici e degli abitanti della zona.

Cruella

Regia: Craig Gillespie (regista anche di Tonya).

Cast: Emma Stone (Birdman, La la land, La favorita…), Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Mark Strong.

Tratto da: il personaggio da I cento e uno dalmata (Emme edizioni) di Dodie Smith, da cui si era ispirato anche il cartone Disney. La trama del film è invece ispirata a Hello, cruel heart di Maureen Johnson. Ma cosa si nasconde dietro ai nuovi live action Disney?

Trama: ci troviamo nella Londra degli anni ’70; Crudelia è una giovane fashion designer, che inizia a sviluppare un’ossessione per la pelle dei cani, soprattutto quella dei Dalmata… in una commedia crime, la storia della celebre cattiva de La carica dei 101.

Le assaggiatrici

Regia: Cristina Comencini (regista anche di Va’ dove ti porta il cuore e La bestia nel cuore). Anche drammaturga e scrittrice, nel 2020 ha pubblicato il romanzo L’altra donna.

Tratto da: l’omonimo romanzo di Rossella Postorino (intervistata da ilLibraio.it in occasione dell’uscita de Le assaggiatrici e del suo libro per ragazzi Tutti giù per aria), vincitore di molti premi tra cui il Premio Campiello 2018.

Trama: Rosa Sauer è una delle dieci assaggiatrici di Hitler, donne che ogni giorno, tre volte al giorno, sono obbligate ad assicurarsi che il cibo del dittatore non sia stato avvelenato. Queste donne, costrette ad affrontare la paura di morire ogni giorno, intessono relazioni, diventando amiche e rivali.

Pinocchio

Dopo la versione di Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni, per il 2021 sembrano essere in programma due nuove versioni, entrambe ispirate al romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi (ecco il nostro approfondimento sulla fiaba e la rilettura di Ilaria Gaspari).

Regia: Guillermo del Toro (vincitore del premio Oscar al miglior film e alla miglior regia per il film – che si espande con un libro – La forma dell’acqua) e Mark Gustafson; cast: Gregory Mann, Ewan McGregor (protagonista di Trainspotting e moltissimi altri, regista dell’adattamento di Pastorale Americana), David Bradley, Tilda Swinton (Le cronache di Narnia, Moonrise Kingdom, Solo gli amanti sopravvivono…), Christoph Waltz (Alita, Django Unchained, Big Eyes…), Finn Wolfhard, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman; trama: si tratterà di un musical in versione animata in stop motion. La storia di Pinocchio prenderà nuove sfumature, perché sarà ambientata nell’Italia degli anni ’30, durante l’ascesa del fascismo e di Benito Mussolini. Regia: Robert Zemekis (Ritorno al futuro, Forrest Gump, Cast Away, Le streghe…); cast: Tom Hanks (a interpretare Geppetto); trama: si tratterà di un remake live action prodotto dalla Disney, è quindi possibile che si ispiri al cartone del 1940

Il bambino nascosto

Regia: Roberto Andò.

Cast: Silvio Orlando (Caos calmo, Il papà di Giovanna, Lacci…), Roberto Herlitzka, Lino Musella, Giuseppe Pirozzi.

Tratto da: il romanzo omonimo di Roberto Andò (La Nave di Teseo).

Trama: Gabriele Santoro è un professore di pianoforte al conservatorio. Quando un giorno apre la porta di casa all’arrivo del postino, un bambino di dieci anni si intrufola in casa sua. Si tratta di Ciro, figlio dei vicini di casa, appartenenti alla camorra. Gabriele decide di nascondere il bambino, che tace riguardo al motivo della fuga.

Lei mi parla ancora

Regia: Pupi Avati, regista di moltissimi film ma anche scrittore. Ecco i libri da cui prende ispirazione.

Cast: Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli , Isabella Ragonese, Lino Musella, Fabrizio Gifuni. Insieme a loro anche Chiara Caselli, Alessandro Haber, Serena Grandi, Gioele Dix, Nicola Nocella.

Tratto da: liberamente tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi (edito da Skira).

Trama: Nino e Caterina sono felicemente sposati da sessantacinque anni. Alla morte di Caterina, la loro figlia Elisabetta decide di assumere un editor che possa trasformare i ricordi di Nino in un romanzo sulla storia d’amore dei genitori. Il rapporto tra Nino e Amicangelo, l’editor, dopo divergenze caratteriali si trasformerà in un’amicizia profonda.

I am Pilgrim

Regia: Matthew Vaughn (Kick Ass, X-men l’inizio).

Tratto da: la trilogia Pilgrim di Terry Hayes (Rizzoli, traduzione di Laura Bortoluzzi e Silvia Cavenaghi).

Trama: Pilgrim è il nome in codice per Scott Murdoch, agente segreto ormai in pensione, che viene richiamato in azione dal suo governo per una nuova investigazione, quella che lo vedrà contrastare il Saraceno, un pericoloso terrorista che sta pianificando un attacco biologico contro gli Stati Uniti.

Security

Regia: Peter Chelsom (Serendipity, Shall we dance?).

Tratto da: l’omonimo romanzo di Stephen Amidon (Mondadori, traduzione di M. Matteini).

Cast: Marco D’Amore (attore e regista, conosciuto per il suo ruolo in Gomorra), Maya Sansa (La meglio gioventù, Buongiorno notte e molti altri), Fabrizio Bentivoglio, Tommaso Ragno, Silvio Muccino.

Trama: un thriller che si svolge in un piccola cittadina dove tutti si conoscono. La figlia dell’ubriacone del paese, arrestato per sospette molestie pedofile, accusa di tentato stupro il ricco newyorkese che possiede la tenuta più grande di tutta la zona. Mentre la polizia ritiene che si tratti di una strategia per coprire il padre, il responsabile dei sistemi di sicurezza installati nelle case della città scoprirà una verità che cambierà la vita a molte persone.

The force

Regia: James Mangold (Ragazze interrotte, Wolverine, Ford vs. Ferrari).

Tratto da: Corruzione di Don Winslow.

Trama: a New York, alla vigilia di un’invasione di eroina a buon mercato, al centro del crimine ci sono i poliziotti e non un gruppo di malavitosi. Un poliziotto si trova costretto a dover scegliere tra la sua famiglia, i colleghi e la sua stessa vita.

La scuola cattolica

Regia: Stefano Mordini (già resta dell’adattamento di Acciaio di Silvia Avallone).

Cast: Benedetta Porcaroli, Ludovico Tersigni, Valeria Golino, Fabrizio Gifuni, Fausto Russo Alesi, Valentina Cervi, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Corrado Invernizzi, Sergio Romano.

Tratto da: il romanzo omonimo di Andrea Albinati, vincitore del Premio Strega 2016 (Rizzoli). Su ilLibraio.it un capitolo del romanzo.

Trama: nella Roma degli anni ’70, in un quartiere residenziale si trova una scuola cattolica maschile frequentata da figli di famiglie borghesi. Nello stesso periodo la città è scossa da tumulti politici, da cui le famiglie pensano di poter allontanare i giovani tramite una rigida educazione. Nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 però il delitto del Circeo sconvolge Roma: i responsabili del crimine sono ex studenti proprio della scuola cattolica. Edoardo, che la frequenta, cerca di raccontare il clima che ha portato a quegli eventi.

Cinderella

Regia: Kay Cannon.

Cast: Camila Cabello, Billy Porter, Idina Menzel, Nicholas Galitzine, Pierce Brosnan, Minnie Driver, Maddie Baillio, Charlotte Spencer, John Mulaney, James Corden, Missy Elliott.

Tratto da: la fiaba popolare di Cenerentola, nel’interpretazione poplare di Charles Perrault e dei fratelli Grimm.

Trama: la storia di Cenerentola viene reinterpretata in chiave musical. Se siete appassionati della fiaba, ecco l’approfondimento sulla recente riscrittura di Rebecca Solnit, saggista e scrittrice femminista.

Killers of the flower moon

Regia: Martin Scorsese (Taxi Driver, Toro Scatenato, The wolf of wall street, The Irishman…).

Cast: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro.

Tratto da: Gli assassini della terra rossa (Corbaccio, traduzione di Francesco Zago) di David Grann.

Trama: negli anni ’20, nella contea di Osage, in Oklaoma, vengono scoperti numerosi giacimenti di petrolio. Contemporaneamente iniziano a verificarsi una serie di omicidi, che prendono di mira i cittadini facoltosi della tribù indiana che abita la contea, i proprietari dei terreni in cui è stato scoperto l’oro nero. Un’agenzia federale, che diventerà poi l’FBI, decide di aprire un’indagine…

Where the crawdads sing

Regia: Olivia Newman.

Cast: Daisy Edgar Jones (protagonista della serie tv Persone Normali, tratta dal romanzo di Sally Rooney).

Tratto da: l’omonimo romanzo di Delia Owens (in italiano La ragazza della palude, edito da Solferino con la trduzione di Lucia Fochi).

Trama: Kya vive sola in un tranquillo villaggio di pescatori. È un’ottima conoscitrice di tutti i segni della natura, e girovaga con un aspetto selvatico e insolito. Quando cresce diventa l’oggetto di attenzioni dei ragazzi del paese. Quando nella palude spunta il corpo di Chase Andrews, da lei frequentato, i sospetti del paese si trasformano in un’accusa formale di omicidio, che la porterà a dover affrontare un mondo sconosciuto in tribunale.

No Time to Die

Regia: Cary Fukunaga (Jane Eyre, Beast of No Nation).

Cast: Daniel Craig, Léa Seydoux (La vita di Adele, Bastardi senza gloria, The Lobster), Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear, Ralph Fiennes, Rami Malek (Mr. Robot, Bohemian Rapsody), Lashana Lynch, Ana de Armas, Dali Benssalah, Billy Magnussen, and David Dencik.

Tratto da: Non c’è tempo per morire (Devil May Care, edito in Italia da Piemme con la traduzione di A. Marti e S. Tettamanti) di Sebastian Faulks.

Candyman

Regia: Nia DaCosta (Little woods, e in futuro il sequel di Captain Marvel).

Cast: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Tony Todd e Vanessa Estelle Williams (gli ultimi due negli stessi ruoli del film del 1992.

Tratto da: il racconto The Forbidden di Clive Barker.

Trama: si tratta del sequel del film del 1992 Candyman – Terrore dietro lo specchio. A Cabrini Green, quartiere popolare di Chicago, è sempre stata popolare la storia di un killer soprannaturale con un uncino al posto di una mano. È passato un decennio da quando i condomini del quartiere sono stati demoliti, e ora nel quartiere fortemente gentrificato, c’è posto per loft di lusso. In uno di questi si è appena trasferito l’artista Anthony McCoy, la cui carriera è in declino. Venuto a sapere della leggenda, Anthony inizia a esplorare i macabri racconti del passato per renderli l’oggetto dei suoi dipinti.

Chaos walking

Regia: Doug Liman (The bourne identity, Mr. & Mrs. Smith, Edge of Tomorrow).

Cast: Daisy Ridley (Rey dell’ultima trilogia di Star Wars), Tom Holland (il Peter Parker di Spiderman: Homecoming), Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, David Oyelowo.

Tratto da: l’ominima trilogia di science fiction. In particolare si tratterà dell’adattamento del primo volume, The Knife of Never Letting Go (La fuga, Mondadori, tradotto da Giuseppe Iacobacci).

Trama: Todd è il primo a scoprire Viola, una misteriosa ragazza che atterra sul suo pianeta, un luogo dove tutte le donne sono scomparse e gli uomini soffrono di un disturbo che fa sì che tutti i loro pensieri vengano mostrati. La vita di Viola è in pericolo, e nel proteggerla Todd scoprirà il suo vero potere e i segreti del suo pianeta.

The Last Duel

Regia: Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Il gladiatore, The Martian…).

Cast: Adam Driver, Matt Damon, Bel Affleck, Jodie Marie Comer.

Tratto da: il libro The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France di Eric Jager.

Trama: si tratta di un thriller di matrice storica. Nella Francia del 14esimo secolo, il cavaliere Jeal Le Carrouges accusa il suo miglio amico, lo scudiero Jacques Le Gris, di essere l’uomo colpevole dello stupro di sua moglie. Si decide per un processo tramite duello: l’uomo che ne rimmarrà vivo dopo il combattimento sarà il portatore della verità.

Without remorse

Regia: Stefano Sollima (ACAB, Suburra, Sicario).

Cast: Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Luke Mitchell, Jack Kesy, Brett Gelman, Colman Domingo.

Tratto da: Senza rimorso (BUR) di Tom Clancy, che si pone come spin-off della serie di Jack Ryan.

Trama: John Clark è un Navy SEAL statunitense che cerca vendetta per la morte di sua moglie. Durante il percorso scoprirà di essere parte di una grande cospirazione.

Film del 2021 tratti da fumetti e graphic novel

Marry me

Regia: Kat Coiro.

Cast: Jennifer Lopez (tra i suoi film più conosciuti The wedding planner e Shall we dance?), Owen Wilson (I Tenenbaum, la saga di Ti presento i miei, Midnight in Paris, Io & Marley…) Sarah Silverman, John Bradley, Michelle Buteau, Chloe Coleman, Maluma.

Tratto da: l’omonima graphic novel di Bobby Crosby.

Trama: dopo aver saputo che il compagno (sul palco e nella vita) la tradisce, una celebre popstar decide di sposare uno sconosciuto che a uno dei suoi concerti si presenta con un cartello con scritto “Sposami”.

Gli eterni

Regia: Chloé Zhao.

Cast: Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden (gli ultimi due diventati celebri per il loro ruolo nella serie tv Il trono di spade), Kumail Nanjiani, Gemma Chan e Salma Hayek (Savages, Lo cunto de li cunti).

Tratto da: la serie di fumetti Marvel The Eternals.

Trama: Gli Eterni è una razza di esseri immortali che vive sulla Terra da più di 7000 anni. La storia si concentrerà sugli eventi che seguono Avengers: Endgame: gli Eterni si troveranno a doversi riunire per salvare l’umanità dai Devianti, la loro controparte malvagia.

Venom: Let There Be Carnage

Regia: Andy Serkis (conosciuto anche per la sua voce: ha interpretato Gollum nel Signore degli Anelli, Snoke in Star Wars ed è un lettore di audiolibri).

Cast: Tom Hardy (Inception, Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Locke, The Revenant, Dunkirk), Woody Harrelson (Natural Born Killers, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, True Detective), Michelle Williams (Dawsons’s Creek, Shutter Island, Manchester by the sea), Reid Scott, Naomie Harris.

Tratto da: i fumetti Marvel dedicati alla figura di Venom.

Trama: si tratta del sequel del film Venom. Il simbionte in questo caso dovrà affrontare Cletus Kasady, anche detto Carnage.

Old

Regia: M. Night Shyamalan (Il sesto senso, Sign, Split).

Cast: Gael García Bernal, Rufus Sewell, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Embeth Davidtz e Emun Elliott.

Tratto da: il graphic novel Sandcastle di Pierre Oscar Levy e Frederik Peeters.

Trama: si tratta di un thriller ambientato su una spiaggia paradisiaca, su cui si trovano, per ragioni diverse, 13 persone. Un giorno viene ritrovato in mare il corpo di una donna senza vita. A quel punto i 13 si accorgeranno di non avere vie di scampo da quell’isola…

Black Widow

Regia: Cate Shortland (Somersault, Lore, Berlyn Sindrome – In ostaggio).

Cast: Scarlett Johansson (già Vedova Nera in altri film Marvel, ma anche Lost in Traslation, Match Point, Marriage Story, Jojo Rabbit), Florence Pugh (Piccole donne, Midsommar), David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone, Rachel Weisz (The Lobster, La favorita).

Tratto da: i fumetti Marvel dedicati alla figura de La vedova nera.

Trama: ci troviamo dopo i fatti di Captain America: Civil War e prima dell’unione al gruppo degli Avengers. Natasha viene coinvolta in una cospirazione che la porterà a fare i conti con il suo passato di spia.

Diabolik

Regia: Manetti Bros. (conosciuti per Ammore e malavita, con cui hanno vinto il David di Donatello per il miglior film 2018 e L’ispettore Coliandro).

Cast: Luca Marinelli (La grande bellezza, Lo chiamavano Jeeg Robot, Martin Eden) nei panni di Diabolik, Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant, Valerio Mastandrea (La prima cosa bella, Perfetti sconosciuti, Fai bei sogni…) che interpreterà l’ispettore Ginko.

Tratto da: alcuni volumi del fumetto Diabolik di Angela e Luciana Giussani (Mondadori).

Trama: il film si concentrerà sull’incontro tra Diabolik e Eva Kant, che nel fumetto avviene ne L’arresto di Diabolik.

Morbius

Regia: Daniel Espinosa.

Cast: Jared Leto (cantante dei Thirty Second to Mars, visto già in Fight club, Alexander, Requiem for a dream, Dallas Buyers Club), Matt Smith (Dr. Who, The Crown), Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, and Tyrese Gibson.

Tratto da: i fumetti Marvel dedicati al personaggio di Morbius, conosciuto anche per essere uno dei nemici di Spiderman.

Trama: Morbius, uno scienziato che soffre fin da piccolo di una rara malattia del sangue, nel tentativo di curarsi si trasforma in un vampiro dalle capacità sovrumane, ma che non soffre delle debolezze tipiche tipiche dei tradizionali racconti vampireschi. Morbius, dalle buone intenzioni, si trova così ad affrontare i dilemmi morali causati dalla sua sete di sangue.

Black Adam

Regia: Jaume Collet-Serra.

Cast: Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Noah Centineo, Quintessa Swindell.

Tratto da: i fumetti della DC ispirati all’omonimo personaggio.

Trama: il film narra la storia di Black Adam, personaggio del mondo dei supereroi DC Comics e nemico di Shazam.

Shang chi e la leggenda dei dieci anelli

Regia: Destin Daniel Cretton.

Cast: Simu Liu, alongside Tony Leung, Awkwafina, Meng’er Zhang, Michelle Yeoh, Ronny Chieng, Fala Chen, e Florian Munteanu.

Tratto da: il supereroe dei fumetti Marvel Shang Chi.

Trama: Shang Chi viene attirato nell’organizzazione criminale dei Dieci Anelli, e per questo sarà costretto ad affrontare il passato che credeva di aver messo da parte.

Prince of cats

Regia: Spike Lee (Inside Man, BlackKklansman, Da 5 Bloods).

Cast: Lakeith Stanfield (Selma, Snowden, Scappa – Get out, Uncut Gems).

Tratto da: il graphic novel Prince of Cats di Ronald Wimberly.

Trama: si tratta della storia di Romeo e Giulietta, vista però dal punto di vista di Tebaldo e la banda dei Capuleti, e rivisitata in chiave hip-hop (e ambientata nella New York degli anni ’80).

The King’s Man – Le origini

Regia: Matthew Vaughn (Kickass, X-Men – L’inizio).

Cast: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander (Pride & Prejudice, Mission Impossible – Rogue Nation, Bohemian Rapsody), Harris Dickinson, Daniel Brühl (The Inglorious Basterds, Captain America: Civil War), Djimon Hounsou (Il gladiatore, Blood Diamond), Charles Dance.

Tratto da: liberamente ispirato alla serie di fumetti Kingsman di Dave Gibbons e Mark Millar.

Trama: si tratta del prequel del film Kingsman – Secret Service. Siamo nel ‘900: un gruppo dei tiranni più crudeli del mondo e di menti criminali sta organizzando un piano per sterminare milioni di persone. Il tentativo di un uomo e dei suoi collaboratori di fermarli poterà alla creazione dell’agenzia di spionaggio conosciuta nel primo film.