L’approfondimento dedicato a “Il Trono di Spade” e ai libri della saga fantasy di George R. R. Martin, “Cronache del ghiaccio e del fuoco”. Tra draghi e colpi di scena, ripercorriamo i romanzi in ordine cronologico, la trama e i personaggi di una delle storie più dibattute e amate degli ultimi anni, oggi ripresa dalla serie tv prequel “House of the Dragon”…

La serie televisiva Il trono di spade, tratta dai libri di George R. R. Martin, è una delle più seguite, chiacchierate, spoilerate e discusse di tutti i tempi.

Ambientata nel mondo ideato da George Raymond Richard Martin (scrittore, sceneggiatore e produttore televisivo statunitense) nella saga fantasy Cronache del ghiaccio e del fuoco, la serie tv Game of Thrones (arrivata in Italia con il nome de Il trono di spade e conclusa a maggio 2019) continua ad attirare l’attenzione del pubblico anche grazie al prequel House of the Dragon, andato in onda a partire dal 2022 e tuttora in corso.

Per tutti i fan della serie tv che volessero recuperare i libri del Trono di Spade, in questo articolo ripercorriamo le Cronache del ghiaccio e del fuoco in ordine cronologico, approfondendone la trama e i personaggi.

Il Trono di Spade: i libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco

Quando, nel 1991, George Martin iniziò a scrivere il primo volume della saga, intitolato Un gioco di troni, nella sua mente andava già delineandosi l’intera trama: nel progetto iniziale doveva trattarsi di una trilogia ma, durante la stesura del primo libro, l’autore si rese conto di non poter esaurire in tre volumi tutta la narrazione che aveva in mente. Così ampliò il progetto a sei volumi, che divennero sette col procedere della scrittura, raccolti nella saga che prese come titolo Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Il primo volume, dal titolo originale A game of thrones, fu pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti nel 1996. Tre anni dopo, nel 1999, uscì la prima edizione italiana, divisa in due volumi, dal titolo Il trono di spade e Il grande inverno (Mondadori, traduzione di Sergio Altieri, venuto a mancare nel 2017), oggi riuniti nel libro Il trono di spade. Volume 1: Un gioco di troni.

Proseguiamo con i libri del Trono di Spade: il secondo capitolo della saga, dal titolo A clash of kings e pubblicato nel 1999, è il primo a diventare un bestseller; in Italia fu pubblicato nel 2001, in due volumi: Il regno dei lupi e La regina dei draghi (Mondadori, traduzione di Sergio Altieri), poi proposti insieme ne Il trono di spade. Volume 2: Uno scontro di re.

Il terzo romanzo della serie, uscito nel 2000, aveva come titolo originale A storm of swords. Nell’edizione italiana il libro fu spezzato in tre volumi: Tempesta di spade, I fiumi della guerra e Il portale delle tenebre (Mondadori, traduzione di Sergio Altieri), riediti in seguito in un solo volume intitolato Il trono di spade. Volume 3: Una tempesta di spade.

Terminati i primi tre libri del Trono di Spade, l’autore impiegò ben cinque anni per ultimare il quarto capitolo della saga, A feast for crows che, pubblicato nel 2005, entrò immediatamente nella classifica dei bestseller del New York Times. L’edizione italiana si divideva nei due volumi Il dominio della regina e L’ombra della profezia (Mondadori, traduzione di Sergio Altieri), poi riuniti in Il trono di spade. Volume 4: Un banchetto per i corvi.

Il quinto volume della saga, l’ultimo pubblicato, uscì a sei anni di distanza dal precedente, nel 2011, e si piazzò immediatamente al primo posto nella classifica dei bestseller del New York Times; dal titolo originale A dance with dragons, il libro viene pubblicato in Italia in tre volumi: I guerrieri del ghiaccio, I fuochi di Valyria e I fuochi dei draghi (Mondadori, traduzione di Sergio Altieri), poi riuniti nel volume Il trono di spade. Volume 5: Una danza con i draghi.

Dei due restanti romanzi della saga, per ora, si conoscono solo i titoli: The winds of winter e A dream of spring, entrambi molto attesi dal pubblico ma non ancora ultimati dallo scrittore.

I libri del Trono di spade pubblicati negli anni comprendono anche edizioni illustrate e approfondimenti sul mondo di Westeros ed Essos: il più recente è Fuoco e sangue (Mondadori, traduzione di Edoardo Rialti), pubblicato nel 2018 e oggi disponibile assieme alle illustrazioni di Doug Wheatley. Il libro non è direttamente collegato alle vicende delle Cronache del ghiaccio e del fuoco ma è piuttosto un prequel, ambientato centinaia di anni prima della saga principale e focalizzato sulla storia della famiglia Targaryen e di Aegon il conquistatore.

La serie tv prequel del Trono di Spade, House of the Dragon, arrivata ora alla sua seconda stagione, prende ispirazione proprio da questo libro, concentrandosi sulla guerra civile dei Targaryen, avvenuta 200 anni prima degli eventi descritti in Game of Thrones.

La trama dei libri del Trono di Spade

La storia creata da George R. R. Martin si caratterizza soprattutto per la moltitudine di personaggi di cui segue le vicende, al punto che diventa quasi impossibile individuare un unico protagonista nella vasta gamma di personaggi principali; allo stesso tempo, si può dire che la trama sia costruita proprio sui personaggi: ruota intorno alla loro caratterizzazione, all’approfondimento psicologico e all’evoluzione di ciascuno di loro.

Nel suo complesso, la saga si può suddividere in tre archi narrativi contemporanei e paralleli: il primo focalizza l’attenzione sul vero e proprio Trono di Spade, il trono che governa i Sette Regni del continente di Westeros e, alla morte del Re, diviene conteso da diversi pretendenti e diverse casate, intrecciate tra loro da una fitta rete di complotti, alleanze, matrimoni e tradimenti.

Tra i personaggi principali di questa vicenda si trovano diversi esponenti delle famiglie pretendenti al trono, con particolare attenzione alle vicende dei Lannister, la famiglia più ricca e potente del Regno, e degli Stark, storicamente protettori del Nord.

Il secondo arco narrativo racconta le vicende che avvengono nel zona più a nord del Regno, dove una gigantesca e millenaria Barriera di ghiaccio tiene lontani i nemici del nord, gli Estranei, scomparsi da secoli ma ora riapparsi a minacciare la sicurezza degli abitanti del continente; difendere la barriera è compito dei Guardiani della Notte, tra i quali Jon Snow, personaggio dalle origini misteriose che riunisce diversi popoli nel tentativo di proteggere la Barriera, ma avrà bisogno di aiuto per sconfiggere definitivamente l’esercito degli Estranei.

Nel frattempo, in arrivo dal continente di Essos, Daenerys Targaryen intende riconquistare il Trono di Spade, che era appartenuto a suo padre; per riuscirci, intraprende un lungo viaggio, durante il quale si procura un esercito e una cerchia di persone che le sono fedeli, consiglieri e amici che accompagnano il suo percorso, insieme ai tre draghi che costituiscono la sua più grande arma e risorsa, oltre a considerarli come dei figli.

La serie tv cult

I diritti per la realizzazione della serie televisiva furono acquistati nel 2007 dal canale statunitense HBO, che ne trasse una serie tv di fama internazionale: il primo episodio della serie, ideata da David Benioff e D. B. Weiss, andò in onda ad aprile 2011 e oggi, sette anni dopo, la serie è giunta alla sua settima stagione, raccogliendo un bacino di pubblico sempre più ampio.

Il trono di Spade è noto soprattutto per l’imprevedibilità della trama: non c’è personaggio, buono o cattivo, che possa considerarsi al sicuro da una morte brutale e imprevedibile, non c’è colpo di scena impossibile e, soprattutto, non c’è limite alla spregiudicatezza dei personaggi stessi; per questo motivo, e per le abbondanti scene di violenza sia fisica che sessuale, la serie è stata molto discussa e spesso anche criticata. Celebre, in questo senso, è l’episodio delle Nozze Rosse.

Allo stesso tempo, uno degli aspetti più affascinanti del complesso intrico di vicende è la difficoltà di classificare i singoli personaggi come integralmente buoni o cattivi: l’introspezione psicologica e il coinvolgimento dello spettatore sono tali da rendere molto difficile giudicare i personaggi, talvolta anche i più crudeli. Inoltre, nel corso del tempo, i personaggi subiscono spesso una profonda evoluzione, che porta lo spettatore (o il lettore) a rivalutarli completamente, ribaltando ancora una volta le regole del gioco.

Vendette, tradimenti e incesti, tutto è possibile ne Il trono di spade e, soprattutto, non ci sono vie di mezzo, perché “al gioco del trono o si vince o si muore. Non c’è una terza possibilità”.

[neswletter]