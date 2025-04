“56 giorni”, il thriller claustrofobico ambientato nei giorni del lockdown

Ambientato a Dublino all’inizio della pandemia di Covid-19, 56 giorni di Catherine Ryan Howard (Fazi, traduzione di Giuseppe Marano) è un thriller avvincente, che riporta a galla sensazioni e sentimenti constrastanti, dalla paura al dolore, dal totale senso di impotenza alla rabbia più inaspettata.

La vicenda ruota attorno a Ciara e Oliver, due giovani che si incontrano per caso in un supermercato e decidono di trascorrere insieme il lockdown, ma ciò che inizia come una storia d’amore si trasforma rapidamente in un incubo quando uno dei due viene trovato morto nell’appartamento.

Tra dramma, eros e indagini, ci troviamo di fronte a una narrazione che incute un profondo senso di claustrofobia e con una sapiente costruzione del mistero, Howard utilizza l’espediente della pandemia come un’arma narrativa, creando un’atmosfera di tensione crescente che tiene il lettore incollato alle pagine. La trama è un alternarsi di piani temporali tra passato e presente, un incalzante conto alla rovescia che porta piano piano a svelare ogni oscuro segreto.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

Tra gli aspetti più interessanti del libro troviamo la caratterizzazione dei personaggi, soprattutto Ciara, giovane, insicura, una ragazza che tenta il tutto per tutto per sfuggire al controllo della famiglia e degli amici, e tuttavia si trova intrappolata nelle misteriose identità di Oliver.

Non da meno è la descrizione di Dublino, tratteggiata in modo così vivido che la città stessa diventa protagonista dell’intera vicenda – i bar, i locali e le strade sono rappresentazioni tangibili, con un livello di dettaglio che contribuisce a rendere l’ambientazione ancora più realistica e la vicenda ancora più immersiva.

Ricco di colpi di scena e con una profonda attenzione alla psicologia dei personaggi, 56 giorni è un thriller coinvolgente, in cui non manca la suspense. Narra una storia avvincente, e propone personaggi complessi e sfaccettati. Non a caso, ha ispirato la serie ancora in lavorazione Obsession, con Dove Cameron e Avan Jogia, prodotta da Amazon MGM Studios e Atomic Monster.