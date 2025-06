A cinquant’anni dall’uscita, “Lo squalo” torna a far paura (anche in libreria)

Il 20 giugno del 1975 arrivava nelle sale cinematografiche americane Jaws, e a cinquant’anni di distanza torna con un’edizione speciale (per Magazzini Salani, con la traduzione di Mariapaola Ricci Dèttore) il romanzo da cui è tratta la storia: Lo squalo di Peter Benchley (1940 – 2006).

Come molte pellicole classiche e come molti film recenti, Lo squalo prende ispirazione da un libro, in questo caso il romanzo di Benchley, per poi prendere una strada in parte diversa. Sebbene, infatti, ci siano alcuni punti di contatto tra il libro e il suo adattamento (su tutti, i personaggi e lo sviluppo della storia), sono molte di più le modifiche attuate per rendere il prodotto adatto al grande pubblico e che lo porteranno a vincere 3 Oscar (su 4 nomination).

Il film, che vede alla regia un giovane Steven Spielberg, elimina diverse sottotrame e predilige muoversi lungo il filone dell’avventura e della suspense (si pensi alla celebre colonna sonora firmata da John Williams) mentre la “versione” di Benchley, uscita negli Stati Uniti nel 1974 e velocemente diventata un bestseller, mantiene un approccio più realistico nelle descrizioni e pessimista.

Non a caso, la sceneggiatura è firmata da Carl Gottlieb, che revisionò e modificò il lavoro dello stesso Benchley, inizialmente coinvolto nella sceneggiatura dai produttori Richard D. Zanuck e David Brown.

Quello che è certo è che a distanza di mezzo secolo Jaws, in qualsivoglia forma narrativa, è entrato di diritto nell’immaginario comune. Capostipite degli shark movies, selezionato dalla Biblioteca del Congresso per la conservazione nel National Film Registry, tra i primi libri thriller ambientati in mare, Lo squalo oggi trova nuova vita nell’edizione del cinquantesimo anniversario, arricchita e ampliata con materiali inediti, come fotografie scattate sul set, i resoconti dello scrittore e giornalista americano, e alcune riproduzioni del manoscritto originale.

La trama del romanzo

La comunità della piccola città di Amity (New England) è segnata dall’attacco di un grande squalo bianco. Il capo della polizia Martin Brody (nel film interpretato da Roy Scheider) vorrebbe chiudere la spiaggia, ma il sindaco e i cittadini si rifiutano, preoccupati per l’economia locale incentrata sul turismo estivo. Quando però gli avvistamenti aumentano, e un bambino è vittima dello squalo, Brody decide di dare la caccia all’animale – insieme al cacciatore Quint e all’oceanografo Matt Hooper – mentre la città è paralizzata dalla paura…

L’autore, Peter Benchley

Reso celebre dalla scrittura del romanzo Lo squalo (che ne segna anche l’esordio), Peter Benchley prima di essere uno scrittore è stato giornalista (lavorò come reporter per il Washington Post) e speechwriter per il Presidente Lyndon Johnson. Per oltre trent’anni si è battuto per la salvaguardia degli squali e dell’oceano attraverso interventi pubblici, film e collaborazioni con scienziati e università.

Come ricorda la moglie Winifred “Wendy” Benchley nella prefazione del libro, “Peter è stato in grado di scrivere altri racconti (…) in modo da creare storie toccanti che avrebbero ispirato le persone alla tutela del mare, decenni prima che il tema della sostenibilità fosse in voga”.