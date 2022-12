Quali dei film previsti per il 2023 sono ispirati ai libri? Tra romanzi, inchieste e storie per bambini e ragazzi, una panoramica delle uscite cinematografiche del nuovo anno. Si va da “Oppenheimer” a “La sirenetta”, da “Peter Pan & Wendy” a “I tre moschettieri”, passando per “The Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente”, “Dune 2” e…

Ogni fine d’anno porta già a pensare a ciò che si prospetta in quello successivo, e così capita anche per gli amanti di libri, film e serie tv, che si chiedono quali saranno le uscite più importanti dell’anno venturo; in questo caso ci dedichiamo a esplorare quali saranno i film del 2023, e in particolare quelli tratti da libri. Abbiamo infatti raccolto titoli e informazioni su alcune delle uscite cinematografiche già preannunciate per il 2023 ispirate dal mondo della letteratura.

A dare l’idea che ha fatto nascere alcuni dei film più attesi del 2023 troviamo una grande varietà di titoli: reportage e inchieste giornalistiche, favole e libri per ragazzi, grandi classici della letteratura e romanzi contemporanei. Non è escluso che qualcuna di queste pellicole possa slittare al 2024 per qualche ritardo di produzione; allo stesso modo, ci sono alcuni film già preannunciati e di cui non si conosce la data di uscita che potremmo vedere al cinema nel 2023, come per esempio il film tratto da Fabbricante di lacrime di Erin Doom, il caso editoriale di quest’anno.

Ecco quindi un elenco dei film tratti da libri del 2023 che non ha la pretesa di essere definitivo, ma da cui sicuramente lasciarsi ispirare per le letture della prima parte dell’anno, così da essere pronti, una volta visto anche il film, a confrontarsi con altri appassionati lettori e cinefili:

Oppenheimer

Tra i film più attesi del 2023, Oppenheimer si sofferma sulla storia dell’omonimo fisico mentre è al lavoro sul progetto Manhattan, finalizzato alla creazione della bomba atomica. Il film ha protagonista Cillian Murphy ed è il nuovo progetto di Christopher Nolan, conosciuto per pellicole che esplorano temi come il tempo e la memoria, problemi etici contemporanei e non, senza che manchi mai una componente d’azione. Questo biopic è basato sul libro vincitore del premio Pulitzer per le Biografie e Autobiografie del 2006 Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica di Kai Bird e Martin J. Sherwin (Garzanti, traduzione di Emanuele Vinassa de Regny), del quale è attesa una nuova edizione nei prossimi mesi. L’uscita del film nelle sale è prevista per luglio 2023, e nel cast troviamo anche Florence Pugh, Emily Blunt, Rober Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek e molti altri.

Anche io (She said)

Anche io è un film del 2023 girato da Maria Shrader (già regista della miniserie Unorthodox), che racconta una delle inchieste giornalistiche più celebri degli ultimi anni: quella che ha fatto luce sul sistema di abusi e molestie nell’ambiente cinematografico di Hollywood. Il film è stato tratto dal reportage in cui le autrici dell’inchiesta vincitrice del Premio Pulitzer 2018 Jodi Kantor e Megan Twohey hanno raccontato più estesamente la storia del loro lavoro. Nel libro Anche io (Vallardi, traduzione di Barbara Ronca) le giornaliste (al cinema interpretate da Carey Mulligan e Zoe Kazan) raccontano delle difficoltà incontrate nel riuscire a rompere il muro di silenzio imposto alle vittime.

Ferrari

Il 2023 dovrebbe segnare il ritorno al cinema del regista Michael Mann, conosciuto per film come L’ultimo dei Mohicani e Collateral, con il film biografico dedicato a un periodo particolare della vita di Enzo Ferrari (interpretato da Adam Driver). Il film, le cui riprese hanno coinvolto anche la città di Modena, si ispira libro di Brock Yates, Enzo Ferrari – The Man and the Machine (in uscita in Italia per Garzanti nel 2023), e si focalizza su un momento critico nella vita familiare e imprenditoriale di Ferrari, culminato nella tesa partecipazione alla Mille Miglia. Oltre a Driver, nel cast ci sono anche Penélope Cruz, Jack O’ Connell, Patrick Dempsey e Shailene Woodley.

A Haunting in Venice

A Haunting in Venice, previsto per il 2023, sarà il terzo film ispirato dalle indagini di Poirot, con la regia di Kenneth Branagh. Dopo i film tratti dai capolavori di Agatha Christie Assassinio sull’Orient Express e Poirot sul Nilo, questo si dedicherà alle vicende di Poirot e la strage degli innocenti (Mondadori, traduzioni rispettivamente di Lidia Zazo, Grazia Maria Griffini e Tina Honsel). In questo caso l’infallibile ispettore si trova a indagare sulla morte di una giovane ragazza che fino a poche ore prima sosteneva di essere testimone di un omicidio. A rendere tutto più misterioso saranno i preparativi per la notte di Halloween. Kenneth Branagh continuerà a interpretare l’ispettore Poirot; nel cast troviamo anche Kelly Reilly, Michelle Yeoh e Kyle Allen.

Dune 2

Il 2023 sarà anche l’anno della distribuzione del sequel di Dune, l’adattamento del regista Denis Villeneuve dell’omonima saga fantascientifica di Frank Herbert (Fanucci, traduzione di Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli). In questo film ritroveremo Paul Atreides (Thimothée Chalamet) che dopo le tragedie e le scoperte sul suo passato che hanno caratterizzato il primo episodio, si trova ad affrontare il suo destino e un inevitabile desiderio di vendetta. Secondo le parole del regista, grazie al primo film, che è stato necessario al fine di mettere le basi di questo universo narrativo, in questo sequel si svilupperà un’esperienza cinematografica ancora più intensa. Nel cast anche Rebecca Ferguson, Zendaya e Stellan Skarsgård.

La sirenetta

Il progetto della Disney di riadattare in versione live action i film di animazione che hanno fatto la storia della compagnia prosegue nel suo centenario con la nuova versione de La sirenetta. Questo film si rifarà infatti al celebre adattamento animato del 1989 (vincitore del premio Oscar per la miglior colonna sonora e miglior canzone nel 1990), a sua volta tratto (con alcuni addolcimenti, soprattutto sul finale) dalla favola di Hans Christian Andersen. Tra gli attori più celebri del cast troveremo Melissa McCarthy nei panni di Ursula e Javier Bardem come Re Tritone; la voce di Sebastian invece sarà quella di Daveed Diggs, già Marquis de LaFayette in Hamilton. La sirenetta e il principe invece saranno interpretati da Halle Bailey e Jonah Hauer-King.

Last Voyage of the Demeter

Per ora conosciamo solo il titolo inglese di questo film, atteso per il 2023, tratto da Dracula (Newton Compton, traduzione di Paola Faini). La particolarità di questo film è che non si tratta di un adattamento dell’intero romanzo, di cui esistono già numerose trasposizioni cinematografiche. Last Voyage of the Demeter si ispirerà infatti a un solo capitolo, il settimo, in cui vengono narrati i tetri incidenti che coinvolgono la misteriosa imbarcazione che arriva senza un equipaggio, ma con il carico intatto, alla città portuale di Whitby. Con la regia curata da André Øvredal, il film sarà di genere horror e sovrannaturale.

Killers of the flower moon

Atteso prima per il 2021, poi per il 2022, dovrebbe finalmente arrivare nelle sale nel 2023: parliamo di Killers of the Flower Moon, l’ultimo film di Martin Scorsese, con protagonisti Leonardo di Caprio e Robert de Niro, tratto da Gli assassini della terra rossa (Corbaccio, traduzione di Francesco Zago) del giornalista americano David Grann. Questa storia narra gli eventi realmente accaduti nell’Oklahoma degli anni ’20, in cui molti nativi, recentemente arricchiti grazie alla scoperta di giacimenti di petrolio nei loro terreni, iniziano a essere assassinati. A indagare, un nucleo di una giovanissima agenzia governativa: l’FBI.

Il viaggio leggendario

A marzo del 2023 è prevista l’uscita del film dei Dinsieme (Erick Parisi e Dominick Alaimo), la coppia di Youtuber con più di un milione e mezzo di iscritti al loro canale che riprendono giornalmente la loro vita in chiave comica. Il film si ispirerà al libro Il viaggio leggendario (Magazzini Salani), in cui Erick e Dominick, che un giorno ricevono un nuovo videogioco da una figura misteriosa, si ritrovano impegnati a salvare il regno di Leggendaria, in un’avventura che li conduce ad esplorare luoghi fantastici come le foreste di Camelot e le acque di Atlantide.

Il vangelo secondo Maria

Questo film di produzione italiana, previsto nelle sale nel 2023, si ispira all’omonimo romanzo di Barbara Alberti (Castelvecchi), che reinterpreta alcune importanti vicende bibliche dal punto di vista di Maria. In questo romanzo la figura di Maria però non è solo uno strumento nelle mani di un disegno più alto, come spesso è stata interpretata, ma è una giovane ragazza prima e madre poi, che desidera rendersi artefice del proprio destino. L’adattamento cinematografico girato da Paolo Zucca vedrà Benedetta Porcaroli nel ruolo di Maria, e Alessandro Gassman in quello di Giuseppe.

Peter Pan & Wendy

Oltre a La sirenetta il 2023 dovrebbe vedere l’uscita di un altro live action targato Disney, e cioè Peter Pan & Wendy, ispirato dal romanzo Le avventure di Peter Pan di James Matthew Barrie (Newton Compton, traduzione di Paolo Falcone). Nel film girato da David Lowery, che si accosterà al classico di animazione del 1953, oltre ai giovani Alexander Molony e Ever Anderson nei panni dei due protagonisti, troveremo anche Jude Law a interpretare uno degli antagonisti più celebri della narrativa per ragazzi: Capitan Uncino.

I tre moschettieri

Nel 2023 arriverà sul grande schermo anche un adattamento in più parti (per ora sono previste D’Artagnan e Milady) di uno dei classici della letteratura francese, I tre moschettieri di Alexandre Dumas (Salani, traduzione di Giuseppe Belli Martino). Girati da Martin Bourboulon, questi film avranno tra gli attori protagonisti Eva Green, Vincent Cassel e Vicky Krieps.

Marlowe

Liam Neeson e Diane Kruger saranno i protagonisti di Marlowe, un film tratto dal noir La bionda dagli occhi neri (Guanda, traduzione di Irene Abigail Piccinini) di John Banville, inizialmente pubblicato sotto lo pseudonimo di Benjamin Black. Liam Neeson interpreterà il celebre investigatore privato da cui la pellicola prende il nome, Diane Kruger l’ammaliante ereditiera che lo assume affinché venga ritrovato il suo amante improvvisamente scomparso. Le indagini conducono Marlowe a incontrare loschi personaggi, che lo porteranno a credere di trovarsi di fronte a un mistero ancora più fitto.

Wonka

Wonka, la cui uscita è prevista nel 2023, non sarà un altro remake tratto dal classico per ragazzi La fabbrica di cioccolato (Salani, traduzione di Riccardo Duranti) di Roald Dahl, ma una sorta di prequel, che si concentrerà sulla vita di Willy Wonka precedente al suo ruolo nella fabbrica di cioccolato. Tra gli avvenimenti del film infatti ci sarà anche il suo incontro con gli Oompa-loompa. Dopo le interpretazioni di Gene Wilder del 1971 e di Johnny Depp nel 2005, a mettersi nei panni di questo bizzarro personaggio ci sarà Timothée Chalamet, sotto la ragia di Paul King (già conosciuto per Paddington). Tra gli altri, nel film reciteranno anche Olivia Colman, Sally Hawkins e Rowan Atkinson.

The Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente

Un altro prequel di una storia di grande successo sarà quello di Hunger Games, che porterà sul grande schermo le vicende narrate da Suzanne Collins nel volume La ballata dell’usignolo e del serpente (Mondadori, traduzione di Simona Brogli). Anche in questo caso il film, che manterrà le atmosfere di attenzione e di avventura della saga, si concentrerà sul passato di uno dei personaggi più magnetici della trilogia, Coriolanus Snow. Alla regia troveremo nuovamente Francis Lawrence, nei panni del giovane Snow invece Tom Blythe; nel film reciteranno anche Peter Dinklage e Viola Davis.

10 minuti

10 minuti è un film del 2023 ispirato al romanzo Per 10 minuti (Feltrinelli) di Chiara Gamberale, in cui la protagonista, trovandosi in un momento difficile della propria vita, su consiglio della sua psicoterapeuta decide di usare almeno 10 minuti al giorno per fare una cosa nuova, che non aveva mai fatto prima, mettendosi in gioco a partire da sfide più semplici, come il cimentarsi in una nuova ricetta, fino a quelle che richiederanno più coraggio. L’adattamento, diretto da Maria Sole Tognazzi, vede nel cast Margherita Buy, Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Alessandro Tedeschi.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…