Dal cinema alla scrittura: “Emma”, in autunno il romanzo d’esordio di Jean Reno

Da diversi anni il sogno di Jean Reno era quello di scrivere un grande romanzo d’avventura che raccontasse la storia di una giovane donna dalla vita tranquilla catapultata improvvisamente nello spietato mondo dello spionaggio. Nasce da questa idea Emma, un esordio in traduzione in 13 paesi, che uscirà in Francia a maggio e in Italia per Longanesi in autunno.

“Sono lieto di presentare Emma, il mio primo romanzo. Emma è il nome di una ragazza di una piccola città costiera della Bretagna. Massaggiatrice in un centro di talassoterapia, il suo talento innato la condurrà in una storia al tempo stesso romantica e pericolosa, tra Francia e Medio Oriente. Questa avventura cambierà la sua vita per sempre. Questo è l’inizio di una serie di altre storie con protagonista Emma. Spero di condividerle con voi in futuro” ha dichiarato lo stesso Reno.

LA TRAMA

La trama presenta alle lettrici e ai lettori Emma, una massaggiatrice in un centro di talassoterapia in Bretagna, ancora provata dalla perdita della madre, la ventottenne francese Emma viene assunta dal Sultanato dell’Oman per formare il personale di un centro benessere. A capo di questa struttura, che dovrebbe diventare una delle più lussuose al mondo, c’è il figlio molto attraente di un influente ministro omanita.

Coinvolta suo malgrado in un delicato affare di Stato, si trova ben presto braccata dagli uomini del palazzo di Muscat. Diventa la donna da uccidere. Di fronte alle trappole che le vengono tese, scopre in se stessa un’altra Emma: temeraria, intraprendente e senza paura. Una nuova Emma che inevitabilmente fa gola ai servizi segreti francesi…

Emma è la storia di una giovane donna che fa delle sue doti, e delle sue sofferenze passate, la sua più grande forza. Un romanzo d’avventura, delicato e palpitante, ambientato in terre lontane e misteriose.