“Onyx Storm”: il 21 gennaio 2025 tornerà la saga di Fourth Wing di Rebecca Yarros

Le fan e i fan della saga bestseller Fourth Wing dovranno attendere fino al 21 gennaio 2025 per leggere Onyx Storm, il nuovo romanzo di Rebecca Yarros, seguito di Fourth Wing e Iron Flame.

Il terzo capitolo della saga uscirà in contemporanea mondiale, in Italia da Sperling & Kupfer (ma il preorder è già attivo).

La saga ha venduto oltre 6 milioni di copie, è tradotta in 40 paesi ed è in lavorazione una serie per Amazon Studios.

Yarros, che vive in Colorado, unisce romance e fantasy, e attualmente sta lavorando al terzo capitolo della saga Empyrean.