Pera Toons, nome d’arte di Alessandro Perugini, è uno dei content creator più amati sui social, seguito da un foltissimo numero di fan (giovanissimi ma non solo), che su Instagram, TikTok e YouTube amano le sue freddure e barzellette animate. Il fumettista è al tempo stesso uno degli autori più amati in libreria, ed è in classifica con numerosi titoli: il 2023 per lui è stato l’anno della consacrazione. Ecco i libri di Pera Toons usciti dal 2018 in poi, tra storie brevi e lunghe, giochi ed enigmi, indovinelli e tante battute

1,2 milioni di followers su Instagram, 2,5 milioni su TikTok, più di 550mila follower su Facebook e 720 mila iscritti su YouTube: questi sono i numeri (in continua crescita) raggiunti da uno dei content creator più amati d’Italia, apprezzatissimo dal pubblico dei più piccoli per i suoi libri: parliamo di Pera Toons, nome d’arte di Alessandro Perugini, che negli ultimi anni appare sempre più spesso ai primi posti delle classifiche di vendita in libreria.

Numeri alla mano, il 2023 è stato per lui l’anno della consacrazione tra gli autori italiani bestseller: secondo i dati forniti dalla sua casa editrice, Tunué, complessivamente i suoi fumetti stanno per raggiungere quota un milione di copie vendute. Ma nell’ultimo anno, come dicevamo, è avvenuto un vero e proprio balzo: solo nel 2023 la casa editrice stima di arrivare a vendere 600mila copie dei suoi libri.

Il percorso di Alessandro Perugini, classe 1982, riscuote quindi molta curiosità, non solo per via del suo passaggio dal digitale alla carta stampata, ma anche per la varietà dei libri targati “Pera Toons” giunti in libreria nel corso degli anni, dal 2018 a oggi: si è passati da volumi incentrati su piccoli enigmi e rompicapo a fumetti con storie di più ampio respiro, intervallate poi da uscite contenenti un mix di freddure, giochi, barzellette e indovinelli.

Avevamo già seguito l’evoluzione del progetto di Pera Toons in quest’intervista, in cui Alessandro, in origine grafico pubblicitario, ci ha raccontato i primi passi che lo hanno reso oggi un apprezzato content creator: “Era il 2017 e Instagram era il social del momento: ho provato a creare diverse pagine e in circa tre mesi quella dedicata ai fumetti, Pera Comics, è arrivata a 10mila followers”.

Il nome “Pera Toons” nasce in modo spontaneo, dalla semplice abbreviazione del suo cognome, da Perugini a Pera. Altrettanto naturalmente Alessandro ha cominciato a chiamare i suoi fan più affezionati con il simpatico appellativo di “pere“, battezzando con il nome “Pera” anche il protagonista di molte sue barzellette e storie a fumetti.

E proprio i fumetti sono una passione costante nella vita di Perugini, fin dall’adolescenza. Alcune letture in particolare sono state fondamentali per plasmare la sua comicità: l’autore, originario di Arezzo, ha spesso menzionato come fonti di ispirazione i fumettisti Leo Ortolani, ideatore di Rat-Man, e Silver, creatore del personaggio di Lupo Alberto: “Lupo Alberto chiudeva le vignette con delle battute straordinarie che ogni volta mi facevano pensare: ‘Non ci posso credere!'”.

Tornando al percorso personale di Pera Toons, il fumettista rievoca spesso la creazione del format Chi ha ucciso Kenny? come uno dei passaggi fondamentali per il raggiungimento di una nuova e più ampia popolarità: “Chi ha ucciso Kenny? è nato dopo aver postato un enigma che riguardava un bambino pelato, anzi, una sorta di pupazzo per come lo avevo disegnato all’epoca, che è diventato virale. Così ho pensato di creare più enigmi simili, un po’ noir (…), per evitare che questa violenza venisse percepita, ho utilizzato sempre lo stesso personaggio: se lo ritrovi ogni volta significa che non muore mai veramente”. Kenny è infatti un personaggio ricorrente non solo nei post, ma anche nei libri di Pera Toons.

È a partire dal successo sui social che Alessandro Perugini è passato a dedicarsi al mondo dei libri, seguendo in parallelo il lavoro su carta e quello in digitale: “Il processo si basa sulla continua creazione di battute e contenuti nuovi: più ne faccio e meglio è, e sono consapevole che i migliori mi serviranno poi per i libri. Nei progetti cartacei metto anche sempre dei contenuti inediti, (…) quindi non basta solo quello che posto sui social”.

Ripercorriamo quindi quali sono i libri di Pera Toons pubblicati fino a oggi, tra freddure, indovinelli e storie sempre nuove.

Pera Toons: il libro game

Ridi che è meglio

Ridi che è meglio (Tunué), pubblicato nel 2020, è il libro di Pera Toons più venduto, con circa 200mila copie. Si tratta di un libro game, cioè di una storia che può essere letta normalmente oppure saltando tra una pagina e l’altra, nel tentativo di arrivare “all’isola che non c’è” nel minor tempo possibile. Il lettore può scegliere in prima persona quale freddura scegliere, muovendosi tra centrotrenta barzellette in pieno stile Pera Toons.

I libri di Pera Toons su Chi ha ucciso Kenny?

Chi ha ucciso Kenny?

Il nome di Kenny deriva dal personaggio della serie animata di South Park, famoso per le sue morti ricorrenti a ogni episodio. Proprio come il suo omonimo, anche il Kenny di Pera Toons viene ucciso per poi riapparire in una serie innumerevole di altre vignette. In Chi ha ucciso Kenny? (Tunué, 2018), il primo libro di Pera Toons, il fumettista propone 45 enigmi con al centro il povero Kenny. Il suo omicidio deve essere indagato dal lettore, che risolvendo un caso dopo l’altro potrà diventare un “Pera Detective”.

Chi ha ucciso Kenny? Il trono di Kenny

La passione di Kenny per gli enigmi continua, anche se purtroppo ne rimane sempre vittima. In Chi ha ucciso Kenny? Il trono di Kenny (Tunué, 2019) lo strambo personaggio deve fare i conti con mostri, scienziati, vichinghi, filosofi, cellulari, cibi e altre insolite situazioni che lo fanno sempre rimanere secco. Oltre agli enigmi da risolvere, però, il volume contiene anche una storia lunga ambientata in un mondo fantasy, con protagonisti Kenny (questa volta vivo) e Pera.

Libri di Pera Toons che raccontano storie lunghe

Sfida all’ultima battuta

Sfida all’ultima battuta (Tunué, 2021) è il primo tra i libri di Pera Toons a raccontare una storia lunga, ambientata nella scuola di Pera. Un nuovo studente viene presentato alla classe: si chiama Alfie e si fa subito conoscere e amare da tutti. Pera vorrebbe evitare Alfie, ma quest’ultimo sta per chiedere di uscire a Ely, la sua compagna di classe, e decide di invitare Pera a una sfida all’ultima freddura. Le battute sono una specialità di Pera, ma Alfie gli darà filo da torcere: con l’aiuto del suo amico Kenny il protagonista dovrà ritrovare la sua comicità, battere il bullo e uscire finalmente con Ely.

Ridi a creepypelle

Passando a Ridi a Creepypelle (Tunué, 2022), questo fumetto alterna una storia lunga in pieno stile Pera Toons a vignette e freddure indipendenti dalla trama principale, ambientata al Creepy-Park, un parco a tema spaventoso scelto appositamente da Ely per festeggiare il compleanno di Pera. Il divertimento degli amici viene interrotto quando una figura mascherata rapisce la ragazza. Tra una caccia agli indizi e numerose battute, il colpevole sfida infine Pera a una gara di freddure… riuscirà il giovane a smascherarlo e a salvare Ely?

Fatti una risata

L’ultimo dei libri di Pera Toons, Fatti una risata (Tunué, 2023) vede il ritorno di Pera, Kenny e Ely, iscritti a un torneo di freddure super segreto, la F.U.R.I.A. Chi vincerà? Chi racconterà la battuta più divertente?

Pera Toons: barzellette, giochi ed enigmi

Giochi e risate

Giochi e risate (Tunué, 2022) rientra in un altro genere di libro: è un’enigmistica colorata rivolta soprattutto ai più piccoli, fatta di indovinelli, giochi e battute. Sono compresi rebus, quiz, sfide visive, prove di logica e ovviamente, le famose barzellette di Pera Toons.

Divertimenti

Con Divertimenti (Tunué, 2023) chiudiamo la nostra panoramica sui libri di Pera Toons. Anche in questo caso, si tratta di un libro ricco di indovinelli e giochi per mettere in moto la mente, corredati da freddure e battute per intervallare i momenti di ragionamento.