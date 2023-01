Non è necessario essere assidui frequentatori di YouTube per conoscere i Me contro Te, la coppia formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia, esplosa sulla piattaforma grazie a semplici e divertenti video rivolti ai bambini, ora sempre più presente anche fuori dai social. Tra programmi tv, canzoni, film (il quarto, “Me contro Te. Missione Giungla”, nelle sale dal 19 gennaio), Luì e Sofì sono approdati anche in libreria: ecco una selezione dei libri dei Me contro Te

I Me contro Te, la famosa coppia di youtuber formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia, seguitissima sui social, con 6,4 milioni di iscritti su Youtube (dove nasce il loro progetto, nel 2014), 1,5 milioni di follower su Instagram e 2,7 milioni su TikTok.

Con video semplici e divertenti di sfide, giochi, esperimenti e anche di vita assieme, i due giovani di Palermo, Luì e Sofì, di 30 e 25 anni (che ora vivono a Milano), hanno conquistato un vasto pubblico di piccoli spettatori (e non solo), da loro scherzosamente chiamati “Team Trote” ironizzando, come spiegato in un’intervista a Vanity Fair, sull’erronea lettura di “Me contro Te” come “Me con Trote”. I loro contenuti sono essenzialmente rivolti ai bambini, che intrattengono tramite i loro vlog, video in cui raccontano le loro esperienze e attività quotidiane.

L’enorme successo raccolto negli ultimi anni li ha portati ad ampliare la loro influenza, con progetti paralleli come canzoni, programmi tv, film con incassi da record: il primo, La vendetta del Signor S, uscito nel 2020, ha incassato 9 milioni e mezzo di euro; il quarto, Me contro Te. Missione Giungla, al cinema dal 19 gennaio, trascina invece la coppia in un avventura nella giungla, con lo scopo di salvare l’amico Pongo e fermare la perfida Viperiana, che vuole desertificare tutto il mondo.

Capita quindi sempre più spesso di imbattersi nei volti di Luì e Sofì, in tv, in edicola, al supermercato e anche in libreria: assieme alla grande quantità di progetti e di merchandising brandizzato, infatti, dal 2018 sono apparsi sugli scaffali anche i libri dei Me contro Te, editi da Mondadori Electa.

Per non perdere l’orientamento tra i molti titoli, ecco quindi una selezione dei libri firmati da Luì e Sofì.

Gli ultimi libri dei Me contro Te

I fantafumetti

Tra i libri dei Me contro Te pubblicati recentemente ci sono I fantafumetti (Mondadori Electa, 2022). Come suggerisce il titolo, questa è una raccolta di dieci storie a fumetti, dedicate principalmente al mondo della scienza e della natura: dalla scoperta dei dinosauri al regno degli insetti, da un viaggio sulla Luna a uno nei boschi e sotto la superficie del mare. Le storie, precedentemente pubblicate a puntate in edicola, sono ora raccolte in un unico volume, che porta alla scoperta del mondo e del suo funzionamento in compagnia di Luì e Sofì.

Gioca con Luì e Sofì

In Gioca con Luì e Sofì (Mondadori Electa, 2022, illustrazioni di Diana Laudando), i bambini possono trovare tanti giochi da completare, disegni da colorare e pagine da riempire con le loro storie, dediche e lettere speciali. Delle piccole sfide che possono far sviluppare la fantasia e mettere in moto la loro mente.

Me contro Te: il libro di Natale

Il FantaNatale di Luì e Sofì

La coppia di youtuber ha una proposta anche per il periodo natalizio: in questo libro di Natale dei Me contro Te, chiamato Il FantaNatale di Luì e Sofì (Mondadori Electa, 2021, illustrazioni di Diana Laudando) una nuova avventura coinvolge la simpatica coppia, portandoli tra le montagne e la neve, le renne e gli elfi. Al termine della storia, ci sono inoltre dei disegni pronti per essere colorati.

I fantalibri dei Me contro Te

Luì e Sofì, la nostra storia. Il fantalibro dei Me contro Te

Con Il Fantalibro dei Me contro Te indichiamo una collana di storie incentrate sulla vita di Luì e Sofì, contenenti curiosità, aneddoti e racconti su tutto il loro mondo, a cominciare dal più recente, pubblicato nel 2021, Luì e Sofì, la nostra storia (Mondadori Electa), in cui viene raccontato il loro primo incontro e primo bacio, fino ad arrivare ai viaggi, al trasferimento a Milano e all’arrivo dei loro amici: gli amati cagnolini Kira e Ray e Cico Criceto. Il libro si amplia poi con challenge, slime e attività da svolgere, disegnando, scrivendo e colorando.

Sfida il Signor S con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te

Sfida il Signor S con Luì e Sofì (Mondadori Electa, 2020) è il libro dei Me contro Te dedicato all’acerrimo nemico della coppia: il temibile Signor S, protagonista di molti loro video e dei loro film. Il libro ripercorre le avventure vissute con lui, tra prove impossibili, grandi imprese e complicati enigmi… Pagina dopo pagina, si affiancano alla storia giochi e sfide da completare.

Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te

Entra nel mondo di Luì e Sofì (Mondadori Electa, 2019) racconta tanti dettagli sulla vita dei Me contro Te: la loro infanzia, le loro famiglie, la scuola, gli amici. Tra episodi divertenti di quando Luì e Sofì erano piccoli, ci sono anche foto e illustrazioni. E, come sempre, agli aneddoti sul mondo della coppia si alternano pagine da disegnare, completare e colorare.

Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te

Il primo libro dei Me contro Te: pubblicato da Mondadori Electa nel 2018, il loro primo Fantalibro si intitola Divertiti con Luì e Sofì, e introduce molti degli elementi che contraddistinguono i libri successivi: unisce piccoli racconti sulla loro vita ad attività divertenti che permettono di personalizzare il libro, scrivendo, colorando e riempiendolo di disegni.

Libri dei Me contro Te: Le Fantafiabe di Luì e Sofì

Le Fantafiabe di Luì e Sofì

Un altro genere appare tra i libri dei Me contro Te: quello della fiaba. Le Fantafiabe di Luì e Sofì (Mondadori Electa, 2019, illustrazioni di Ilaria Catalani), infatti, contiene quattro classiche fiabe rivisitate, con protagonisti i due youtuber. Le avventure di Aladino diventano quelle di Luì, alle prese con la lampada magica, e Sofì prende il posto della Bella affianco alla Bestia. Peter Pan diventa Luì Pan, mentre Sofì fa i conti con la lunga chioma che di solito contraddistingue Raperonzolo. Queste storie sono state pubblicate, sempre da Mondadori Electa, anche separatamente, con il nome di MiniFantafiabe (2020) :Luì e la lampada magica, Sofì e la bestia, Le avventure di Luì Pan e infine Sofì e la chioma magica.

Le Fantafiabe di Luì e Sofì 2

E se le prime quattro fiabe non dovessero bastare, ecco Le Fantafiabe di Luì e Sofì 2 (Mondadori Electa, 2020, illustrazioni di Diana Laudando). La più classica Cenerentola diventa Cenerentolì, ma la coppia è protagonista anche di altre storie, a partire da una particolare casetta fatta di cioccolatini e caramelle, passando per l’incontro con sette simpatiche fatine e arrivando fino alla scoperta di una spada magica…