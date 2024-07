Editoria: Tunué compie vent’anni, tra fumetti bestseller e graphic novel d’autore

Il 23 luglio 2004 nasceva a Latina la casa editrice Tunué, che nei suoi primi 20 anni di storia si è affermata nel settore delle graphic novel e dei fumetti, anche grazie al fenomeno Pera Toons. In programma diverse iniziative (compreso un nuovo logo, disegnato da Paco Roca) per celebrare il traguardo

Il 23 luglio 2004 veniva costituita, a Latina, la casa editrice Tunué e il primo libro, un saggio in formato tascabile dedicato a Will Eisner, usciva a marzo del 2005.

Per celebrare il suo ventennale, la casa editrice ha deciso di organizzare dodici mesi di festeggiamenti tra novità e iniziative speciali.

La nota di Tunué parla di “venti anni intensi e ricchi”, dai primi titoli di saggistica all’acquisizione nella propria squadra di autori internazionali come Paco Roca, Shaun Tan, Tony Sandoval, Peter Kuper, Amélie Fléchais, Gene Luen Yang; dalla prima collana di graphic novel per ragazze e ragazzi, i Tipitondi, ai riconoscimenti (come il Premio Strega ragazze e ragazzi miglior narrazione per immagini a I Pizzly di Jérémie Moreau); dalla serie di successo mondiale Monster Allergy al fenomeno Pera Toons.

Nel 2018 è poi arrivato l’incontro con la casa editrice Il Castoro, con la creazione di “un polo innovativo per la letteratura dedicata alle giovani generazioni” (qui i dettagli, ndr). Oggi Tunué è protagonista nel mercato librario dei fumetti, manga esclusi.

Accompagnerà quest’anno di festeggiamenti un logo speciale disegnato da Paco Roca, “un richiamo alla ricchezza e alla trasversalità del catalogo Tunué”, che abbraccia gusti e età diverse con un’attenzione al piacere della lettura e alla narratività delle storie.

A partire da settembre e fino a tutto il prossimo anno, sarà possibile trovare presso gli stand della casa editrice i gadget realizzati con il logo dei venti anni.

Il 6 agosto è prevista l’uscita in contemporanea mondiale di Unico: Il Risveglio, la serie-evento che reinterpreta il classico di Osamu Tezuka, in una rinnovata veste editoriale, con i disegni della coppia giapponese Gurihiru (Eisner Award nel 2022), la sceneggiatura di Samuel Settin e con la supervisione della Tezuka Production. Per festeggiare e fare un regalo concreto alle lettrici e ai lettori, Tunué ha deciso su Unico un taglio del prezzo: da € 14,50 a € 4,90 fino al 30 settembre.