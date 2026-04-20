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Editoria

La “Bestseller List” del #BookTok italiano: ecco i libri preferiti sulla piattaforma

Editoria
di Redazione Il Libraio 20.04.2026

TikTok, di cui da tempo raccontiamo l’impatto sul mercato editoriale, lancia anche in Italia la sua #BookTok Bestseller List e presenta una nuova analisi dei dati di vendita, secondo cui nel 2025 le vendite di libri trainate da #BookTok nel nostro Paese state pari a 3,3 milioni (su quasi 100 milioni di copie complessive nei canali trade), per un fatturato complessivo di 41.4 milioni di euro”. Tra le autrici protagoniste, Karim B., Rebecca Yarros, Felicia Kingsley, Hazel Riley e Stefania S. – I particolari

Negli ultimi anni, in più occasioni abbiamo raccontato l’importanza dei social – in particolare di TikTok – per il mondo editoriale, descrivendo tendenze, abitudini di lettura e titoli molto apprezzati sulle differenti piattaforme.

Ora un nuovo passo avanti: TikTok annuncia infatti l’arrivo anche in Italia della #BookTok Bestseller List. In parallelo, a sottolineare “l’influenza della community letteraria” nata sulla piattaforma, l’annuncio di una nuova analisi dei dati di vendita a cura di NielsenIQ BookData e Media Control, dalla quale è emerso che “nel 2025 (anno che si è chiuso con il segno meno per il mercato librario, ndr) le vendite di libri trainate da #BookTok in Italia sono state pari a 3,3 milioni, per un fatturato complessivo di 41,4 milioni di euro“. Ricordiamo, a proposito dell’anno scorso, che nel 2025 in Italia sono state vendute complessivamente 99,531 milioni di copie di libri (il dato si riferisce all’editoria di varia adulti e ragazzi nei canali trade).

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Inoltre, nella nota si sottolinea che, sempre l’anno scorso, “in Europa sono stati venduti più di 50 milioni di libri consigliati dalla community #BookTok di TikTok, generando un fatturato di 800 milioni di euro“.

La #BookTok Bestseller List arriva in Italia

E veniamo quindi alla #BookTok Bestseller List. Lanciata per la prima volta con Media Control – società di ricerche di mercato – in Germania nel 2023, “la lista evidenzia ogni mese i titoli di maggior successo all’interno della community #BookTok“. Come vengono scelti? “Nei nuovi mercati, come l’Italia”, si legge nel comunicato, “l’elenco si basa sugli insight della piattaforma e sui dati di vendita di NielsenIQ BookData”. Ma non solo: nelle librerie italiane, i libri che verranno inseriti nella #BookTok Bestseller list mensile potranno essere “contrassegnati con adesivi ufficiali #BookTok, consentendo alla community di trovare i propri libri preferiti nei negozi fisici e online”.

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BookTokBestsellerList foto

I libri in classifica (a marzo)

La classifica italiana dei bestseller trainati da #BookTok a marzo 2026 evidenzia le preferenze della community: il romance e le serie si confermano i principali protagonisti. Titoli come quelli di Hazel Riley, presente con cinque libri in classifica, e di Rebecca Yarros, con tre titoli, mostrano come #BookTok premi in modo particolare le narrazioni seriali.

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Il romance si conferma il genere dominante in tutte le sue declinazioni, dal contemporaneo al fantasy, come dimostra anche la presenza significativa di Felicia Kingsley, che conta cinque titoli su venti e testimonia il forte legame tra la community e il genere, anche in termini di riscoperta e rinnovato successo editoriale. All’interno di questo panorama, Fourth Wing, Onyx storm e Iron Flame di Rebecca Yarros (rispettivamente in quarta, quindicesima e diciassettesima posizione) confermano la crescente passione per il romantasy: storie fantasy a forte componente emotiva.

Infine, un dato rilevante riguarda la presenza di autrici italiane, che firmano 13 titoli su 20: oltre a Felicia Kingsley e Hazel Riley, compaiono Stefania S. e Karim B., “a dimostrazione di come #BookTok in Italia non sia soltanto un fenomeno di importazione, ma un ecosistema editoriale attivo, competitivo e profondamente radicato nel mercato locale”.

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