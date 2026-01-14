Libri: nel 2025 in calo del 3% le copie vendute

Il 2025 dell’editoria di varia in Italia si chiude con una flessione degli acquisti del 2,1% (e a copie è del 3%). Se ne parlerà al 43esima edizione del Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri (che ha annunciato i premi a libraie e librai) – I particolari

Il 2025 dell’editoria di varia adulti e ragazzi nei canali trade (libri a stampa di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati) si chiude con una flessione degli acquisti nei 12 mesi del 2,1%, per complessivi 1,484 miliardi di euro di valore del venduto. La flessione a copie è del 3% (nel 2025, in Italia sono state vendute 99,531 milioni di copie di libri).

L’analisi di mercato effettuata su dati di NielsenIQ BookData sarà presentata dal presidente dell’Associazione Italiana Editori Innocenzo Cipolletta il prossimo 30 gennaio, in occasione della giornata conclusiva del XLIII Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri di Venezia.

“Confidiamo che il 2026 possa avere un andamento positivo, anche per effetto delle misure di sostegno alla domanda approvate dal governo, segnatamente i 60 milioni per gli acquisti bibliotecari” ha commentato Cipolletta.

I premiati al 43esima edizione del Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri

E veniamo ai nomi dei librai e delle libraie che nel corso della 43esima edizione del Seminario riceveranno il Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, giunto alla ventesima edizione, e la settima Borsa Nick Perren.

I vincitori del ventesimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri, istituito nel 2007 in memoria di Luciano e Silvana Mauri e “attribuito a una libraia o a un libraio particolarmente meritevole nella promozione del libro e della lettura”, sono Marta e Andrea Perego della libreria Peregolibri di Barzanò (Lecco), “per aver reso la libreria uno spazio vivo, aperto e accogliente, un presidio culturale, sociale e creativo fondamentale per l’intero territorio lecchese”.

La settima Borsa Nick Perren, istituita nel 2020 su iniziativa di James Daunt, Amministratore Delegato di Barnes & Noble (USA) e Waterstones (UK) e che consente alla vincitrice di lavorare un mese in una libreria Waterstones, va invece a Susanna Amoroso della libreria Biblos Mondadori di Gallarate (Varese).

Il programma del Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri 2026

Il Seminario di perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, che ogni anno coinvolge editori e librai italiani e internazionali, organizzato dalla Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri con il contributo di Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, e in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, l’Associazione Librai Italiani e il Centro per il Libro e la Lettura, si svolgerà dal 27 al 30 gennaio 2026 presso la storica Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

I lavori del Seminario apriranno con la prima giornata martedì 27 gennaio 2026 alle 15 con i saluti di benvenuto di Alberto Ottieri (Presidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri), Stefano Mauri (Vicepresidente della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri) e Renata Codello (Segretario Generale della Fondazione Cini). Seguiranno i saluti di Innocenzo Cipolletta (Associazione Italiana Editori) e Paolo Ambrosini (Associazione Librai Italiani).

Alberto Ottieri, Stefao Mauri e Luca Domeniconi (Gruppo Feltrinelli) presenteranno dunque le giornate didattiche, la giornata conclusiva e le libraie e i librai allievi; sempre Luca Domeniconi con Edoardo Scioscia (Gruppo Libraccio) introdurrà agli argomenti didattici del Seminario e ai gruppi di lavoro. La giornata si concluderà alle 17 con l’intervento Le identità delle librerie italiane: classificazione e trend di Tiberio Sarti (Ubik).

La seconda giornata, mercoledì 28 gennaio, a cura di Alberto Ottieri e Roberto Miglio (Messaggerie Italiane), sarà dedicata a La gestione della libreria: l’assortimento, il conto economico e il Customer Care: alle ore 9 Mirco Dordolo (Gruppo Libraccio) parlerà de Il conto economico come strumento di gestione, cui seguirà alle 10.30 l’intervento di Giovanni Franza (Emmelibri) Dalla gestione economica a quella finanziaria e, alle ore 11.45, la lezione di Anita Barrella (Gruppo Feltrinelli) Il percorso tematico e la redditività dell’assortimento. Nel pomeriggio, torna alle 14.30 Anita Barrella con La dimensione quantitativa dell’assortimento: la rotazione, il concetto di copertura. Alle 15.45 il libraio Vittorio Graziani, vincitore del 19esimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri (Libreria Centofiori, Milano), parlerà di Customer Care: il punto di vista di un libraio. Chiuderà la giornata alle 17 Luca Paleari (Emmelibri) con l’intervento Agentic AI. L’equipaggio invisibile.

La terza giornata, giovedì 29 gennaio, condotta da Alberto Ottieri e Tiberio Sarti, sarà dedicata al lavoro di gruppo: al mattino a partire dalle ore 9 libraie e librai partecipanti applicheranno quanto appreso nel corso delle giornate precedenti e presenteranno i risultati del loro lavoro con Luca Domeniconi e Edoardo Scioscia. Nel pomeriggio verranno consegnati gli attestati di partecipazione e alle 15.15 Chiara Condò della Libreria Il Pensiero Meridiano di Tropea, vincitrice della sesta Borsa Nick Perren, racconterà la sua esperienza. Alle 15.30 si terrà una tavola rotonda dedicata al tema Le librerie internazionali: elementi distintivi nel rapporto con il proprio cliente alla quale interverranno Javier Arrevola (Casa del Libro), Michael Busch (Thalia), Alessandra Carra (Gruppo Feltrinelli) e James Daunt (Waterstones e Barnes & Noble), moderata da Erin L. Cox di Publishing Perspectives.

La giornata conclusiva intitolata L’intelligenza dei libri, venerdì 30 gennaio, a cura di Stefano Mauri e condotta da Giovanna Zucconi, si aprirà alle 10 con gli Scenari economici di mercato introdotti e coordinati da Alberto Ottieri, e con gli interventi di Angelo Tantazzi (Prometeia) Proiezioni per il 2026: dove va la spesa delle famiglie italiane? e di Innocenzo Cipolletta Il mercato del libro in Italia.

Alle 10.45 Stefano Mauri e Alberto Ottieri ricorderanno Silvana Mauri, nel ventennale della sua scomparsa. In seguito, verranno assegnati il ventesimo Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri e la settima Borsa Nick Perren.

Si terrà poi alle ore 11.15 la consueta tavola rotonda internazionale, quest’anno intitolata Intelligenza artificiale e intelligenza editoriale, coordinata da Stefano Mauri e moderata da Erin L. Cox, cui parteciperanno James Daunt (Waterstones e Barnes & Noble), Sonia Draga (Presidente della Federazione Europea degli Editori e editore di Sonia Draga Publishing House), e due dei tre principali editori di varia mondiali: Brian Murray (HarperCollins Publishers) e David Shelley (Hachette Book Group e Hachette UK).

Concluderà il Seminario alle 12.45 l’intervento Il Sé digitale. Corpo, schermi e linguaggio del neuroscienziato Vittorio Gallese, cui seguiranno i saluti di chiusura di Stefano Mauri e Alberto Ottieri.

Il Seminario è un momento di confronto sul mondo del libro, in cui si prendono in esame i diversi aspetti e le criticità proprie di un’attività affascinante e fondamentale per la diffusione della cultura come quella delle librerie: gestione, organizzazione, distribuzione, commercializzazione e promozione. Un laboratorio, dunque, in cui si vuole progettare, discutere, conoscere le dinamiche di un mondo complesso ma sempre vitale che ha al suo centro il libro.