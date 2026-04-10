“Nilsson” e “Dot”: due nuove riviste per bambine, bambini, genitori e scuole

In occasione della Bologna Children’s Book Fair, presentati due nuovi progetti: Iperborea lancia il libro-rivista “Nilsson”, pensato per bambini e ragazzi tra i 6 e gli 11 anni, e la casa editrice Uppa, specializzata nei temi della genitorialità e dell’infanzia, dà avvio alla rivista bimestrale “Dot” – I particolari

Nata sul finire degli anni ’80, per mano di Emilia Lodigiani, con lo scopo di “far conoscere la letteratura dell’area nord-europea in Italia”, nel tempo Iperborea si è affermata nella pubblicazione di grandi autori e autrici provenienti dall’area scandinava e non solo, allargando pian piano il raggio d’azione.

A trent’anni dalla nascita della casa editrice, nel 2017, la creazione di una prima collana pensata per giovani lettori e giovani lettrici, I Miniborei: racconti e libri illustrati per l’infanzia, tra cui la famosa serie dei Mumin di Tove Janson.

Ora, la scelta di realizzare un libro-rivista per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, dal titolo Nilsson. Del resto, negli ultimi anni Iperborea ha innovato l’ambito dei libri-rivista con progetti come The Passenger e Cose spiegate bene (in collaborazione con Il Post) e L’Integrale – Rivista di Pane e Cultura, supportato da Davide Longoni (e dal 2023 nell’orbita del marchio indipendente oggi guidato da Pietro Biancardi, figlio di Lodigiani).

Il progetto Nilsson

Come spiegano dalla casa editrice (che presenta il progetto in anteprima alla Bologna Children’s Book Fair), si prevedono quattro numeri all’anno: il primo, dal titolo Per gioco, sarà in libreria dal 20 maggio. Successivamente, spazio ad altri temi: il bosco (nel secondo numero), la magia, il buio, lo spazio, l’oceano e i sogni.

Ispirandosi alle riviste per l’infanzia del passato, come Il Corriere dei Piccoli, e a quelle straniere e contemporanee, come Georges, Illustoria e Biscoto, Nilsson vuole di volta in volta offrire racconti, fumetti e reportage, ma anche rubriche con giochi e curiosità, attività manuali e consigli culturali – dal cinema alla musica, passando per lo sport e i libri. Non mancano poi i concorsi, una posta dei lettori e uno spazio per domande e storie.

Dot, una nuova rivista per la prima infanzia

E sempre parlando di nuovi progetti a tema, in questi giorni in cui abbiamo dedicato ampio spazio alle novità del 2026 per bambini (in questo articolo speciale) e a quelle per ragazze e ragazzi (leggibile qua), la casa editrice Uppa, specializzata nei temi della genitorialità e dell’infanzia, affianca a Uppa magazine (rivista bimestrale per genitori, che coinvolge diversi professionisti del settore) Dot, una rivista bimestrale “creativa” per la prima infanzia.

Nata nel Regno Unito grazie a Cathy Olmedillas, direttrice creativa di Studio Anorak, Dot è pensata per “accompagna bambine e bambini nella scoperta della quotidianità con uno sguardo partecipe e gioioso”, affrontando in ogni numero un tema. All’interno, pagine colorate ed elementi che stimolano il pensiero creativo, storie da leggere, giochi e spazi per colorare, ridere e imparare.

Pensata non solo per le famiglie, ma anche per scuole e servizi educativi, Dot – il cui primo numero, dedicato all’amore, sarà disponibile dal 16 aprile – può “diventare un punto di partenza per conversazioni, attività creative e piccoli laboratori”.

L’evento a Bologna

Martedì 14 aprile, dalle 17, si terrà l’evento Le nuove riviste di Carta per bambine e bambini: Dot, la rivista creativa di Uppa e Nilsson, il libro-rivista di Iperborea, in dialogo con la storica Popotus di Avvenire. Presenti Cristina Gerosa, direttrice editoriale di Iperborea, Alice Beniero, art director di Nilsson, Anselmo Roveda, scrittore e vicedirettore di Andersen, Chiara Borgia, direttrice di Uppa, Cathy Olmedillas, fondatrice di Dot Magazine e Nicoletta Martinelli, vicecaporedattrice di Avvenire e curatrice di Popotus. Modera Silvana Sola (Isia Urbino e Cooperativa Culturale Giannino Stoppani).