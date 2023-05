Frasi sul matrimonio, alcune tra le più belle tratte dalla letteratura

Con l’arrivo della bella stagione, tornano come ogni anno a concretizzarsi le promesse d’amore di tutte quelle coppie che desiderano rendere onore ai propri sentimenti reciproci unendosi in matrimonio.

Un momento solenne e carico di significati, che non a caso i grandi autori e le grandi autrici della letteratura hanno tenuto in alta considerazione nelle loro opere, descrivendo con parole toccanti e suggestive questo rito di passaggio.

Da Stephen King a Kahlil Gibran, passando per André Maurois e per Benjamin Disraeli, ecco quindi una selezione di frasi sul matrimonio tratte dai libri, che possono aiutarci a pensare al giorno delle nozze da una nuova prospettiva o accompagnare i nostri prossimi biglietti d’auguri…

Cominciamo da una frase sul matrimonio pronunciata dal politico e scrittore britannico Benjamin Disraeli (1804-1881), che nella lettera a Luisa, figlia della regina Vittoria, per il suo fidanzamento del 1870 evidenzia lo spessore di questa decisione scrivendo alla giovane che:

Non c’è rischio più grande del matrimonio. Ma non c’è cosa più bella di un matrimonio felice.

Unire la propria vita sentimentale e familiare a quella di un’altra persona in maniera ufficiale, infatti, è complesso solo se non si va nella direzione che sintetizza bene il giornalista Mignon McLaughlin (1913-1983) nel suo The Second Neurotics Notebook (Bobbs-Merrill, 1966)

Un matrimonio riuscito richiede che ci si innamori molte volte, sempre della stessa persona.

Restare innamorati come il primo giorno: ecco dunque il segreto di ogni sposalizio felice, ci suggerisce la letteratura. Specie perché, come nota il maestro dell’horror Stephen King (1947) in una sua frase sul matrimonio tratta da Mucchio d’ossa (Sperling & Kupfer, traduzione di Tullio Dobner):

Ogni buon matrimonio è territorio segreto, uno spazio necessariamente bianco sulla mappa della società.

Nessuno, in altre parole, può fornirci un vero “libretto di istruzioni“, motivo per cui l’armonia e il benessere di ogni coppia sono da trovare insieme. Una sola cosa è certa, osserva il filosofo svizzero Denis de Rougemont (1906-1985) ne L’amore e l’Occidente (Rizzoli, traduzione di L. Santucci):

Una vita che mi è alleata per tutta la vita: ecco il miracolo del matrimonio. Una vita che vuole il mio bene quanto il suo, perché si confonde col suo.

Matrimonio è allora sinonimo di equilibrio, affetto, cura – ma allo stesso tempo è anche molto di più, come riscontriamo in una delle più delicate frasi sul matrimonio del poeta e filosofo Kahlil Gibran (1883-1931) contenuta ne La voce del maestro (Newton Compton, traduzione di Tommaso Pisanti):

È l’unione di due anime in un amore forte che abolisce ogni separatezza. È quella più alta unità che fonde le unità separate all’interno dei due spiriti. È l’anello d’oro in una catena il cui inizio è dato da uno sguardo, e il cui termine è l’Eternità.

Una riflessione che ci ricorda quanto a lungo possa durare un’unione felice e quanto, però, ci sembri comunque fugace la vita passata accanto a chi amiamo davvero. A sottolinearlo, non a caso, è a sua volta il romanziere e storico André Maurois (1885-1967) nelle sue Memorie (Flammarion, 1970):

Un matrimonio felice è una lunga conversazione che sembra sempre troppo breve.

(Le grafiche sono state realizzate con Canva)