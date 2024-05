“Call for Writers”: l’agenzia letteraria TILA si rivolge ad autrici e autori under 35, in cerca di commedie romantiche, thriller, fantasy e…

“Sappiamo anche quanto sia difficile entrare in contatto con il mondo editoriale. Ma se avete meno di 35 anni e non sapete da che parte cominciare, questa call è la vostra occasione…”. The Italian Literary Agency si rivolge direttamente ad autrici e autori under 35, con l’iniziativa “Call for Writers”, e guarda al mondo del self-publishing, di Wattpad e di #BookTok… – I dettagli

“Cerchiamo commedie romantiche con protagonisti alle prese con gli equivoci dell’amore; thriller dalle atmosfere cupe e dal ritmo veloce; romanzi storici o contemporanei; o ancora, storie fantastiche, con elementi magici o ambientate in universi lontani. Gabrielle Zevin, Tillie Cole, Nguyen Phan Que Mai, Leigh Bardugo, Taylor Jenkins Reid, Ali Hazelwood, Jason Rekulak, Jennifer Armentrout, Christopher Paolini… Questi sono solo i primi nomi di autrici e autori straniere/i che ci vengono in mente quando pensiamo ai libri che ci hanno appassionato. Abbiamo contribuito al loro successo in Italia. Ci piacerebbe farlo anche con voi”.

Una grande agenzia letteraria italiana (TILA, The Italian Literary Agency) si rivolge direttamente ad autrici e autori under 35, con l’iniziativa “Call for Writers“, parte del progetto T-LAB.

Un’agenzia che rappresenta grandi nomi della letteratura italiana di ieri e di oggi guarda quindi al mondo di #BookTok e Wattpad, e in generale alle tendenze narrative che negli ultimi anni hanno registrato grandi successi.

Nella presentazione del progetto si legge: “Sappiamo che spesso tra una bella storia e la sua pubblicazione ci possono essere degli ostacoli. E sappiamo anche quanto sia difficile entrare in contatto con il mondo editoriale. Ma se avete meno di 35 anni e non sapete da che parte cominciare, questa call è la vostra occasione. Dal 6 al 26 maggio raccoglieremo i primi 60 testi ricevuti e li leggeremo…”.

Le interessate e gli interessati possono leggere qui i dettagli: The Italian Literary Agency prenderà in considerazione solo romanzi completi (non opere incompiute, dunque, e non raccolte di racconti, poesie o saggi). Bene anche opere pubblicate in self-publishing oppure su piattaforme come la già citata Wattpad.

Non ci sono garanzie, ovviamente: “Noi ci prendiamo il tempo di leggere e valutare i vostri scritti. Se il vostro romanzo ci piace, entro luglio vi contatteremo per esplorare possibili strade insieme. In caso contrario, riceverete comunque un feedback da parte nostra…”.