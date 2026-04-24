Quando parliamo di Bar Sport di Stefano Benni parliamo di un classico della letteratura italiana, di un libro, ormai entrato nell’immaginario, che da 50 anni conquista nuove lettrici e lettori.

Il romanzo di Benni, non a caso, ispira anche un nuovo concorso nazionale di racconti (gratuito), nato da un’iniziativa di Edizioni LOW (realtà editoriale indipendente fondata a fine 2023, e nata dall’esperienza della cooperativa sociale Officine Gutenberg).

Come annunciato dal direttore editoriale di LOW Giovanni Battista Menzani, debutta infatti Storie da Bar.

L’obiettivo è quello di raccogliere storie ambientate nei tanti bar presenti sul territorio italiano, risalenti al passato o legate al presente, vere ma anche inventate, purché restituiscano atmosfere e personaggi reali.

I partecipanti sono infatti chiamati a entrare e conoscere i frequentatori di un Bar Sport, nel tentativo di far vivere tale esperienza anche a lettrici e lettori dei loro racconti. I racconti devono essere inviati entro il 15 giugno all’indirizzo info@edizionilow.it.

Oltre a un modo per conoscere queste realtà, il concorso vuole essere un omaggio a uno dei più apprezzati scrittori umoristici italiani, Stefano Benni, scomparso nel settembre 2025, a 78 anni.

Tra i suoi libri più noti figura, per l’appunto, Bar Sport (Feltrinelli), che con il suo umorismo e le sue atmosfere comiche regala uno spaccato dei tipici locali di provincia, trasformandoli in un osservatorio privilegiato sulla società.

Nel ’97 Benni ha poi pubblicato il sequel, Bar Sport Duemila (sempre per Feltrinelli), in cui continua a spiccare il suo sguardo ironico e penetrante. E nel 2011 è uscito l’omonimo film con Claudio Bisio, e con la regia Massimo Martelli.

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In un’intervista del 2016 a Repubblica, a proposito del suo Bar Sport, Benni aveva raccontato: “È uno di quei luoghi, immaginari ma non troppo, che ogni lettore crede di riconoscere e su cui esercita la fantasia. Così può provare nostalgia per qualcosa di bello e unico. Anche se spesso la realtà era più complessa e meno bella di quanto lui ami ricordare”.

Per maggiori dettagli sul concorso di racconti, qui il bando completo.