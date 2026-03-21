“Bar Sport”, 50 anni dopo: perché Benni è diventato un classico popolare

La Luisona compie mezzo secolo… ma cosa significa (ri)leggere oggi “Bar Sport”, il libro più amato di Stefano Benni (venuto a mancare nel settembre 2025)? Un romanzo d’esordio diventato un classico popolare, un’esplosione comica entrata nell’immaginario collettivo. Un’opera di culto, che ha aperto una strada laterale e larghissima, capace di tenere insieme leggibilità e invenzione linguistica, comicità e residuo tragico, gusto popolare e cura artigianale della frase…

“L’uomo primitivo non conosceva il bar“. Con questa falsa premessa da manuale di antropologia – e con quella serietà immediatamente smentita dal nonsense, dalle clavature rituali, dalla Storia che diventa caricatura – Stefano Benni apriva, nel 1976, Bar Sport, consegnando alla narrativa italiana un oggetto anomalo, breve e apparentemente leggero, destinato però a fissarsi come classico d’uso quotidiano.

Rileggerlo oggi, nel cinquantesimo anniversario della prima uscita, significa tornare a una stagione in cui la letteratura italiana procedeva per strade molto divaricate: basti pensare che il caso editoriale dell’anno precedente, sempre con lo stesso Mondadori, era stato un monumentale esperimento linguistico come Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo, e che un esordio come quello di Benni sceglieva la via opposta, non per semplificare il mondo, bensì per deformarlo quanto basta a renderne visibili i nervi.

Perché Bar Sport nasce in un’Italia che discute e si agita, ma lo fa in un luogo che assorbe il rumore di fondo del Paese e lo restituisce come rito, chiacchiera, sentenza: il bar di provincia, quello con il flipper, il telefono a gettoni, la bacheca delle paste che non si mangiano “quasi mai” e che tuttavia dettano gerarchie e superstizioni. Benni non si accontenta di costruire una trama unica e preferisce piuttosto mettere in scena un teatro di episodi, un mosaico di racconti cuciti da un filo ambientale e da una voce rapida, accumulativa, come se la pagina imitasse il respiro di una conversazione che non vuole perdere il turno né prendere fiato. Ed è proprio questa forma, che potrebbe sembrare minore rispetto al romanzo “pieno”, a spiegare la durata del libro, perché gli consente di farsi catalogo di tipi umani e macchina di osservazione sociale.

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Dentro quel bar, infatti, non entrano personaggi nel senso tradizionale: entrano maschere, eppure maschere così riconoscibili da sembrare ritagliate dalla vita, rese appena più spesse e più comiche. Il “tecnico” – o “tennico”, secondo l’ortografia deformata che già basta a disinnescarne la pomposità – ne è l’emblema: si apposta in fondo al bancone, vive di sigarette e aperitivi, piomba sulle discussioni, parla per assiomi, corregge chiunque, riformula il mondo in una catena di certezze. Attorno, il professore beone, il playboy, il catastrofista, il nonno che ride davanti alla televisione anche quando è spenta, il ragioniere innamorato della cassiera, il ragazzo tuttofare: figure esagerate e, proprio per questo, più vere di molte descrizioni realistiche, perché fanno emergere ciò che nella realtà resta spesso coperto dalle convenzioni.

Un libro d’oralità, in cui la comicità mostra la propria natura meno innocente

Qui la comicità mostra la propria natura meno innocente e costitutiva della narrazione stessa. Una risata che dunque non è ornamento né semplice intrattenimento e lavora come lente che ingrandisce tic linguistici, posture di potere in miniatura, automatismi collettivi, scegliendo la via dell’iperbole, del paradosso, del ribaltamento. Ecco che quindi l’“introduzione storica” che finge di raccontare la nascita del bar è già un manifesto: prendere un tono serio per farlo collassare dall’interno, così che la parodia diventi metodo.

In questo dispositivo la lingua fa da motore. Bar Sport è un libro d’oralità: mescola registri, innesta gerghi e latinismi storpiati, inventa parole composte, procede per elenchi e tassonomie che sembrano voler rincorrere una realtà che “scappa da tutte le parti”, trattenuta sulla pagina con un ritmo quasi teatrale. È una prosa che riempie e accelera, come se temesse il vuoto; eppure nasce da un’idea precisa di ascolto, perché quel bar presuppone una comunità capace di produrre storie invece di consumarle soltanto.

In questo senso, la Luisona – la pasta “decana” lasciata a fossilizzare nella bacheca, trasformata in reliquia e in minaccia – è più di un’invenzione comica: concentra il gusto del mito minuto, l’idea di un rito condiviso, la capacità di attribuire senso a ciò che altrove sarebbe scarto. Il fatto che negli anni la Luisona sia uscita dal libro per diventare riferimento comune dice molto della forza di Bar Sport: non solo scene memorabili, ma un immaginario, un lessico, un repertorio di gesti e figure che ha continuato a circolare per decenni, anche grazie alle riprese editoriali e alle fortunate recenti trasposizioni.

Un libro che non si lascia ridurre alla nostalgia

A cinquant’anni dalla prima uscita, Bar Sport conserva così una doppia natura che ne spiega la persistenza. Da un lato, è un documento di un tempo in cui il bar poteva ancora essere un centro di narrazione autoprodotta; dall’altro, è un libro che non si lascia ridurre alla nostalgia, perché le sue maschere – il tuttologo, il fanatico calcistico, il seduttore di provincia, ecc. – continuano a riprodursi, mutando abiti e lessico ma restando riconoscibili. Se molti testi comici invecchiano quando la battuta si appoggia soltanto sull’attualità, Benni resiste perché lavora sui meccanismi della parola, del potere quotidiano, di sempreverdi dinamiche sociali.

E forse è anche per questo che celebrare oggi Bar Sport – mentre la figura di Stefano Benni, scomparso il 9 settembre 2025, torna inevitabilmente al centro di una memoria collettiva – non significa trasformare il libro in monumento, né ridurlo a santino generazionale: significa riconoscerlo come un esordio che ha aperto una strada laterale e larghissima, capace di tenere insieme leggibilità e invenzione linguistica, comicità e residuo tragico, gusto popolare e cura artigianale della frase. Un libro che, senza chiedere deferenza, continua a farsi passare di mano in mano da mezzo secolo, come un oggetto familiare; e che, proprio perché non pretende di spiegare tutto, riesce ancora a raccontare qualcosa della nostra società, dell’uomo moderno, di noi.

Fotografia header: Stefano Benni GettyEditorial 27-2-2026