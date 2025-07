Una “libreria Viandante” in tour per l’Italia, in cerca di lettrici e lettori

“Vogliamo portare i libri dove una libreria non alberga più da anni”. Gli editori dei marchi Il Viandante e Chiaredizioni partono in tour a bordo di un caravan trasformato in negozio ambulante: “L’intenzione è quella di ricreare il confort e l’accoglienza di una vera libreria…” – I particolari

“Se il lettore non va dall’editore, l’editore si mette in viaggio e va dal lettore…”. Parte da questa premessa l’iniziativa di Arturo Bernava e Maria Emery, editori dei marchi Il Viandante e Chiaredizioni, che hanno ideato un caravan – con la progettazione dell’interior designer Ruggero Regini e la realizzazione di un artigiano (Manuel Argalia di Fabriano) – per raggiungere diverse piazze italiane, andando così incontro a potenziali lettrici e lettori.

In un contesto non facile per il mercato librario, e per le piccole case editrici in particolare, Bernava si dice convinto: “(…) Nessuna intelligenza artificiale, almeno per ora, potrà rubarci il fascino di sfogliare le pagine di un libro. Io per acquistarne uno ho bisogno di sfogliarlo, di annusarlo, di tenerlo in mano… Voglio portare i libri di carta dove non ci sono più da diverso tempo, dove una libreria non alberga più da anni, soppiantate da quelle online…”.

L’iniziativa, va specificato, non nasce per fare concorrenza alle librerie “stanziali, che sono e restano il nostro riferimento. Vogliamo solo occupare quegli spazi che non sono presidiati”.

Maria Emery presenta così il furgone-libreria: “L’intenzione è quella di ricreare il confort e l’accoglienza di una vera e propria libreria. Di una piccola ma elegante libreria di un centro storico. C’è uno scaffale che occupa un’intera parete, dove trovano posto i libri in esposizione, di fronte abbiamo posto una sorta di credenza con alzata, per dare risalto ad alcuni titoli da esporre con maggiore visibilità. (…) Nella parete di fondo abbiamo posto un grande specchio per dare profondità all’ambiente e dietro questa parete vi è un piccolo magazzino dove riporre gli accessori necessari per l’allestimento esterno. Sui portelloni posteriori sono sistemati ulteriori espositori, per affiggere il cartellone con i marchi dei nostri partner e locandine. Infine, vi è una piccola seduta, qualora ci si voglia mettere più comodi per assaporare qualche pagina in pace…”.

Il caravan ospiterà circa un migliaio di titoli. Inizialmente saranno tutti titoli editi da Il Viandante (marchio nato nel 2015), Chiaredizioni (specializzata nei libri per ragazze e ragazzi) e Quid (che si sta specializzando in romance e poesia), ma gli editori non escludono di ospitare anche altri marchi in futuro.

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

L’intento è di aprire, nel corso dei prossimi tre anni, diversi punti del genere, per creare “una vera e propria rete in franchising”.

Il tour del caravan comincerà nell’entroterra abruzzese (si parte il 12 luglio da Fabriano; il 18 il caravan sarà a Pescara e il 19 a Pescasseroli…), “ma non escludiamo la splendida costa dei Trabocchi”. Qualora si volesse la libreria Viandante nel proprio comune, è possibile inviare una mail all’indirizzo libreriaviandante@gmail.com.