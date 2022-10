Tè letterari: le bevande calde ispirate ai libri

Per molti lettori abbinare una tazza di tè caldo a un buon libro è tra le cose più rilassanti, ecco allora una lista di alcuni tè letterari ispirati ai libri più conosciuti e amati: da Harry Potter a Piccole Donne, passando per Romeo e Giulietta, senza dimenticare nomi come J.R.R. Tolkien e Bram Stoker…