Sciarpe e foulard a tema: idee regalo per lettrici e lettori

Per i lettori che preferiscono leggere all’aria aperta, ecco alcune proposte di sciarpe e foulard a tema letterario, disponibili su piattaforme di vendita online come Etsy. Tante idee regalo sia per qualche amico che ama leggere sia per voi stessi.

Il trono di spade

Un foulard, disponibile in diversi colori, con stampati gli stemmi delle famiglie Stark, Lannister, Greyjoy, Targaryen, protagoniste della saga fantasy scritta da George R.R. Martin, le cui vicende sono state trasposte nell’omonima serie tv.

Orgoglio e pregiudizio

Per le fan del capolavoro di Jane Austen, una sciarpa girocollo con alcune delle frasi più celebri tratte dal romanzo che ha per protagonisti Elizabeth Bennet e Mr. Darcy.

Grandi scrittrici inglesi

Un regalo per i lettori che amano le storie di queste celebri scrittrici inglesi: Virginia Woolf, Agatha Christie e Jane Austen. Perché scegliere solo una di loro? Indossando questa sciarpa potrete portarle tutte con voi.

Copertine celebri

Scegliere un solo libro da elevare a proprio preferito a volte è davvero difficile. Forse è meglio portare con sé una sciarpa che rappresenti in toto la passione per la lettura e che raffigura alcune delle più belle copertine dei libri più amati di sempre.

Cime tempestose

Una sciarpa con disegni e testi ispirati al romanzo Cime tempestose potrebbe essere un’idea regalo per i lettori che amano il romanzo di Emily Brontë, la storia d’amore di Heathcliff e Catherine e le ambientazioni nella brughiera dello Yorkshire.

Romeo e Giulietta

Questo foulard, con testi tratti dall’opera di Shakespeare, potrebbe essere un bel pensiero per i lettori che amano le storie d’amore, anche se con un finale poco lieto.

Il grande Gatsby

Questo foulard con i testi del romanzo di Fitzgerald potrebbe essere il regalo da inserire nella lista dei desideri per il prossimo compleanno.

Piccole donne

Per finire, questa sciarpa con il primo capitolo del romanzo di Louisa May Alcott potrebbe essere il regalo da fare a coloro che hanno amato questo romanzo e che voglio inserire nel proprio look un accessorio a tema letterario.

